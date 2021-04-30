首页 > 业界 > 关键词  > iPhone最新资讯  > 正文

苹果宣布暂停在俄销售 iPhone、iPad 等产品

2022-03-02 16:56 · 稿源：站长之家

苹果公司今天证实，它已经停止了在俄罗斯的Apple Store的所有产品销售，这意味着俄罗斯的客户不能再购买Mac、iPhoneiPad和其他苹果设备。据苹果公司俄罗斯线上Apple Store显示，试图从俄罗斯商店进行购买，在尝试将产品添加到在线购物车时，会出现「无法交付」的提示。

截至目前，App Store的访问在俄罗斯没有被取消，但Apple Pay受到限制，俄罗斯的主要银行无法使用该服务。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

Z传媒广告

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM