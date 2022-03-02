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考拉海购开启奢侈品补贴专场 GUCCI低至689元

2022-03-02 14:35 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月2日 消息:今天，考拉海购首次开启奢侈品补贴专场，GUCCI低至 689 元，部分包款补贴至 5 折，限时 24 小时。

据悉，考拉海购今年 2 月中旬上线了奢侈品频道，该频道主要包含“首焦资讯”、“每日上新”、“大牌秒杀”三个全新板块，其中大牌秒杀区折扣力度较大，所有商品 3 折起，每天 10 点开抢。

奢侈品频道共覆盖超 200 个品牌 10000 精选款商品，几乎涵盖了首饰腕表、包袋、鞋靴、箱包等全品类。

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