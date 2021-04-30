苹果宣布暂停在俄销售 iPhone、iPad 等产品

苹果公司今天证实，它已经停止了在俄罗斯的Apple Store的所有产品销售，这意味着俄罗斯的客户不能再购买Mac、iPhone、iPad和其他苹果设备。据苹果公司俄罗斯线上Apple Store显示，试图从俄罗斯商店进行购买，在尝试将产品添加到在线购物车时，会出现「无法交付」的提示。
截至目前，App Store的访问在俄罗斯没有被取消，但Apple Pay受到限制，俄罗斯的主要银行无法使用该服务。
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苹果公司今天证实，它已经停止了在俄罗斯的在线网站的所有产品销售，这意味着俄罗斯的客户不能再购买Mac、iPhone、iPad和其他苹果设备...截至App Store的访问在俄罗斯没有被取消，但Apple Pay受到限制，俄罗斯的主要银行无法使用该服务...
苹果公司周二表示，已暂停在俄罗斯的所有产品销售，以回应俄罗斯入侵乌克兰...俄罗斯官方媒体《今儿俄罗斯》和俄罗斯卫星通讯社新闻在俄罗斯境外的苹果应用商店已无法下载...
凤凰网科技讯 北京时间3月2日消息，昨夜今晨，科技圈都发生了哪些故事，以下是要闻回顾：先关注苹果：苹果暂停在俄罗斯销售所有产品苹果公司周二表示，已暂停在俄罗斯的所有产品销售，以回应俄罗斯对乌克兰的攻击。苹果在一份声明中表示：“我们对俄罗斯入侵乌克兰深表关切，并与所有因暴力而受苦的人站在一起。我们正在支持人道主义努力，为正在演变的难民危机提供援助，并尽我们所能支持我们在该地区的团队。”苹果概述了应对俄?
据AppleInsider报道，苹果公司近日遭到起诉，原告SpaceTime3D声称iPhone、iPad和Apple Watch上的应用多任务，和Safari标签功能侵犯了其一项3D用户界面专利...用户可以通过这些功能轻松查看多个标签或打开的应用程序，并在iPad或Apple Watch等设备上进行切换...由于苹果公司涉嫌事先知道这项专利技术，投诉称苹果故意侵犯其知识产权，还指责苹果试图为这项技术本身申请专利，但由于该专利是SpaceTime3D拥有，所以苹果的申请都被拒绝了......
不具名消息人士透露，苹果计划在3月8日左右公布一款低价iPhone和一款升级版iPad，拉开今年产品发布大幕...3月份的发布会，以及此后一系列的新产品发布会表明，苹果今年发布的新产品数量将创下纪录...苹果还计划发布新服务，例如让iPhone用户通过划信用卡接收付款...
不幸的是，为了实现这一目标，一份报告称，这家库比蒂诺科技巨头被迫将iPhone的生产优先于其iPad，这意味着客户几乎要永远等待才能得到他们想要的平板电脑...例如，报告指出，订购64GB iPad型号的客户可能要等待50天才能收到他们的产品...这些供应限制对苹果的iPad部门造成了如此大的影响，导致其在截至12月的三个月内收入下降了14.1%，至73亿美元...
根据各方最新爆料，苹果可能会在近期宣布发布会的时间，很可能会在后两周的周二其中之一，也就是3月8日或3月15日...近日也有不少机构对苹果预计将推出的新品配置做了一些总结，其中iPhone SE 3可能依然延续iPhone 8类似造型，正面采用4.7寸液晶屏、保留TouchID指纹Home键，背部配备单摄等，不过核心将搭载A15处理器并首次支持5G网络，售价399美元起步......
iPhone6Plus的系列手机iPhone6此时不在过时名单上，因为它的销售时间更长...苹果在2017年推出了iPhone6，作为一款中端iPhone，它在2018年9月之前一直可以购买，因此，由于这个原因，它还需要两年左右的时间才能被加入过时产品名单...iPhone6和6Plus是第一批支持Apple Pay的设备，也是苹果公司首次提供多尺寸选择的iPhone...过时产品清单上的设备是苹果公司在五年前和七年前停止销售的...
据MacRumors报道，苹果公司在周一更新了其复古产品清单，在其中加入了iPhone 6 Plus，因为距离苹果停止分销销售该设备已经超过5年了...苹果在2017年重新推出了iPhone 6，作为一款中端iPhone，它在2018年9月之前一直可以购买，因此，由于这个原因，它还需要两年左右的时间才能被指定为复古产品...复古产品清单上的设备是苹果公司在五年前和七年前停止销售的...
在报道中，外媒还提到，50天只是在25个市场上的平均交付时间，部分版本iPad在部分市场的交付时间要明显长于50天，256GB版深空灰iPad，在部分市场的交付时间就长达63天，较64GB版50天的平均交付时间长近两周...苹果1月27日发布的财报显示，在截至12月25日的苹果2022财年第一财季，iPad产品线营收72.48亿美元，不及上一财年同期的84.35亿美元，是苹果五大产品线中营收唯一有下滑的......
所以这种情况下，投影仪反而不会因为亮度高而伤眼，而会因为亮度太低而导致画面太暗，看起来费力引起视觉疲劳，对眼睛产生伤害，所以我们选择投影..
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二是重点指导湖南台开展专项整治工作，湖南卫视《快乐大本营》《天天向上》两档综艺节目完成改版升级...三是强化从业者引导管理，加强对播音员主持..
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