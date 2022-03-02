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快手申请注册“快手联盟商选”商标

2022-03-02 17:36 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月2日 消息:近日，快手关联公司北京达佳互联信息技术有限公司申请注册多个“快手联盟商选”商标，国际分类含广告销售、教育娱乐等，当前商标状态均为申请中。

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据此前媒体报道，快手电商曾发布公告，将于 3 月 1 日起切断淘宝、京东联盟商品链接。其实早在 2021 年 11 月 15 日，快手电商就对有赞和魔筷执行了第三方断链操作。

业内认为，快手切断外链或自建电商生态，而快手直播电商走向全面闭环。

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