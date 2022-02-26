2022年2月26日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于故宫的，问题是“古人也注重消防安全故宫里第一支专业消防队是谁组建?”这个算是很冷门的知识了，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。

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故宫里第一支专业消防队是谁组建的 2月26日蚂蚁庄园今日答案

今天问题:古人也注重消防安全，故宫里第一支"专业消防队”是谁组建的?

A、雍正

B、慈禧

正确答案:雍正

到了清朝时期，故宫终于有了一支专业消防队。1680年1月4日，御膳房意外失火。随着火势的蔓延，连太和殿都被烧毁了。在太监、宫女和侍卫人员的全力扑救下，到了凌晨时分，大火被扑灭了。26岁的康熙皇帝经历过这次火灾的教训，意识到必须设立一支救火队，才能在发生火灾后迅速扑灭。于是，康熙皇帝选了几十名身强力壮的太监，组成一个防范火班，每天负责巡检火烛:“火班，护军校一员，护军7名，各轮番值宿。

”这支防范火班，算得上是专业消防队的雏形了。在康熙皇帝为了消防问题殚精竭虑时，雍正皇帝还是一位七八岁的孩子。只不过，每次皇宫内发生火灾，不管是皇帝皇子，还是王公大臣，都会加入到扑灭火灾的队伍里面。雍正皇帝从小就对火灾抢险的场面留下了很深的印象，当他当政之后，组建了一个更加职业化的消防队。