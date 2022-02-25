小米新专利拍照可显示弹幕 增加拍摄阶段趣味性和互动感

站长之家(ChinaZ.com) 2月25日 消息:天眼查App显示，2月25日，北京小米移动软件有限公司“拍摄方法及装置”专利公布。
摘要显示，所述方法包括：获取在拍摄过程中采集的图像和相匹配的目标弹幕信息，并显示图像和目标弹幕信息，从而增加拍摄阶段的趣味性和互动感，提高用户的拍摄体验。
站长之家(ChinaZ.com) 2月25日 消息:天眼查App显示，2月25日，北京小米移动软件有限公司“拍摄方法及装置”专利公布。
摘要显示，所述方法包括：获取在拍摄过程中采集的图像和相匹配的目标弹幕信息，并显示图像和目标弹幕信息，从而增加拍摄阶段的趣味性和互动感，提高用户的拍摄体验。
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在一份提交给美国专利商标局并被Patently Apple发现的题为 使用耳机的用户识别的专利申请中，苹果解释了它如何利用附近的其他设备、超声波信号、语音识别、甚至佩戴者的步态来验证AirPods用户...该系统能够绕过独立设备上的Face ID、Touch ID或任何其他类型的生物识别认证，而是使用相似度分数来验证用户的身份...用户耳道表面的变化可能导致超声波信号从表面反射，并产生具有与用户有关的特征的回声......
苹果公司的魔力键盘有一天可能会变得更加神奇，而且可能会更厚一些，因为该公司正在研究将整个Mac纳入键盘的方法。史蒂夫-乔布斯对小Mac mini如何成为BYODKM（即自带显示器、键盘和鼠标）的设备大加赞赏。现在看来，苹果公司正在考虑进一步研究这一功能，到时候你只需要带上自己的显示器。"输入设备中的计算机"是一项新披露的苹果专利申请，它提出了一个与键盘一样大小的整个Mac。而且也会是一个键盘。它将比目前的苹果魔力键盘更?
上个月华为刚刚获得了一种拍摄月亮的方法和电子设备”专利授权，很显然在将来的华为手机上拍摄会成为重中之重...并没有让市场等太久，近日小米也获得了月亮拍摄专利授权”...摘要显示，专利授权属于图像处理领域，包括启动拍摄程序中的月亮拍摄模式，调整所属拍摄程序中的拍摄参数为月亮模式所对应的拍摄参数...由于月亮拍摄模式具有对应的拍摄参数，而非Auto模式自动生成的拍摄参数，能够拍摄得到图像质量较佳的月亮图像，从而解决适用于人像或周边景物的Auto模式无法调整到合适的拍摄参数，导致成像质量较差的问题......
使用耳机的用户识别是一项新披露的苹果专利申请，它简要说明了耳机还能做什么，然后集中精力确保它们只为主人做这些...苹果在专利申请当中表示，耳机可以在人类用户和电子设备之间提供一个有用的接口，例如用户可以向在电子设备（如移动设备）上操作的数字助理提供包含用户请求的语音输入...根据第一运动信息和第二运动信息确定相似性分数，相似性分数高于阈值，则用户被识别为耳机的授权用户...
摘要显示，本公开属于图像处理领域，通过启动拍摄程序中的月亮拍摄模式进行拍摄，该模式具有对应的拍摄参数，而非Auto模式自动生成的拍摄参数，因此能够拍摄得到图像质量较佳的月亮图像...专利摘要显示，该方法在预览界面中自动识别月亮后进入月亮拍摄模式，自动对焦使预览界面中显示轮廓清晰的月亮图像...
专利显示，汽车天窗具有可调节的透明玻璃，司机可以选择调整天窗的透明度，另外这项技术也可用于汽车侧窗...这项专利的名称是可移动面板组件”...此专利目的是让司机能够决定进入车内光线的多少，而不必打开天窗...
“传统的冰箱设计都挺不合理的，要弯腰才能拿到东西，老人家用十分不方便，有方便点的冰箱吗?”网友的提问，反映了生活中使用冰箱的烦恼...这些问题，很快就能解决了...这项专利有什么用呢?小编从国家知识产权局查到了这项专利的公开文件，获得了如下流程图...看图理解，海尔冰箱这项专利比汽车后备箱感应开启技术有所升级...在国家层面，海尔拿下了16个国家科技进步奖，占整个行业的2/3;在行业层面，海尔拿下专利金奖累计10项，智慧家庭领域的专利数量一直是全球第一...
根据曝光的专利信息显示，该专利将新款AirPods MaxMax上使用触摸控制设计，而非目前的数字表冠（Digital Crown）设计，将允许控制Siri、调整音量、调整歌曲等功能...其实早在苹果推出第一代AirPods Max后，其设计团队曾在采访中称，他们在第一代AirPods Max上试用过触摸控制设计，增加左右耳检测功能，用户可扭转耳机方向，并通过耳罩触摸版控制，但最终还是选择了Digital Crown设计......
新春佳节之际，Soul再次将社交与传统节日相融合，以更年轻的思维解读“春节”，并随之上线多种新春限定玩法，解锁Z世代过年新姿势...用户们可在游戏化的互动中，得到强沉浸感和强参与感的社交体验，并感受到传统节日、传统文化的魅力...与此为北京冬奥会预热的“冬奥捏脸大赛”，也在春节前开启...在此次新春限定玩法中，Soul不仅为Z世代提供了趣味化的社交体验，也让他们能够深入了解传统文化、感受传统节日......
三星为一款先进的双折叠Galaxy智能手机申请了专利，该手机有一个集成的手写笔架，可容纳S Pen...这一次，该公司提交了新的文件，完全侧重于S Pen...折叠后，这让手机和普通手机一样大，展开后，你会得到一个超大和宽大的显示屏供你使用，这使它具有真正的平板电脑功能...用户也可以通过底部取出S笔，从底部取出S Pen并不意味着你必须先展开手机，你可以在手机折叠时将其取出或放回...
欧洲广播联盟周五表示，随着俄罗斯入侵乌克兰的后果不断加剧，该国选手已被禁止参加2022年欧洲电视网歌曲大赛。"欧洲广播联盟已经宣布，没有俄罗斯..
俄罗斯政府今日声称，在社交网络"限制"了四家俄罗斯媒体的账户后，作为报复措施，已经部分封锁了该国对Facebook的访问。俄罗斯科技和通信监管机构..
下周一（2月28日），联想将举办2022拯救者生态春季新品发布会，届时将带来新款游戏手机、游戏平板和游戏本...两款笔记本均采用12代酷睿，165Hz高刷..
冬残奥会包括轮椅冰壶、残奥冰球、残奥高山滑雪、残奥单板滑雪、残奥越野滑雪、冬季两项6个大项，细分为73个小项...6个大项的比赛场馆、比赛时间分..
联想官方此前已经宣布，将于2月28日19:00召开新品发布会，正式推出Y90游戏手机、Y700游戏平板等旗舰产品。今天下午，@联想拯救者 官微不按套路出牌..
不知不觉间，免费不限速的阿里云盘已经推出一年了，传说中的VIP会员也终于要推出了。近日，阿里云盘App上线了一周岁活动，限时送周年好礼，最高就..
特斯拉在2021年9月正式公布了4680电芯，号称单体能量提高5倍，整车续航里程增加16%，电力相比有极耳电池提升了6倍，功率输出提升了6倍...这款革命..
荣耀亲选高清错题打印机开启首销，原价259元，首发价仅229元，今日到3月1日的首销期，可获赠总价值超50元的9卷打印纸...荣耀亲选高清错题打印机提..
2月25日，realme真我Buds Q2s耳机上架，并开启预约，将于3月3日正式发布...从预约界面可知新品主打30小时长续航，比上一代realme真我Buds Q2足足多..
财务数据方面，公司总收入由2019年的人民币6.63亿元增长66.9%至2020年的人民币11.07亿元，并由截至2020年9月30日止9个月的8.20亿元增长41.3%至截至..
微软不断地更新其Edge浏览器，以增加功能，并在公开推出之前通过其Insider渠道测试新功能。最近，我们了解到，该公司正在将Skype Meet Now直接集成..
《艾尔登法环》正式发售了，从媒体到玩家都高度好评，但作为一款来自日本的游戏，PC版优化确实渣渣，除了开发商自己更新，也要看驱动支持了...NVI..
京东集团和达达集团分别发布公告，京东集团将于近期完成认购达达集团发行普通股的交易...完成增持有助于全面深化双方的全渠道合作，达达将进一步战..
《暗黑破坏神：不朽》封闭测试已于1月上旬结束，网易在近日财报上表示，暴雪方面已经确认，其会在2022年上线...作为暴雪官方手游，同时也是暗黑系..
OPPO首款折叠屏OPPO Find N在OPPO官方旗舰店接受全款预订，支付全款后3天内发货，价格是8989元（12GB+512GB）...资料显示，OPPO Find N发布于2021..
不久前，松下公布了新的旗舰级相机LUMIX GH6的外观与参数信息，而今天，这款相机的国行价格也终于浮出水面...LUMIX GH6的国行首发价格为12998元，..
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也就是说，5亿用户规模，相当于全球40亿智能手机用户中，每8个人就有1个是ColorOS用户...一加手机官方表示，一加9R已正式开放ColorOS 12正式版升级..
今天，微信官方公众号微信110”发文分享了三则典型的网络诈骗案例...案例一：忽视防骗客服提醒”后，损失了上万元...由于长时间没收到包裹，小张便..
Redmi可能会在下个月召开新品发布，推出K50系列正代旗舰，消息称共存在三款产品，包括K50、K50 Pro、K50 Pro+...今天下午，知名爆料博主@数码闲聊..