一机双芯！OPPO Find X5正式发布 售价3999元起

站长之家（ChinaZ.com）2月24日 消息:今天晚上，OPPO发布了年度旗舰Find X5系列。外观上，Find X5要比Find X5Pro更小更轻些。Find X5的后壳采用的是玻璃后壳，重量196克，有雅白、素黑及镜紫三种配色。

配置上，Find X5采用的是6.55英寸AMOLED屏，支持120Hz高刷，搭载骁龙888处理器，8/12GB内存及128/256GB闪存。

拍照方面，OPPO Find X5前置3200万像素自拍镜头，后置5000万像素三摄，其中主摄是IMX766传感器，1/1.56寸大底，还支持OIS防抖，超广角也是5000万像素IMX766传感器，长焦镜头则是1300万像素，支持5倍混合光学变焦及20倍数码变焦。

续航方面，OPPO Find X5配备了4800mAh电池，支持80W超级闪充及30W无线快充。

售价方面，Find X58+128GB售价3999元，Find X58+256GB版售价4399元，Find X512+256GB售价4799元，2月24日8点半开始预售，3月3日10点正式开售。

而OPPO Find X5Pro共有白瓷、黑釉（陶瓷版，218g），水蓝(素皮版，195g)三种配色，配置6.7寸AMOLED屏幕，支持2K120Hz高刷和LPTO2.0智能刷新。

OPPO表示在Find X5Pro的屏幕上，他们做到了屏幕综合省电40%，调频延时降低90%。

配置上，Find X5Pro搭载了OPPO自研的马里亚纳X NPU芯片，配合上骁龙8旗舰Soc，一机双芯，让成像效果和拍摄体验极大的增强。OPPO Find X5Pro在影像上，首次与哈苏联合调校，并且首发了悬浮防抖等技术。

得益于马里亚纳MariSilicon X强大的算力和能效比，OPPO Find X5Pro行业首次实现4K超清夜景视频。

续航方面，Find X5Pro配备高达5000mAh大容量电池保证续航能力，支持80W超级闪充和50W无线闪充，47分钟可充入100%电量。

售价方面，OPPO Find X5Pro8+256版售价5999元，12+256版售价6299元，12+512版售价6799元，已于今晚20:30开启预定，3月3日10点正式开售。