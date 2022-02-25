小米新专利拍照可显示弹幕 增加拍摄阶段趣味性和互动感

三星为一款先进的双折叠Galaxy智能手机申请了专利，该手机有一个集成的手写笔架，可容纳S Pen...这一次，该公司提交了新的文件，完全侧重于S Pen...折叠后，这让手机和普通手机一样大，展开后，你会得到一个超大和宽大的显示屏供你使用，这使它具有真正的平板电脑功能...用户也可以通过底部取出S笔，从底部取出S Pen并不意味着你必须先展开手机，你可以在手机折叠时将其取出或放回...