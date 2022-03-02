俄罗斯用户无法在官网购买耐克 此前苹果停止在俄罗斯销售产品

乌克兰副总理米哈伊洛·费多罗夫今天致信苹果公司首席执行官Tim Cook，呼吁苹果公司停止在俄罗斯的设备销售并阻止App Store的访问。费多罗夫在信中说，在俄罗斯入侵乌克兰的情况下，他要求苹果支持停止向俄罗斯的用户提供苹果服务和产品。我向您呼吁，我相信您不仅会听到，而且会尽一切可能保护乌克兰、欧洲，最后是整个民主世界免受血腥的专制主义侵略--停止向俄罗斯联邦供应苹果服务和产品，包括阻止访问App Store！我们相信，这样的行动将激励俄罗斯的青年和民众主动地促成停止可耻的军事侵略。 苹果公司在俄罗斯有一个专门的网站，它?