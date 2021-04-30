苹果宣布暂停在俄销售 iPhone、iPad 等产品

苹果公司今天证实，它已经停止了在俄罗斯的Apple Store的所有产品销售，这意味着俄罗斯的客户不能再购买Mac、iPhone、iPad和其他苹果设备。据苹果公司俄罗斯线上Apple Store显示，试图从俄罗斯商店进行购买，在尝试将产品添加到在线购物车时，会出现「无法交付」的提示。

截至目前，App Store的访问在俄罗斯没有被取消，但Apple Pay受到限制，俄罗斯的主要银行无法使用该服务。