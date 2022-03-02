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俄罗斯用户无法在官网购买耐克 此前苹果停止在俄罗斯销售产品

2022-03-02 16:29 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月2日 消息:据央视新闻报道，当地时间1日，俄罗斯用户已无法购买耐克公司品牌的产品。耐克表示，不能保证在俄罗斯的货物交付。

耐克

不仅是耐克，此前，苹果宣布暂停在俄销售产品并关闭部分功能。

苹果表示，已经停止在俄罗斯销售Mac、iPhoneiPad等产品。同时，将限制苹果支付功能。

此外，今日俄罗斯和卫星通讯社APP也已从俄罗斯以外的苹果应用商店中删除。

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