李书福退出吉利汽车集团公司董事

站长之家(ChinaZ.com) 3月4日 消息:企查查APP显示， 3 月 4 日，吉利汽车集团有限公司发生工商变更，李书福、杨健退出董事职位。企查查信息显示，该公司成立于 2018 年，注册资本 9 亿元人民币，李书福 2021 年 7 月卸任董事长，现任董事长为安聪慧，法定代表人淦家阅，由浙江吉利控股集团有限公司全资持股。
值得一提的是，今年 2 月，李书福退出了浙江吉利汽车有限公司董事职位。2021年12月，李书福不再担任吉利新能源董事长，由周建群接任。
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企查查APP显示，上海笑果文化传媒有限公司发生工商变更，李瑞超（李诞）退出董事职务...信息显示，笑果文化是一家喜剧脱口秀内容提供商，公司成立于 2014 年，法定代表人为叶烽，注册资本208. 13 万元人民币...
据企查查数据显示，上海笑果文化传媒有限公司发生工商变更，李瑞超（李诞）退出董事职务...据新浪科技报道，对此，笑果文化回应称，公司业务进展一切如常，暂时没有任何变动，李诞将更加专注于内容...资料显示，上海笑果文化传媒有限公司， 2014 年成立于中国上海，出品了《吐槽大会》、《脱口秀大会》、《冒犯家族》、《超级故事会》等综艺节目，旗下拥有李诞等脱口秀演员、编剧...
对于华为是否会逐渐退出海外市场的问题，郭平表示，不会”...他强调，面对挑战，华为将坚持全球化，大幅增加对根技术的战略投入，努力实现基础理论、架构和软件三个重构，以此持续提升华为的中长期竞争力，支撑ICT行业长期可持续发展...郭平称，在2021年欧盟产业研发投入计分牌上，华为排名第二...按照欧盟统计，华为公司以174.6亿欧元排名第二，超过第四名的三星（159亿欧元）、排名第五的苹果公司（152.8亿欧元）、排名第九的英特尔（110.5亿欧元）...
据路透社报道，食品集团雀巢周四表示，它提议苹果的首席财务官Luca Maestri和施耐德电气的首席营销官Chris Leong竞选其董事会成员...董事会将提议重新选举董事长和所有其他现任董事会成员...
据《今日美国》报道，谷爱凌在接受采访时表示不确定自己是否会继续参加滑雪比赛，目前要先去斯坦福读书...她透露自己讲会去斯坦福读书，继续写东西并准备把一些文字作品出版，同时也会继续时尚事业...至于滑雪比赛， 我会继续比赛吗？谁知道呢...
据国外媒体报道， Meta Platform周一宣布，Facebook任职时间最长、最具争议的董事会成员之一、亿万富翁科技投资者彼得 · 泰尔计划于今年晚些时候从董事会辞职...泰尔是Facebook的早期投资者，于2004年向thefacebook.com投资了500000美元，自2005年以来一直在该公司的董事会任职......
知名科技投资人、保守派煽动者彼得泰尔将在Facebook母公司Meta 5月份的年度股东大会后退出董事会...自从扎克伯格和泰尔通过Napster联合创始人肖恩帕克认识后，泰尔就一直是扎克伯格的亲密顾问...
企查查APP显示，抖音短视频创始人梁汝波不再担任北京微播视界有限公司的法定代表人，并卸任执行董事、经理职务，由任利锋接任...1月27日，张一鸣卸任多家字节跳动关联公司法定代表人，包括北京字节跳动网络技术有限公司、北京字跳网络技术有限公司、上海字跳网络技术有限公司、蜜柚网络科技（上海）有限公司和北京石贝科技有限公司...
思埠集团是吴召国在 2014 年创立的化妆品行业电商集团，但是该企业又有着些许不同...每年，董事长吴召国都会带着员工们前往老家开展爱心捐赠，为他们提供各种生活温暖，面对贫困地区孩子的学习，他们也毫不吝啬，不仅让他们衣食无忧，还帮助他们完成上大学的梦想...一方面，思埠集团在全国各地都成立有相应的爱心义工团，踊跃参与敬老爱幼、援助灾区等公益活动，在各种慈善行动中，思埠集团所捐助的善款已经累计超过 1000 万元...
企查查APP显示，2月14日，小熊U租关联公司凌雄技术（深圳）有限公司发生工商变更，深圳市腾讯创业创新发展有限公司、江苏京东邦能投资管理有限公司、联想有限公司等多名股东退出，同时公司注册资本由1.07亿元人民币减少至5415.56万元人民币，减幅49.2%...企查查信息显示，该公司成立于2013年，法定代表人为胡祚雄，经营范围包含:电子产品、电脑、电器、办公自动化设备、通讯器材、计算机软硬件及周边设备的租赁、销售、上门维护与技术开发等...
3月6日消息，昨日晚间，小米集团中国区总裁、Redmi品牌总经理卢伟冰在与网友互动时表示，天玑9000调教比较顺利。根据官方公布的消息，Redmi K50系..
而在外界的声讨下，那个可以不顾信息真假，低门槛、无底线的“赚快钱”时代似乎已经远去，但受制于清理“虚假信息”难度大、高效信息匹配技术研发..
有网友反映，自己在驾驶特斯拉Model 3时，收到提示“超级充电服务已被禁用”，特斯拉手机App显示系统需要支付超级充电费用3，846，306元...根据该..
三星Galaxy S22系列显然是一个热门产品，预购销量突破天际。然而，这并没有阻止它面临一系列争议。其中最近的一次是围绕着该公司的游戏优化服务（..
工商信息显示，吉利汽车集团有限公司发生工商变更，李书福、杨健退出董事职位，新增孙宏、王兴贵分别为监事、董事...在2月22日，李书福退出了浙江..
2月25日，宫崎英高魂系新作《艾尔登法环》发售，仅发售一周多，数据统计网站SteamSpy表示，该作在Steam上已售出1000万份...《艾尔登法环》在线人数..
年初的CES 2022大会上，NVIDIA就公布了新卡皇RTX 3090 Ti，但没有详细规格，没有价格，也没有上市时间(幸好没说)。结果很快，该卡就被曝存在严重的..
2022年全国两会正式拉开帷幕...对此，马化腾建议，发挥技术标准的统领作用，推进数字化转型技术标准制定，促进工具间集成打通，降低传统企业使用门..
根据官网显示，AITO 问界 M5 全国建议零售价：后驱标准版 24.98 万元起、四驱性能版 27.98 万元起、四驱旗舰版31.98万元...AITO问界 M5是华为与赛..
NVIDIA RTX 30系列家族可以说相当混乱，一个关键原因就是显存容量分配问题，初期过于保守，导致后期产品不断调整、增加新型号，但也有不少规划场频..
据红星新闻报道，吉林长春的刘先生购买了价值21988元大疆无人机，激活后却发现飞行日志中存在2021年9月的3条飞控数据，而无人机包装盒上的生产日期..
护卫舰07定位于中型SUV，全系采用1.5T高功率发动机，搭载DM-i 4.0超级混动技术，全系配备全景天窗，造型豪华，以超大空间、强动力性能、高性价比为..
我们在做产业观察和研究的时候，一般有一个认识，就是当一个企业专注于技术创新，掌握了行业的核心技术时，它就掌握了这个行业的未来。..
一年一度的春招季又来了。不同的是，今年的“金三银四”没了往日的热闹，应届生想找到一份心仪的工作更难了。..
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动视暴雪在一封公开分享给员工的信中宣布，动视暴雪将暂停在俄罗斯销售其游戏的新产品。此举禁止俄罗斯人跟该公司进行任何新的交易，其中包括其游..
新款OnexPlayer mini掌机配备8核/16线程的锐龙7-5800U APU，处理器加速频率4.4GHz，集成Radeon Vega8核显，其频率达到了2.0GHz，搭配仅锐龙版才有..
Optane傲腾是Intel基于3D XPoint存储技术推出的内存及SSD品牌，日前有报道称傲腾系列产品没有新的路线图，命运多舛，不过Intel方面否认了停止傲腾..
今天，realme真我手机官方宣布，realme V25首销大捷，当天销量同比V15增长达到了夸张的677%...与此凭借DRE动态运存拓展技术，realme V25能够通过牺..