快手申请注册“快手联盟商选”商标

站长之家(ChinaZ.com) 3月2日 消息:近日，快手关联公司北京达佳互联信息技术有限公司申请注册多个“快手联盟商选”商标，国际分类含广告销售、教育娱乐等，当前商标状态均为申请中。
据此前媒体报道，快手电商曾发布公告，将于 3 月 1 日起切断淘宝、京东联盟商品链接。其实早在 2021 年 11 月 15 日，快手电商就对有赞和魔筷执行了第三方断链操作。
业内认为，快手切断外链或自建电商生态，而快手直播电商走向全面闭环。
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企查查App显示，快手关联公司北京达佳互联信息技术有限公司申请注册“快手菜”商标，国际分类为广告销售，当前商标状态为申请中...对于快手申请注册快手菜商标一事，有网友表示快手这是打算入局预制菜市场吗?...
企查查信息显示，快手关联公司北京达佳互联信息技术有限公司新增多项“铁 sir”商标申请信息，国际分类涉及教育娱乐、办公用品、广告销售，目前商标状态均为“注册申请中”...快手关联公司还申请注册了“Hi 老铁”“老铁早上好”“老铁支付”等相关商标...
推出「千万大牌一元购」玩法和口播「快手电商日活用户超一亿」数据等，也被认为和「猫晚」类似，属于引流新用户、提高自己电商渗透率的经典打法...从两次「市井商业」的推出和应用，再到两次「一千零一夜」的对比，特别是「百大主播」的首次推出，信号在2022年将会日益明显:快手要重新重视生态运营，重视内容与创作者，重视自身社区特性，也是想通过提升主站的地位和权力，扭转此前「强枝弱干」的不对称状态......
2月23日消息，快手电商发布公告称，因第三方电商平台与快手合作协议变更，自2022年3月1日00:00:00起，淘宝联盟商品链接将无法在快手直播间购物车、短视频购物车、商详页等发布商品及服务链接；京东联盟商品链接将无法在快手直播间购物车发布商品及服务链接，可在短视频购物车、商详页等发布商品及服务链接。快手电商建议商家提前做好结算和售后订单处理，尽早通过快手小店做好商品承接。
1月25日小年夜，快手App「放映厅」频道正式营业，为全面提升用户在画质、音质上的消费体验，音视频技术团队推出了质臻影音档位...音视频技术团队希望不仅请“全国人民免费看”，更要在设备能力范围内，提供给用户最好的视听体验...在放映厅，质臻影音拥有1080P和4K两个档位，可以根据用户的手机型号和网络情况智能化选择合适的分辨率版本;对于支持HDR解码和显示的机型，提供HDR版本以展现最佳色彩表现，而对于不支持HDR的机型，也相应提供了SDR+版本，模拟HDR效果......
企查查APP显示，2月18日，广州弹指宇宙科技有限公司成立，法定代表人为贾弘毅，注册资本1000万元人民币，经营范围包含:物业管理;第二类增值电信业务;基础电信业务;网络文化经营等...企查查股权穿透显示，该公司由快手关联公司北京慕远科技有限公司100%控股...
截至其账号“希希妈（童装）”已积累了 358 万粉丝，直播间单场GMV实现了从十万到千万的飞跃，日销童装达到 2 万件...2019 年 3 月，希希妈开始了她在快手的首场直播，一个多小时的时间，共卖出 7 件童装，单件利润在5~ 10 元...一是以福利品增加直播间人气...去年 10 月，快手电商正式发布了STAGE商家运营方法论，所提出的“五盘”理论，即通过盘货品、盘直播、盘商业化、盘福利、盘亮点，帮助商家在直播卖货中，尽可能多的打造GMV爆发的“高光时刻”......
在新视频模式中，体育不仅仅再是虽然庞大但是垂直的专业化内容，而是有着注意力集中、忠诚度情绪高、兼具娱乐性和亲和力的广义内容，也与快手社区的人际关系、社区氛围、商业化路径可以相互助力，而体育自制IP也在这个复杂的过程中发挥着「连接器」的关键作用...其次，体育内容的泛化，特别是体育内容中趣味性和娱乐性属性的增加，已经打破以往男性用户为主的传统体育用户生态，用更多元的内容，吸引更多女性用户的参与，打破更多圈层围栏，不断丰富社区氛围......
在快手上，还有很多人和雅琪一起，科普听障知识，呼吁大家关注听障群体...“哎呀，宝贝真棒，这个音发得很清楚呢...2019 年，为了服务更多聋哑人，中国手语律师第一人唐帅入驻了快手，用全新的途径为聋哑人群体科普法律知识...“精确普法的最好方式就是让聋哑人帮助聋哑人，这样既可以保证信息的准确性，又可以为聋哑人就业做出贡献...在国际爱耳日到来之际，快手站内发起#关爱耳朵 快乐生活#公益主题活动，包括雅琪和曾云在内的很多用户都发布了相关视频，呼吁大家保护听力，关注听障群体......
于2月22日（前天），快手电商公告称“因第三方电商平台与快手合作协议变更，快手直播间将切断淘宝和京东外链”...快手电商发布出的公告称，淘宝联盟商品链接将无法在快手直播间购物车、短视频购物车、商详页等发布商品及服务链接...因第三方电商平台与快手合作协议变更，自2022年3月1日00:00:00起，淘宝联盟商品链接将无法在快手直播间购物车、短视频购物车、商详页等发布商品及服务链接;京东联盟商品链接将无法在快手直播间购物车发布商品及服务链接，可在短视频购物车、商详页等发布商品及服务链接......
微软总裁兼首席法务官布拉德·史密斯今天在其官方博客贴出了声明，宣布暂停在俄罗斯销售所有新的产品和服务，全文如下：与世界其他国家一样，我们..
同价位性价比前十的机型还有一加手机10 Pro 8+256GB版（4999元）、iQOO 8 Pro 8+256GB版（4299元）、一加手机9 Pro 8+256GB版（4199元）、小米11 ..
3月4日，比亚迪汽车王朝车系主题曲《王朝》正式发布...《王朝》由潘澈作曲，徐梦圆编曲，栗恩与温莨联袂作词，胡夏、徐梦圆、HITA、刘珂矣四位实力..
浏览器制造商苹果、Google、微软和Mozilla，以及软件咨询公司Bocoup和Igalia已经同意共同合作，使网页设计技术在不同的平台上以更一致的方式运行。..
一个自称是天风证券著名苹果分析师郭明錤的Twitter账户分享了对第三代iPhone SE的六个"预测"，可能为该设备的细节提供了几个新的见解。这条推文重..
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一位分析人士称，苹果公司退出俄罗斯市场的举措可能会对苹果公司产生较小的财务影响，但更重要的是可能会损害与供应商的关系。Apple Pay是在俄罗斯..
雷军在《关于加快新能源汽车大功率快充基础设施建设的建议》中指出，当前我国公共充电桩中快充占比仅为四成，且快充功率普遍较低，导致充电速度慢..
到了OLED时代，日韩技术垄断更加严重，2017年时，韩国OLED面板出货量占全球的97.2%，收益占98.9%，中国企业一度连汤都没的喝，整个下游产业链都给..
iQOO Z5之所以能够取得连续5个月稳居安兔兔安卓中端手机性能榜第一的成绩，是因为其使用了大量旗舰级的性能配置...比如说iQOO Z5搭载了同价位机型..
2月27日，快手二次元“冬日暴击”活动圆满收官，一个半月时间内，活动作品总量达80万+，总播放量超800亿...有了之前“暴击一夏”和“冬日暴击”的..
2022 年全国两会，全国政协委员金李带来一份《关于运用数字技术实现农技下乡与人才振兴的建议》...这不仅需要体制机制的进一步健全，还要解决农技..
3月3日，“高端绿茶 只此青绿”——竹叶青鲜茶标准发布会在京举办...中国标准化研究院李强博士出席发布会并进行解读:”以前是一流企业做标准，而现..
数据显示，截至2月28日，“KEI快手国际邀请赛·和平精英”活动的全网曝光量超16亿，直播累计观看量超9.7亿，赛事相关视频播放量超6亿，精彩的赛事..
快法务集团高级副总裁王燕子出席会议并发表讲话，经过近些年国家政策到不断调整，税务系统的迭代升级，代账行业也经历了从乱象丛生到百花齐放再到..
现在外媒androidheadlines报道，vivo X Fold 将搭载高通8处理器、内置4600mAh 的电池，支持80W有线和50W无线快充...摄像方面，X Fold主镜头为将为..
群晖将旗下手机照片APP Synology Photos升级到了1.2版本...1.2版本带来了三大新功能：...这个功能主要用于备份手机中的大量照片...用手机APP上传照..
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人民日报健康客户端根据国家卫健委通报的新冠疫情情况梳理发现，2月25日至3月3日，31个省市（含兵团）一周内累计新增本土确诊病例553例，涉及全国..
今天，博主@数码闲聊站爆料，realme GT Neo3下周开始预热。根据官方公布的信息，realme GT Neo3全球首发150W超级闪充，这是目前行业内快充功率最高..