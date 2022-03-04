卢伟冰卸任小米之家商业公司职务

站长之家(ChinaZ.com) 3月4日 消息:天眼查App显示， 3 月 1 日，小米之家商业有限公司发生工商变更，卢伟冰不再担任法定代表人及经理，由孙波接替。
该公司成立于 2017 年 6 月，注册资本 1 亿，由小米通讯技术有限公司全资持股。
不久前，小米之家科技有限公司发生工商变更，卢伟冰退出法定代表人、经理职务，由赵欣然接替。
腾讯云新春采购节,云服务器多种机型限时抢购,2核2G首年40元,4核8G首年211元,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!
企查查APP显示，小米之家科技有限公司发生工商变更，卢伟冰退出法定代表人、经理职务，由赵欣然接替...卢伟冰曾任金立集团总裁， 2019 年加盟小米，接管红米品牌，现任小米集团公司副总裁，兼任中国区总裁国际部总裁和Redmi品牌总经理...近年来，小米在不断的拓展线下市场，将小米之家覆盖到了很多县城乡镇，卢伟冰曾透露小米的新目标就是在2- 3 年内开设 3 万家门店，实现对中国县乡市场全面覆盖...
这两年，小米在不断的拓展线下市场，甚至还将小米之家覆盖到了很多县城乡镇，卢伟冰曾透露小米的新目标就是在2-3年内开设3万家门店，实现对中国县乡市场全面覆盖。值得注意的是，除了对于县城、乡镇的布局之外，小米之家在城市中的效果也在不断升级，开设了更大的门店，能更好的展示小米形象。日前，小米创始人、董事长兼CEO雷军就通过微博宣布：湖北首个双层小米之家落户武汉江汉路X118，现已开启试营业。欢迎武汉米粉到店指导。?
这位米粉在朋友圈表示，在小米之家用Redmi K50电竞版体验了两把《原神》，只能说散热真的是yyds，又快又流畅，太稳了...核心配置上，Redmi K50电竞版采用了6.67英寸华星光电柔性OLED屏幕，搭载高通骁龙8旗舰处理器，后置6400万AI三摄，电池容量为4700mAh，支持120W秒充...Redmi K50电竞版在塞进4700mAh电池、做到支持120W秒充的机身厚度做到了8.5mm......
虎年开工第一天，卢伟冰发微博称，本来计划今天直接宣布K50的发布时间，结果被市场部严厉制止了，说好饭可以稍微等一会”...按照此前爆料，Redmi K50宇宙首款旗舰将在2月正式发布，该系列存在多款机型，首先发布的是主打游戏的K50电竞版...K50电竞发布后，Redmi K50正代系列有望在3月份发布，拥有Redmi K50、Redmi K50 Pro、Redmi K50 Pro+三款机型，分别搭载骁龙870、天玑8000、天玑9000系列芯片......
卢伟冰表示，Redmi K50系列不仅仅是全球首发天玑8100，也一定是最惊艳的那款产品，我已经进入了K50系列发布会模式，3月见...这次Redmi K50系列全球首发的天玑8100是联发科推出的高端Soc，这颗芯片采用台积电5nm工艺，由四颗Cortex A78大核和四颗Cortex A55小核组成，GPU为六核心的Mali-G610，对标的是高通骁龙888...天玑8100对比同级别竞品，CPU多核性能高12％、多核能效高44％，GPU性能高4％、能效高35％，APU AI能效基准测试高39％......
Redmi K50搭载高通骁龙870旗舰处理器，Redmi K50 Pro搭载天玑8100处理器，Redmi K50 Pro+搭载天玑9000处理器...其中天玑8100使用了台积电5nm工艺，由4颗Cortex A78大核、CPU主频为2.85GHz和4颗Cortex A55小核、CPU主频为2.0GHz组成，GPU为G610 MC6，安兔兔综合成绩突破了82万分，超过了骁龙888......
根据官方公布的数据，K50电竞版在今天的首销中，仅用时1分钟就达到了2.8亿元的销售额，按照3299元的价格来换算，至少卖出了8万台机型...刚刚，Redmi总经理卢伟冰也在微博表示，明天周末大家可以逛逛小米之家，上手体验一下K50电竞版，而且还能免费领取一张王一博的K50电竞版海报...此前在Redmi Note 11系列发布后，以及春节期间，Redmi都曾推出过免费领取王一博海报的活动，受到了不少粉丝朋友的追捧......
昨晚，在K50电竞版的发布会上出现了一些新面孔，Redmi年轻的新产品经理吴岳霖上台为大家讲解了新机的配置部分...在发布会之前，为了提升自己的知名度和为新机预热，他本人通过@造手机的吴同学 微博账号公开抽送了两台K50电竞版，已经在昨晚开出结果...性能方面，K50电竞版搭载全新一代骁龙8处理器、满血版LPDDR5内存、升级版UFS 3.1高速闪存以及一系列最新性能优化技术，安兔兔跑分轻松突破百万大关......
今天，小米集团中国区总裁、Redmi品牌总经理卢伟冰发微博，问新的一周会不会有大事发生？”似乎暗示Redmi K50系列很快就会官宣...对此，一位米粉给卢伟冰留言：K50 Pro+求求了”...Redmi K50 Pro+搭载联发科天玑9000旗舰处理器，这是Redmi第一次在超大杯旗舰上使用联发科芯片...目前已经上市的Redmi K50电竞版便支持120W秒充，17分钟就能将4700mAh大电池充至100%...
今天，小米集团中国区总裁、Redmi品牌总经理卢伟冰为Redmi K50电竞版预热...卢伟冰介绍，Redmi K50电竞版颜值拉满，采用跑车般的设计、跑车般的色彩，拥有跑车般的精致感，其设计理念源于梦幻跑车”，颜值出众...核心配置上，K50电竞版采用6.67英寸华星光电120Hz OLED柔性屏，搭载高通骁龙8旗舰处理器，配备8GB内存，前置1600万像素，电池容量为4700mAh，支持120W秒充...
现在外媒androidheadlines报道，vivo X Fold 将搭载高通8处理器、内置4600mAh 的电池，支持80W有线和50W无线快充...摄像方面，X Fold主镜头为将为..
群晖将旗下手机照片APP Synology Photos升级到了1.2版本...1.2版本带来了三大新功能：...这个功能主要用于备份手机中的大量照片...用手机APP上传照..
乘坐网约车去机场，结果被网约车司机绕路，且偏航到偏僻地带，这位女子就遭遇了如此后怕一幕...有位女网友爆料称，自己搭乘滴滴网约车前往机场，期..
人民日报健康客户端根据国家卫健委通报的新冠疫情情况梳理发现，2月25日至3月3日，31个省市（含兵团）一周内累计新增本土确诊病例553例，涉及全国..
今天，博主@数码闲聊站爆料，realme GT Neo3下周开始预热。根据官方公布的信息，realme GT Neo3全球首发150W超级闪充，这是目前行业内快充功率最高..
Sandhya Koushika的神经科学实验室的博士研究人员有一些东西使他们跟印度其他一些大学的学生不同。这不仅仅是因为他们是在印度竞争激烈的教育系统..
据灯塔专业版数据显示，电影《长津湖之水门桥》实时票房正式突破39亿，其中累计观影人次超过7800万，票房和口碑都获得了好成绩...2月8日晚，《长津..
在这生机盎然的仲春之际，瀚海法拍网第二届职工代表大会于 3 月 4 日在北京财富中心党群服务中心盛大启幕...这些成功入选的代表们，将不负厚望，充..
截至Meta并没有公布过Reels增长数据的细节，即便它是Meta号称“目前增长最快”的内容形式，也已经成为Instagram用户粘性增长的最大支柱...有报道指..
话梅所到的每一座城市，都会将门店设计成独具一格的城市符号与美学新地标，拿最近新开的重庆HARMAY来说，洞穴风的装修设计，莫兰迪红色的视觉冲击..
那么电动牙刷哪家强?在这里个护师王玥会告诉大家关于电动牙刷的干货知识，以及附上盘点的电动牙刷品牌前十名...扉乐曾经是口腔技术方案商，专业实..
脱毛是很多爱美人士的必修课，源于传统脱毛产品治标不治本，毛发“春风吹又生”，线下医美脱毛费钱费力，隐私不友好，消费者对家用脱毛仪的需求大..
2021 年 12 月 26 日，四川省眉山市公安局彭山区分局破获一起投资理财诈骗案件，该案涉及金额 1700 余万元，抓获犯罪嫌疑人 24 人，受害者遍布全国..
视频号继上线服务菜单功能，主页可直接跳转小程序之后，该平台有新增腾讯视频版权授权功能...据微果酱报道，视频号的创作者中心版块新增“腾讯视频..
从线下免税店、机场店、SPM店、校园店等多场景门店，到线上到家、小时达、来酷云店等平台的OMO矩阵，来酷科技以多触点响应市场需求，实现了降本增..
作为一个涌动着创新气息的品牌，来酷科技在营销上也不走寻常路，力求通过多元化的传播方式来对品牌进行透出，展示良好的品牌形象...春节期间的整合..
今天，小度发布快手电商超品日战报...小度智能学习平板S16（航天版）、小度智能屏8S、小度智能学习平板M10 成为了直播间热卖单品.....
如今情人节，光棍节，520……都成为了众多情侣秀恩爱的好时机，在这个“恶意满满”的世界里，单身该如何找到喜欢的另一半，加入到这个行列中？济南..
马上就三八妇女节了，这个节日现在也演变成女神节，很多人都会给老婆或者妈妈买礼物，现代人送礼物当然以实用为主，本文就推荐一下女神节适合送的..
随着春节假期的结束，尤其是在元宵节后，整体抖音电商销售热度回升到节前...从2月的热卖品类来看，本月抖音电商的美妆品类销售热度较高，与服装内..