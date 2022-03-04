李书福退出吉利汽车集团公司董事

思埠集团是吴召国在 2014 年创立的化妆品行业电商集团，但是该企业又有着些许不同...每年，董事长吴召国都会带着员工们前往老家开展爱心捐赠，为他们提供各种生活温暖，面对贫困地区孩子的学习，他们也毫不吝啬，不仅让他们衣食无忧，还帮助他们完成上大学的梦想...一方面，思埠集团在全国各地都成立有相应的爱心义工团，踊跃参与敬老爱幼、援助灾区等公益活动，在各种慈善行动中，思埠集团所捐助的善款已经累计超过 1000 万元...