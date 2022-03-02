俄罗斯用户无法在官网购买耐克 此前苹果停止在俄罗斯销售产品

站长之家(ChinaZ.com) 3月2日 消息:据央视新闻报道，当地时间1日，俄罗斯用户已无法购买耐克公司品牌的产品。耐克表示，不能保证在俄罗斯的货物交付。
不仅是耐克，此前，苹果宣布暂停在俄销售产品并关闭部分功能。
苹果表示，已经停止在俄罗斯销售Mac、iPhone、iPad等产品。同时，将限制苹果支付功能。
此外，今日俄罗斯和卫星通讯社APP也已从俄罗斯以外的苹果应用商店中删除。
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乌克兰副总理米哈伊洛·费多罗夫今天致信苹果公司首席执行官Tim Cook，呼吁苹果公司停止在俄罗斯的设备销售并阻止App Store的访问。费多罗夫在信中说，在俄罗斯入侵乌克兰的情况下，他要求苹果支持停止向俄罗斯的用户提供苹果服务和产品。我向您呼吁，我相信您不仅会听到，而且会尽一切可能保护乌克兰、欧洲，最后是整个民主世界免受血腥的专制主义侵略--停止向俄罗斯联邦供应苹果服务和产品，包括阻止访问App Store！我们相信，这样的行动将激励俄罗斯的青年和民众主动地促成停止可耻的军事侵略。 苹果公司在俄罗斯有一个专门的网站，它?
苹果公司周二表示，已暂停在俄罗斯的所有产品销售，以回应俄罗斯入侵乌克兰...俄罗斯官方媒体《今儿俄罗斯》和俄罗斯卫星通讯社新闻在俄罗斯境外的苹果应用商店已无法下载...
随着俄乌冲突的持续恶化，英特尔、戴尔、联想等科技公司决定暂停向俄罗斯发货...美商务部将49家俄罗斯企业列入军事供应商名单，这些企业在获得国际专业知识方面可能会面临更多的限制...新美国安全中心的一名高级官员和美国贸易代表前副助理Emily Kilcrease建议，这些限制将把俄罗斯的技术冻结在现有水平...美国、英国、澳大利亚、新西兰等国家和一些欧盟国家对俄罗斯的侵略性做法进行了严厉制裁...
苹果公司今天证实，它已经停止了在俄罗斯的在线网站的所有产品销售，这意味着俄罗斯的客户不能再购买Mac、iPhone、iPad和其他苹果设备...截至App Store的访问在俄罗斯没有被取消，但Apple Pay受到限制，俄罗斯的主要银行无法使用该服务...
乌克兰副总理米哈伊洛费多罗夫在周五下午发表公开信，呼吁苹果公司停止向俄罗斯用户提供产品和服务，以回应俄罗斯对乌克兰的持续入侵...费多罗夫在他的Twitter账户上发表了这封公开信，称他已经联系了苹果CEO蒂姆库克，督促他停止为俄罗斯提供苹果产品和服务...“我呼吁你们停止向俄罗斯联邦提供苹果的服务和产品，包括屏蔽App Store！”他在信中写道，“我们确信，这样的行动将促使俄罗斯的年轻和活动人口主动停止可耻的军事侵略...费多罗夫的要求更高，他呼吁苹果停止向俄罗斯全国提供服务...
凤凰网科技讯 北京时间3月2日消息，昨夜今晨，科技圈都发生了哪些故事，以下是要闻回顾：先关注苹果：苹果暂停在俄罗斯销售所有产品苹果公司周二表示，已暂停在俄罗斯的所有产品销售，以回应俄罗斯对乌克兰的攻击。苹果在一份声明中表示：“我们对俄罗斯入侵乌克兰深表关切，并与所有因暴力而受苦的人站在一起。我们正在支持人道主义努力，为正在演变的难民危机提供援助，并尽我们所能支持我们在该地区的团队。”苹果概述了应对俄?
微软公司周一表示，将从Windows应用商店中下架俄罗斯国有媒体《今日俄罗斯》电视台的移动应用，并禁止在俄罗斯政府支持的媒体上投放广告...微软称，将不会显示任何来自俄罗斯国有媒体《今日俄罗斯》和俄罗斯卫星通讯社的内容，并降低它们在必应搜索结果中的排名，也不会在这些网站上投放来自其广告网络的任何广告...
俄罗斯政府今日声称，在社交网络"限制"了四家俄罗斯媒体的账户后，作为报复措施，已经部分封锁了该国对Facebook的访问。俄罗斯科技和通信监管机构Roskomnadzor在周五的一份声明中说，Facebook正在侵犯"俄罗斯公民的权利和自由"，自2020年10月以来，它记录了23起社交网络的"审查"案件。俄罗斯监管机构说，"2月24日，Roskomnadzor向Meta Platforms, Inc.的管理部门发出要求，要求取消社交网络Facebook对俄罗斯媒体施加的限制，并解释引入这些限制的原因，"该监管机构补充说，Meta随后一直"无视"其要求。 Meta尚未公开证实它对俄罗斯媒体账户
根据互联网监测组织NetBlocks的一份报告，随着对乌克兰的入侵进入第三天，俄罗斯封锁了对Twitter的访问，这显然是为了扼杀信息的流动。从周六早上开始，NetBlocks看到俄罗斯各大电信运营商的连接都出现故障或严重阻塞，包括Rostelecom、MTS、Beeline和MegaFon。俄罗斯人仍然能够通过代理服务访问Twitter，但直接连接受到限制。在俄罗斯实地采访的记者证实了这种封锁。英国广播公司（BBC）的一名记者描述说，访问受到"严重限制"，发出一条推文要花费很多时间，但没有完全断线。实施限制背后的动机尚不清楚，但这发生在在该国对社交媒体平台
据媒体报道，来自俄罗斯的一名选美皇后在整容时就遭遇了不幸，由于整容失败，导致自己表情僵硬，眼睛甚至都无法闭上...报道中指出，这位名为尤利娅塔拉塞维奇（Yulia Tarasevich）的43岁女子，在两年前参加了俄罗斯夫人国际大赛，并荣获亚军...但整容最终却失败了，不仅能在脸上留下了疤痕，眼睛也无法闭上，上唇无法控制导致自己不能微笑...医生并没有直接的证据表明尤利娅患有这种疾病...俄罗斯联邦侦查调查委员会表示，相关医生正在接受调查，并且已经委派了法医对尤利娅的受伤程度进行评估...
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