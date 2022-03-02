考拉海购开启奢侈品补贴专场 GUCCI低至689元

中国正在逐渐成为“世界第一奢侈品消费大国”，这也意味着其二手奢侈品行业也在迎来全新发展机遇...在迎来飞速发展的二手奢侈品电商行业也面临着管理机制不健全等诸多问题...二手奢侈品电商平台红布林致力于为“非标商品”赋予“标准化”部分，从商品鉴定、新旧评级到信息编辑和定价都有着一套全方位、标准化的服务体系...“供应链往最上游走才能打开货源”已然成为行业的共识，正如红布林CEO徐薇所说，在二手奢侈品市场中，B端卖家供货是当下重要抓手，而C端卖家供货则是平台要抓住的未来...