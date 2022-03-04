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李书福退出吉利汽车集团公司董事

2022-03-04 10:34 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月4日 消息:企查查APP显示， 3 月 4 日，吉利汽车集团有限公司发生工商变更，李书福、杨健退出董事职位。企查查信息显示，该公司成立于 2018 年，注册资本 9 亿元人民币，李书福 2021 年 7 月卸任董事长，现任董事长为安聪慧，法定代表人淦家阅，由浙江吉利控股集团有限公司全资持股。

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值得一提的是，今年 2 月，李书福退出了浙江吉利汽车有限公司董事职位。2021年12月，李书福不再担任吉利新能源董事长，由周建群接任。

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