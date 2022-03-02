考拉海购开启奢侈品补贴专场 GUCCI低至689元

站长之家(ChinaZ.com) 3月2日 消息:今天，考拉海购首次开启奢侈品补贴专场，GUCCI低至 689 元，部分包款补贴至 5 折，限时 24 小时。
据悉，考拉海购今年 2 月中旬上线了奢侈品频道，该频道主要包含“首焦资讯”、“每日上新”、“大牌秒杀”三个全新板块，其中大牌秒杀区折扣力度较大，所有商品 3 折起，每天 10 点开抢。
奢侈品频道共覆盖超 200 个品牌 10000 精选款商品，几乎涵盖了首饰腕表、包袋、鞋靴、箱包等全品类。
腾讯云新春采购节,云服务器多种机型限时抢购,2核2G首年40元,4核8G首年211元,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!
OPPO首款折叠屏OPPO Find N在OPPO官方旗舰店接受全款预订，支付全款后3天内发货，价格是8989元（12GB+512GB）...资料显示，OPPO Find N发布于2021年12月15日，凭借7699元（8GB+256GB）极具竞争力的价格加上无折痕的设计，OPPO Find N发布之后引发极高的关注度...规格方面，OPPO Find N搭载高通骁龙888处理器，最高配备12GB内存、512GB存储，前置3200万像素，电池为4500mAh，支持33W闪充......
中国正在逐渐成为“世界第一奢侈品消费大国”，这也意味着其二手奢侈品行业也在迎来全新发展机遇...在迎来飞速发展的二手奢侈品电商行业也面临着管理机制不健全等诸多问题...二手奢侈品电商平台红布林致力于为“非标商品”赋予“标准化”部分，从商品鉴定、新旧评级到信息编辑和定价都有着一套全方位、标准化的服务体系...“供应链往最上游走才能打开货源”已然成为行业的共识，正如红布林CEO徐薇所说，在二手奢侈品市场中，B端卖家供货是当下重要抓手，而C端卖家供货则是平台要抓住的未来...
报告显示， 2021 年，抖音奢侈品行业企业号数量呈现稳定上升趋势，在“ 2021 全球百强奢侈品公司”榜单中，超过60%的公司已有品牌入驻抖音...2021 年 1 月到 11 月期间，奢侈品千万级粉丝达人数量同比增长260%，百万级粉丝达人数量同比增长173%，万级粉丝达人数量同比增长140%...女性仍为奢侈品兴趣人群主力军，县域用户奢侈品关注度走高；Gen-Z青年人群对奢侈品表现出较高关注度...
华为终端客户服务”微信公众号宣布一批新机型加入内存升级服务，其中包括华为P40、华为P40 Pro、华为P40 5G三款机型，价格仅需389元起...目前提供三种服务方式，具体如下：...预约到店：在线预约，可以省下到店排队时间，还可实时查看线上排队进度：关注华为终端客户服务”公众号在菜单栏选择自助服务”排队取号”...需要注意的是，按照此前的一些条件，参与活动除了要求是官方手机产品、无私拆、私修外，还需要主板无折断、焊点脱落、芯片私修、进液、腐蚀和变形等情况......
据龙虎网消息，苏宁易购东区正式开启“春季家装节”活动，链接超百家头部品牌，推出店面升级、产品升级、补贴升级、服务升级、体验升级五大举措，为用户提供一站式家电家居解决方案...本次活动，苏宁易购将发放 5 亿元消费补贴，包括空调、黑电、厨卫、3C等家电品类，并囊括家居、家装板块...
Redmi推出全新23.8英寸电竞显示器，显示器已在电商平台上架，售价1699元，将于3月4日正式开售...参数方面，Redmi 23.8英寸电竞显示器分辨率为1920*1080，支持240Hz高刷，拥有1ms响应时间，100% sRGB色域，Delta E＜2，采用全局DC调光技术，可实现高刷屏不闪...ID设计上，显示器采用金属漆面喷涂，机甲风格多功能支架，支持升降、竖屏、左右旋转和前后倾斜，三边微窄，一体式设计磁吸后盖，隐藏接口......
快手电商发布公告称，为营造平台内良好的购物环境，给用户提供更加优质的服务体验，现新增《二手奢侈品类目商品发布规范》，并将于 2022 年 2 月 26 日正式生效...此规范适用于在类目、、、、、、 类目下，发布商品或服务的商户...规定要求，商户在发布相关商品时，商品信息需包含：商品名称、规格参数功能说明等信息，此类商品请严格按照以下规范进行发布，否则会影响商品发布效率...
现在高性能的处理器越来越复杂，工艺也先进，但在物联网领域，有些芯片需要更低的功耗，IMEC比利时微电子中心今天宣布联合多家合作伙伴造出了0.8um的IGZO铟镓锌氧化物晶体管技术的8位处理器，功耗可低至0.01W...具体来说，这款8位处理器性能强，频率可达71.4KHz（不是MHz，在该领域是高频了），功耗非常低，其中10KHz频率下只有11.6mW，最高速度下也只有134.9mW，也就是0.01W到0.13W之间......
备受期待的中国功夫题材动作游戏《师父》正式登陆PS4、PS5及PC平台，其中PC版本在Epic商城起售价139元...《师父》整体采用第三人称，讲述了踏上复仇道路，寻找杀死他家人的凶手的一个年轻功夫学徒的故事...目前该游戏已支持简体中文，建议配置为AMD FX-9590/英特尔i7-6700K处理器、GTX 970或AMD Radeon R9 390显卡...IGN对这款游戏给出了9分的好评，并在简评中表示这款游戏是近期最好的现代动作游戏之一...
现在，这款路由器也是更新了外观，推出了与人气动漫《鬼灭之刃》的联名款...性能方面，华硕RT-AX86U配备1.8GHz博通BCM4908四核处理器，1GB RAM+256MB ROM...相比于上一代主流WiFi 5 AC1900M路由，华硕RT-AX86U上网速率达到5700Mbps，是传统Wi-Fi 5的三倍，而且覆盖更广，信号覆盖提升80%；延迟更低，网络延迟降低至1/4；电量更省，终端上网耗电降低至1/7......
新播场发现，在相关报道中提及的“在微博上不少企鹅电竞主播发表离别感言”、一些主播陆续离开企鹅电竞却是不争的事实——...据新播场不完全统计，..
报告显示，博通第一财季净营收为77.06亿美元，与上年同期的66.55亿美元相比增长16%，而上一季度为74.07亿美元;净利润为24.72亿美元，与上年同期的..
几天前数据统计网站SteamSpy表示《艾尔登法环》在Steam上售出了至少500万份，现在他们又更新了最新数据：《艾尔登法环》在Steam上已售出1000万份...
报告指出，在2021年第四季度中，联发科市场份额为51%，高通则为47%，而在上一季度，联发科的市场份额为41%，高通的市场份额为56%...日前联发科还正..
市调机构Conuterpoint Research发布了2021年第四季度全球智能手机出货量报告，报告显示，苹果凭借iPhone 13系列的出色表现，超越三星成为全球最大..
今天，快手电商发布《 2021 快手电商信任建设年度报告》，首次对外系统性披露平台信任生态建设和治理情况...报告显示，快手电商平台全年拦截疑似假..
百盛中国发布《2021年度报告》，报告显示因受新冠疫情的严重影响，百盛中国已决定中止运营东方既白，截止2021年12月31日，中国有5家东方既白门店且..
市场规模庞大的中国新式茶饮，已经完成市场培育，并来到创造需求的新阶段。在多样化的局面中，“品质”成为品牌立足的关键因素。新式茶饮头部品牌..
目前市场上全自动咖啡机品牌和类型都很多，不同品牌、不同类型的咖啡机价格和性能有很大不同，下面的这篇文章，就来介绍一下全自动咖啡机怎么使用..
在社会主义经济飞速发展的大格局下，环境保护、绿色经济、低碳生产等关键字逐步提上议程，在即将到来的 4 月 22 日，也即世界地球日内，新的一轮绿..
快手电商发布《 2021 快手电商信任建设年度报告》，这是快手电商自去年明确信任电商的发展战略以来，首次对外系统性披露平台信任生态建设和治理情..
2020年，在天津市卫生健康委的指导下，天津微医互联网医院牵头、协同267家基层医疗卫生机构组建紧密型互联网医联体——天津市基层数字健共体，以慢..
投影仪科普课堂开课了，今天来说说投影仪画质那些事儿，小编经常有看到很多网友关心搜索投影仪比电视好吗，投影仪比电视清晰吗，下面好好聊聊投影..
肠道是人体最大的消化和免疫器官，承担着99%的营养吸收和70%的免疫工作，每年春季都是肠道疾病高发时节，尤其是春节期间，每顿大鱼大肉，肠道长时..
2、在亚坛大道的三叉口附近（路旁）找到记录者柯林，把黄金律法原本给他，学习同归性原理，并和他对话询问金面具先生的事情...4、回去找柯林，告诉..
据澎湃新闻报道，福建厦门的李女士反映，她的孩子在2018年12月至2021年11月期间，共向腾讯游戏充值13165.64元，而初次消费时孩子仅有10岁...3月2日..
因此，选一款无线连接，不受束缚且收音清晰的麦克风很重要...目前针对短视频创作市场需求，闪克推出了一款全新无线麦克风：闪克WM820-B2 / C2...不..
包括车身尺寸设计、内饰材质选择、智能设备搭载、软件搭载升级、整车操控感等，这些方方面面都得按照豪华车的水准去做，只有这样才能使用户从静态..
春节前后，很多人会在微信朋友圈和或微信群里发现诱人信息:“春运补贴领取通知，我已领到XX元...”点开这条微信链接后，是一个显示有“春运补贴领..
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