3.3爱耳日腾讯天籁行动再升级 助力100位青年听障人才打破“屏障”

公益是解决社会问题的重要切入口，科技是提升效率的强有力工具。当产业技术走入公益场景，科技也在发挥更大的社会价值。

《中国听力健康报告（2021）》显示，过度的噪音曝露，正让全球11亿年轻人面临听力受损的风险;而随着社会老龄化进程的加速，老年性耳聋问题愈加凸显。在3月3日第二十三个“全国爱耳日”中，围绕主题“关爱听力健康，聆听精彩未来”，中国聋人协会、中国听力语言康复科学杂志社、中国听力医学发展基金会、中国老龄事业发展基金会、中国联通、腾讯公益、南方周末等机构，共同发起“天籁听未来行动合作体”，旨在以技术公益为基点，聚合社会各界资源，积极为听障人士融入数字社会提供切实有效的帮助。

作为其中主要发起单位之一，腾讯公司也是技术公益在听障领域的较早探索者和推动者。此次围绕“AI测听、AI辅听、公益救助”几个方面，天籁行动再推多项新举措:开发十二生肖线上公益测听程序、针对50岁以上老年人开展线下免费听力义诊服务、联合中国联通推出针对听障用户的畅听王卡升级版、联合多家基金会推出针对青年人才及老年人的听障救助专项公益基金。

（中国残疾人联合会副主席、中国助残志愿者协会会长吕世明，中国残联执行理事会理事、中国聋人协会主席杨洋，中国老龄事业发展基金会理事长于建伟，中国听力医学发展基金会常务副理事长兼秘书长公泽忠，中国听力语言康复科学杂志社社长邢亚静，中国联通腾讯合作运营中心副总经理王浩，腾讯公益慈善基金会秘书长葛燄，腾讯银发科技实验室负责人窦瑞刚，腾讯天籁实验室主任商世东）

我国居民听力损失状况不容乐观，关爱听力健康刻不容缓

对于出生在雷州半岛的“肥妹”陈智慧来说，足球是她生命中最重要的东西。自幼患有重度听障的她，在加入聋人女子足球队后才算找到人生目标——成为一名优秀的足球运动员。

凭借肯吃苦的劲头，不怕球砸的胆量，陈智慧很快成为了湛江市聋人足球队的主力门将。2019年，陈智慧所在的队伍代表国家前往泰国参加第三届亚洲聋人五人制足球锦标赛，她优秀的表现受到了组委会和外籍球员的一致认可，被推为聋人女足“亚洲最好的守门员”。

第二次全国残疾人抽样调查数据显示，全国有2780万像陈智慧这样的听障人士，他们都有着融入社会、享受更好生活的诉求，更有着实现目标、追求梦想的人生规划。而实现这些诉求和梦想，需要得到社会更多的关注与帮助。

实际上，我国居民听力损失状况不容乐观。

一方面，老龄化和高龄化趋势下，基数较大且快速增长的老年性耳聋患者给我国听力障碍预防康复工作带来了新挑战。2016年针对吉林、陕西、内蒙和贵州四省的调查数据显示，我国60岁以上人口58.85%患有听力损失，其中听力残疾人口占24.1%。筛查不及时、辅听设备普及率低等原因，成为老年人听力残损恶化的客观原因之一。

另一方面，由于人们对听力障碍风险因素相关知识的匮乏、对具有隐匿性和渐进性听力障碍的忽视，遗传性耳聋未能得到有效控制，耳毒性药物不规范使用现象仍然存在;特别需要关注的是，多元文化导致的噪声性听力障碍年轻化问题正日益凸显，噪声性听力障碍人群数量呈现逐年上升的趋势;噪声作为“看不见的杀手”，一直困扰着人们的生活，尤其对借助辅听设备补偿部分听力的听损用户造成听辨障碍。

因此，建设健全我国听力健康机制，积极构建信息无障碍社会建设，成为当务之急。此前，中国残疾人联合会、住房和城乡建设部、中央网信办等13部门和单位联合印发《无障碍环境建设“十四五”实施方案》，就全面推进无障碍相关工作做出了全面部署。其中，如何借助技术公益手段提升听力健康科普、帮助听障人群更好融入数字社会，成为近年来被普遍关注的社会议题。

多举措探寻技术公益新模式，多方联合发起“天籁听未来行动合作体”

3月3日第二十三个“全国爱耳日”之际，天籁听未来行动合作体的成立，旨在以技术公益为基点，聚合社会各界资源，积极为听障人士融入数字社会提供切实有效的帮助。

“让听障人群同享技术发展红利、融入数字化的生活方式，这是腾讯“天籁行动”的初心。”作为其中主要发起单位之一，腾讯公司也是技术公益在听障领域的较早探索者和推动者。早在2020年国际聋人日，腾讯会议旗下天籁实验室便联合腾讯公益慈善基金会、中国聋人协会等机构及伙伴发起了“天籁行动”，将腾讯会议背后的天籁AI技术应用在人工耳蜗等辅听设备中，让耳蜗佩戴者听清率提升了40%，极大改善了人工耳蜗佩戴者的使用体验，并宣布对关注听障领域的设备厂商、公益组织等社会力量，免费开放天籁AI技术。

此次结合全国爱耳日以及“天籁听未来行动合作体”发起，天籁行动也公布了基于“听力测试、辅助听力、公益救助”三个层面的系列新举措。

其中，围绕听力测试，腾讯天籁实验室联合国家耳鼻咽喉疾病临床医学研究中心等专业团队推出了融合了中国十二生肖元素的线上公益测听工具，可基于噪声场景下的言语可懂度测试方法，帮助用户快速初步评估和掌握自身的听力健康情况，助力公众提升爱耳护耳意识。

在辅助听力层面，继与诺尔康、美笛乐两家人工耳蜗设备厂商合作后，天籁行动再与中国联通合作，推出集成天籁AI语音增强功能的“畅听王卡升级版”，帮助听障用户在日常生活中与健听人士展开无障碍沟通。基于天籁实验室专门为听障人士打造的个性化AI语音增强辅听算法，“升级版”可推动单一字节言语识别率和实时字幕识别准确率分别提高66%和5.5～9.9%。通过天籁AI技术赋能畅听王卡，有望让更多听障用户受惠。

（陈智慧使用畅听王卡升级版，与教练进行训练，实时语音转文字翻译可以让她“听”懂对话，实现沟通无障碍。）

在公益救助方面，天籁行动聚焦青年人才及老年人两个群体，分别联合中国听力医学发展基金、中国老龄事业发展基金会发起了专项救助基金。

其中，“天籁青年人才基金”由腾讯公益慈善基金会、腾讯会议天籁实验室联合中国听力医学发展基金会共同发起，计划在未来一年内将为100位以上符合耳蜗手术植入条件的听障青年人才，进行人工耳蜗手术补贴和听力言语康复补贴，助力他们打破听力壁垒，更好地施展才华，为社会、为国家做出贡献。

“天籁银发关爱基金”由腾讯公益慈善基金会、腾讯银发科技实验室、腾讯会议天籁实验室联合中国老龄事业发展基金会共同发起，致力于推动全社会对老年人听力障碍问题的关注，开展老年人听力障碍预防与康复知识的科普，开展听力障碍等相关老年性疾病的筛查和预防，为困难听障老人提供听力辅助设备，推动相关银发科技成果的转化和运用。首期“关爱基金”将为500位以上有听力障碍的老年人免费提供带有天籁音频AI技术的助听器，使他们听得更清，更好享受晚年生活。同时，此次爱耳日期间，将联合广大合作伙伴发起针对50岁以上老年听损用户的免费义诊活动，首期试点在全国21个区域提供20000个免费义诊名额。

中国残疾人联合会副主席、中国助残志愿者协会会长吕世明在开场致辞中表示，“此次爱耳日之际，腾讯联合多方发起天籁听未来行动合作体，在技术公益、公益救助、爱耳科普等方面，做了更进一步地投入和提升，是一个非常有价值的探索和实践。”

中国残疾人联合会副主席、中国助残志愿者协会会长吕世明

让科技更好地服务于人，成为推动可持续性社会价值的原动力

作为腾讯科技公益计划的首个落地项目，天籁行动是腾讯将科技创新成果从产业领域带到公益领域的一个创新尝试和标杆。

来自湖南郴州的江梦南就是天籁行动的受益人之一。自幼失聪的江梦南，靠着读唇语和刻苦学习考上了清华大学生命科学学院的博士研究生。虽然在入学前进行了右耳人工耳蜗植入手术，但她仍因各种噪音无法分辨和听清周围的声音。直到2020年试用集成天籁音频AI技术的美讯听宝后，江梦南的听力体验才得到了提升。

像江梦南这样的听障人士还有很多，他们仍在等待像天籁行动这样的科技公益项目救助，为生活带来新改变。

“如何引导社会关注、了解听力健康重要性的同时，通过数字技术为听障群体提供无障碍信息服务，是未来听力健康工作的重中之重。”中国残联执行理事会理事、中国聋人协会主席杨洋在发布会上表示，很高兴越来越多的社会力量在腾讯天籁行动的号召下，加入到关爱听障群体、关注听力健康的行列中，为听障群体提供更好的信息无障碍工具、更多的公益救助项目，并通过公益科普呼唤社会重视和关爱听力健康。

作为腾讯天籁行动的发起者和技术支持单位，腾讯会议天籁实验室专注于音视频实时通信技术的前瞻性探索、研究、应用和落地，通过天籁音频AI算法和深度学习能力，成功消除300多种噪声，为腾讯会议2亿多用户创造出清晰流畅的语音体验。践行科技向善的理念，这些得到广泛用户验证的技术成果和降噪体验，走出产业领域，在公益场景得到更广泛落地，让科技更好地服务于人。

“我们希望把在腾讯会议等多个产品里打磨过的AI降噪技术，用于人工耳蜗和助听器，解决嘈杂环境下的降噪问题。”腾讯天籁实验室主任商世东表示，未来会把更多产业领域落地的技术，延展到公益场景，让技术更好地服务于人，解决社会问题。

腾讯公益慈善基金会秘书长葛燄表示，数字科技的正确应用，能够从效率和质量上帮助提升公益慈善事业的发展水平。腾讯一直致力于发挥自身能力与技术优势，通过开放多年积累的技术平台资源，联合生态伙伴共同探索技术公益的落地场景，以切实行动践行“科技向善”理念。通过天籁行动及天籁AI技术的开放，我们希望为更多听障人群提供帮助。