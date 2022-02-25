首页 > 业界 > 关键词  > 小米最新资讯  > 正文

小米新专利拍照可显示弹幕 增加拍摄阶段趣味性和互动感

2022-02-25 10:42 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 2月25日 消息:天眼查App显示，2月25日，北京小米移动软件有限公司“拍摄方法及装置”专利公布。

QQ截图20220225104217.jpg

摘要显示，所述方法包括：获取在拍摄过程中采集的图像和相匹配的目标弹幕信息，并显示图像和目标弹幕信息，从而增加拍摄阶段的趣味性和互动感，提高用户的拍摄体验。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 腾讯云服务器新春采购节大优惠：2核2G首年仅需40元 历史新低

    腾讯云新春采购节,云服务器多种机型限时抢购,2核2G首年40元,4核8G首年211元,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!

    2核2G云服务器

    2核2G云服务器

    去看看
    2核2G云服务器 40元/1年
    2核4G云服务器 74元/1年

    2核4G云服务器

    去看看
    2核4G云服务器 74元/1年
    2核2G学生服务器

    2核2G学生服务器

    去看看
    2核2G学生服务器 3.33元/月起
    大带宽云服务器

    大带宽云服务器

    去看看
    大带宽云服务器 性价比提3倍
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • 新专利显示苹果可能在AirPods上增加用户认证功能

    在一份提交给美国专利商标局并被Patently Apple发现的题为 使用耳机的用户识别的专利申请中，苹果解释了它如何利用附近的其他设备、超声波信号、语音识别、甚至佩戴者的步态来验证AirPods用户...该系统能够绕过独立设备上的Face ID、Touch ID或任何其他类型的生物识别认证，而是使用相似度分数来验证用户的身份...用户耳道表面的变化可能导致超声波信号从表面反射，并产生具有与用户有关的特征的回声......

    ​AirPods ​耳机 ​苹果

  • 新专利显示苹果正在研究如何将Mac装进键盘里

    苹果公司的魔力键盘有一天可能会变得更加神奇，而且可能会更厚一些，因为该公司正在研究将整个Mac纳入键盘的方法。史蒂夫-乔布斯对小Mac mini如何成为BYODKM（即自带显示器、键盘和鼠标）的设备大加赞赏。现在看来，苹果公司正在考虑进一步研究这一功能，到时候你只需要带上自己的显示器。"输入设备中的计算机"是一项新披露的苹果专利申请，它提出了一个与键盘一样大小的整个Mac。而且也会是一个键盘。它将比目前的苹果魔力键盘更?

    ​苹果魔力键盘 ​键盘 ​Macmin

  • 紧跟华为：小米获月亮拍摄专利授权

    上个月华为刚刚获得了一种拍摄月亮的方法和电子设备”专利授权，很显然在将来的华为手机上拍摄会成为重中之重...并没有让市场等太久，近日小米也获得了月亮拍摄专利授权”...摘要显示，专利授权属于图像处理领域，包括启动拍摄程序中的月亮拍摄模式，调整所属拍摄程序中的拍摄参数为月亮模式所对应的拍摄参数...由于月亮拍摄模式具有对应的拍摄参数，而非Auto模式自动生成的拍摄参数，能够拍摄得到图像质量较佳的月亮图像，从而解决适用于人像或周边景物的Auto模式无法调整到合适的拍摄参数，导致成像质量较差的问题......

    ​手机 ​小米 ​华为

  • 新专利显示未来AirPods可能会识别佩戴者并定制功能以保护隐私

    使用耳机的用户识别是一项新披露的苹果专利申请，它简要说明了耳机还能做什么，然后集中精力确保它们只为主人做这些...苹果在专利申请当中表示，耳机可以在人类用户和电子设备之间提供一个有用的接口，例如用户可以向在电子设备（如移动设备）上操作的数字助理提供包含用户请求的语音输入...根据第一运动信息和第二运动信息确定相似性分数，相似性分数高于阈值，则用户被识别为耳机的授权用户...

    ​iPhone ​AppleWatch ​AirPods

  • 小米获月亮拍摄专利授权 能拍出效果更好的月亮图像

    摘要显示，本公开属于图像处理领域，通过启动拍摄程序中的月亮拍摄模式进行拍摄，该模式具有对应的拍摄参数，而非Auto模式自动生成的拍摄参数，因此能够拍摄得到图像质量较佳的月亮图像...专利摘要显示，该方法在预览界面中自动识别月亮后进入月亮拍摄模式，自动对焦使预览界面中显示轮廓清晰的月亮图像...

    ​小米 ​拍照 ​专利

  • 苹果汽车新专利：可控制进入车内的光线量

    专利显示，汽车天窗具有可调节的透明玻璃，司机可以选择调整天窗的透明度，另外这项技术也可用于汽车侧窗...这项专利的名称是可移动面板组件”...此专利目的是让司机能够决定进入车内光线的多少，而不必打开天窗...

    ​汽车 ​苹果 ​iphone

  • 海尔新专利曝光会“见机行事”的冰箱，你想要吗？

    “传统的冰箱设计都挺不合理的，要弯腰才能拿到东西，老人家用十分不方便，有方便点的冰箱吗?”网友的提问，反映了生活中使用冰箱的烦恼...这些问题，很快就能解决了...这项专利有什么用呢?小编从国家知识产权局查到了这项专利的公开文件，获得了如下流程图...看图理解，海尔冰箱这项专利比汽车后备箱感应开启技术有所升级...在国家层面，海尔拿下了16个国家科技进步奖，占整个行业的2/3;在行业层面，海尔拿下专利金奖累计10项，智慧家庭领域的专利数量一直是全球第一...

    ​冰箱 ​海尔 ​抽屉

  • 苹果新专利曝光! AirPods Max 2或将采用触控设计

    根据曝光的专利信息显示，该专利将新款AirPods MaxMax上使用触摸控制设计，而非目前的数字表冠（Digital Crown）设计，将允许控制Siri、调整音量、调整歌曲等功能...其实早在苹果推出第一代AirPods Max后，其设计团队曾在采访中称，他们在第一代AirPods Max上试用过触摸控制设计，增加左右耳检测功能，用户可扭转耳机方向，并通过耳罩触摸版控制，但最终还是选择了Digital Crown设计......

    ​苹果 ​AirPods ​AirPodsMax无线耳机

  • Soul打造不一样的春节体验 个互动开启过年新玩法

    新春佳节之际，Soul再次将社交与传统节日相融合，以更年轻的思维解读“春节”，并随之上线多种新春限定玩法，解锁Z世代过年新姿势...用户们可在游戏化的互动中，得到强沉浸感和强参与感的社交体验，并感受到传统节日、传统文化的魅力...与此为北京冬奥会预热的“冬奥捏脸大赛”，也在春节前开启...在此次新春限定玩法中，Soul不仅为Z世代提供了趣味化的社交体验，也让他们能够深入了解传统文化、感受传统节日......

    ​Soul ​ouler ​春节

  • 新专利文件展示了三星Galaxy双折叠手机与S Pen支架

    三星为一款先进的双折叠Galaxy智能手机申请了专利，该手机有一个集成的手写笔架，可容纳S Pen...这一次，该公司提交了新的文件，完全侧重于S Pen...折叠后，这让手机和普通手机一样大，展开后，你会得到一个超大和宽大的显示屏供你使用，这使它具有真正的平板电脑功能...用户也可以通过底部取出S笔，从底部取出S Pen并不意味着你必须先展开手机，你可以在手机折叠时将其取出或放回...

    ​GalaxyDualFold ​三星GalaxyZFold3 ​GalaxyZFlip3

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

Z传媒广告

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM