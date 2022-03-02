腾讯公开可举办目标歌手虚拟演唱会专利

站长之家（ChinaZ.com）3月2日 消息:企查查APP显示，3月1日，腾讯科技（深圳）有限公司公开“虚拟演唱会的处理方法、装置、设备、介质及程序产品”专利，公开号为CN114120943A。
企查查专利摘要显示，本申请方法包括:在当前对象的歌曲练习界面中，呈现演唱会入口;基于此入口，接收到针对目标歌手的演唱会创建指令，进而创建歌曲模拟演唱会房间;采集目标歌手歌曲对应的演唱内容，通过演唱会房间播放。通过本申请，能够创建或举办目标歌手的虚拟演唱会。
腾讯云新春采购节,云服务器多种机型限时抢购,2核2G首年40元,4核8G首年211元,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!
2 月 13 日16:30，林宥嘉「XIANG YU YI YANG」线上演唱会准时开演，当贝酷狗音乐全程呈现，电视打开当贝酷狗音乐，点进即可购票入场，快去预约起来...除开购票入口及观看平台，不少网友对歌单非常好奇...目前透露的部分歌单如下：《我是一只鱼》、《兜圈》、《神秘嘉宾》、《上爱唱的歌》、《眼色》、《白昼之月》、《说谎》、《浪费》...想要加入这场奇幻之旅的朋友，赶快电视/投影仪打开当贝酷狗音乐，点击购票，票价为 109 元！演唱会不支持回看，仅此一天哦~...
天眼查信息显示，京东关联公司北京京东世纪贸易有限公司 3 月 1 日公开了一项名为“一种页面展示的方法和装置”专利，申请公布号为CN114119153A...专利摘要显示，该方法通过获取各个直播间的直播数据包括直播间用户的行为数据，然后根据这些数据确定所述各个直播间在页面中的展示顺序...北京京东世纪贸易有限公司还公开“页面渲染方法、装置、设备及存储介质”、“截图处理方法、装置、设备及介质”、“数据处理方法、装置、电子设备和计算机可读存储介质”等多项专利...
企查查APP显示，近日，华为技术有限公司公开“导盲方法、装置和可佩戴设备”专利，公开号为CN114002684A。企查查专利摘要显示，本申请根据可佩戴设备发射的超声信号和接收的反射信号，确定设备与障碍物的相对位置关系；根据相对位置关系和设备方位传感器检测到的第一方位信息，对佩戴者进行导航。该方法能得到更为准确的障碍物位置信息，并且解放双手，提高用户使用的便利性。
专利摘要显示，这种出餐柜的共享控制方法，属于自动控制技术领域，有助于提高双面出餐柜的利用率...该方法通过在不同的出餐请求下控制双面出餐柜格口的相应侧柜门开启，使得双面出餐柜可以实现两侧出餐，有助于提升双面出餐柜的利用效率...北京三快在线科技有限公司还公开“一种模型训练和无人驾驶设备的控制方法及装置”、“一种权益管理的方法及装置”、“一种商品推荐的方法及装置”等多项专利...
天眼查信息显示， 3 月 1 日，阿里巴巴达摩院公开了一项视频拼接方法、设备和可读介质”专利，申请公布号为CN114125178A，申请日期为 2021 年 11 月 16 日...该专利摘要显示，这一专利提供了一种视频拼接方法、设备和可读介质，以提高视频拼接的精度...3、依据所述映射矩阵对所述至少两路视频数据进行映射并拼接，得到拼接视频数据...依据所述同步的多帧图像数据对确定映射矩阵，从而能够剔除离群值，提高矩阵的精度，因此映射、拼接的视频精度较高，提高拼接质量，可输出高质量的拼接视频数据......
今天，腾讯科技（深圳）有限公司申请的虚拟宠物的外观编辑方法、装置、终端及存储介质”专利正式公开...根据摘要显示，该专利的目标贴图由基础贴图和不同层级的目标蒙版贴图叠加而成，通过调整目标蒙版贴图生成不同的目标贴图，提高虚拟宠物外观编辑的自由度，丰富虚拟宠物的外观特征...具体来说，该专利展现了一种能够由用户自定义虚拟宠物外观的编辑技术...首先，该技术将或许虚拟宠物的基础贴图，用于表现宠物的基础外观；之后，再通过用户对于宠物特征的编辑，生成特定目标的蒙版贴图，用于展现目标外观特性...
不知大家有没有注意到，2月5日晚短道速滑混合团体接力A组决赛中，央视频AI手语数智人主播聆语”用活灵活现、准确无误的手语，为听障人士生动地传达了北京冬奥冰雪赛事的精彩内容...腾讯表示，聆语由腾讯的技术团队打造，除了她之外，还有一个小聪...腾讯开发出了一套手语翻译系统，只需输入健听人语言，即可通过机器翻译低延迟生成高准确率的手语语言表征，比如：输入他是我的手语老师”，预处理为他 是 我 的 手语 老师”，翻译为他 我 手语 老师 是”......
根据界面新闻报道，腾讯将对业务板块进行调整，腾讯影业的主体部分将从PCG（平台与内容事业群）被调整进入CDG（企业发展事业群）...在2018年腾讯930”变革中，包括腾讯影业在内的大部分文娱业务被并入PCG...在本次调整过后，腾讯影业作为腾讯公司的影视厂牌，将重点聚焦时代旋律作品开发，承担更多社会责任...据腾讯内部一位接近调整的人士透露，集团将继续支持腾讯影业开发更多这类影视作品，赚钱”并不是腾讯做影视的第一目标......
如何在社交上进行补足和增强，是各大社交平台都在考虑的问题，既有如微信等聊天平台增加表情包等用来补足情感表达的元素，也有像微软一样试图通过HoloLens2 眼镜这样的硬件设备来营造模拟面对面的体验...场景化让超级QQ秀里的社交有了更多想象的空间...这个应用有大量用户是在没有VR设备的情况下使用的，个性化的线上社交体验成为了吸引用户的主要关键元素...超级QQ秀让社交变得更“好玩”了，也让线上社交变得更真实了...线上社交无法取代线下的社交，但却完全可以成为线下社交的延续......
凤凰网科技讯 2月22日消息 2月22日，腾讯科技（深圳）有限公司的一项“机器人”外观专利获授权...摘要显示，该外观设计产品可用于场地的巡逻、勘探，还可以用于物品的装载运输...
不仅如此，威马的威马EX5还具有非常节能的特点...据威马EX5车主介绍，威马EX5三年内行驶里程超过30万公里，只需维修5次，总维修费用仅为2000元！不..
各大直播平台在直播工具、直播特效、直播主题等方面下功夫，想方设法吸引“资本”和“流量”的目光...VR技术让直播画面呈现出3D的立体效果;AR技术..
抖音电商公布了闪耀星主播人才培养项目首批合作服务商名单，其中包括了交个朋友教育科技有限公司...杭州牛人星酋文化科技有限公司.....
羽顺热能董事长陈群对孙副总一行的来访表示热烈欢迎，双方围绕“双碳”背景下的家电产业发展机遇、舒适采暖与热水系统发展趋势等内容座谈交流，并..
科大讯飞作为人工智能国家队一员，于近期宣布与新华社CNC、北京日报客户端、北京青年报等媒体达成合作，讯飞智能家族产品将为新闻工作者实现“减负..
全国政协委员、百度董事长兼首席执行官李彦宏在两会提案中针对“智能交通”、“自动驾驶”进行建议...李彦宏认为，现阶段各国自动驾驶无人化的竞争..
借助互联网平台发扬中国传统戏曲，成为他重点关注的领域之一...2018 年，李树建戏曲艺术中心联合戏缘APP组织全国 100 多个稀有剧种举办了一场互联..
实际上，“大”和“快”的背后，必须有效率做支撑...作为企业级能源数字化管理服务商，能链企服基于在用车加油管理方面的丰富经验，至今已累计为小..
抖音发布《 2022 抖音书法数据报告》，报告显示，通过借助短视频和直播，过半的书法类创作者通过抖音直播获得收入...过去一年，书法类内容创作者增..
1999年，王珊教授和国内最早一批开展数据库教学、科研、开发的专家，勇担国产数据库技术发展使命创立了人大金仓，在数据库领域不断研发创新，拥有..
在追求“品效合一”的营销目标上，碧橙数字凭借团队内容创造的能力和精细化运营的方法论，用数据驱动品牌消费者的资产沉淀和生意增长...作为阿里授..
在互联网信息越来越普及的时代，互联网也成为了许多消费者获取各种消费信息的重要渠道，比如网络上“全国十大名牌集成灶排行”就是许多消费者的重..
”没有自主恋爱经验的邵先生，一想到相亲就有些头疼...在南昌我主良缘主题交友活动的报名现场，邵先生就与现场的红娘老师进行了沟通...目前也有了..
比起明星真人秀、竞技比赛类、偶像选拔类的节目，职场类综艺把请到的明星或者素人嘉宾，放到真实的求职工作场景中，更容易引发观众们的共鸣，甚至..
一则 #睡前玩手机 8 分钟兴奋超 1 小时# 的话题冲上热搜，引发众多网友热议...对此，长轻心理疗愈师马超彦提示，睡前过度使用手机，会使人出现入睡..
3. 8 妇女节快到了，难道在节日里，我还要在打扫卫生中度过吗?当然不啦，因为我有了橙新推出的智能扫地机，可以帮我摆脱清洁卫生的痛苦...因为我..
2月不少游戏趁春节休闲娱乐高峰期纷纷发力，各显神通，尤其是休闲棋牌类手游，下载量增长格外明显，如棋牌手游「腾讯欢乐麻将全集」单月排名上升1..
同处遵义市的TYT泰永长征，技术承接于 1969 年成立的长征电器一厂、九厂，与贵州钢绳集团同属上世纪六十年代“大三线”建设时期的重点企业，并在数..
为表彰先进、树立典型，渤海财险湖南分公司于 2022 年 2 月 10 日至 11 日组织召开 2021 年度先进表彰大会暨一季度“开门红”阶段总结督导会议.....
2022 年春夏季到来了，Ulike脱毛仪新款来袭，你准备好脱毛了吗？Ulike脱毛仪将院线前沿冰点脱毛科技家用化，让消费者在家也能做享受到冰点脱毛黑科..