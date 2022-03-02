腾讯公开可举办目标歌手虚拟演唱会专利

如何在社交上进行补足和增强，是各大社交平台都在考虑的问题，既有如微信等聊天平台增加表情包等用来补足情感表达的元素，也有像微软一样试图通过HoloLens2 眼镜这样的硬件设备来营造模拟面对面的体验...场景化让超级QQ秀里的社交有了更多想象的空间...这个应用有大量用户是在没有VR设备的情况下使用的，个性化的线上社交体验成为了吸引用户的主要关键元素...超级QQ秀让社交变得更“好玩”了，也让线上社交变得更真实了...线上社交无法取代线下的社交，但却完全可以成为线下社交的延续......