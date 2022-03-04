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卢伟冰卸任小米之家商业公司职务

2022-03-04 10:42 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月4日 消息:天眼查App显示， 3 月 1 日，小米之家商业有限公司发生工商变更，卢伟冰不再担任法定代表人及经理，由孙波接替。

该公司成立于 2017 年 6 月，注册资本 1 亿，由小米通讯技术有限公司全资持股。

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不久前，小米之家科技有限公司发生工商变更，卢伟冰退出法定代表人、经理职务，由赵欣然接替。

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