快手申请注册“快手联盟商选”商标

截至其账号“希希妈（童装）”已积累了 358 万粉丝，直播间单场GMV实现了从十万到千万的飞跃，日销童装达到 2 万件...2019 年 3 月，希希妈开始了她在快手的首场直播，一个多小时的时间，共卖出 7 件童装，单件利润在5~ 10 元...一是以福利品增加直播间人气...去年 10 月，快手电商正式发布了STAGE商家运营方法论，所提出的“五盘”理论，即通过盘货品、盘直播、盘商业化、盘福利、盘亮点，帮助商家在直播卖货中，尽可能多的打造GMV爆发的“高光时刻”......