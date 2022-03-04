卢伟冰卸任小米之家商业公司职务

根据官方公布的数据，K50电竞版在今天的首销中，仅用时1分钟就达到了2.8亿元的销售额，按照3299元的价格来换算，至少卖出了8万台机型...刚刚，Redmi总经理卢伟冰也在微博表示，明天周末大家可以逛逛小米之家，上手体验一下K50电竞版，而且还能免费领取一张王一博的K50电竞版海报...此前在Redmi Note 11系列发布后，以及春节期间，Redmi都曾推出过免费领取王一博海报的活动，受到了不少粉丝朋友的追捧......