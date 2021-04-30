iPhone 15系列或将搭载苹果自研5G基带

根据DigiTimes的一份新报告，苹果公司正在与新的供应商进行初步谈判，以获得其用于iPhone手机的首个内部5G调制解调器芯片的后端订单。消息人士称，苹果公司估计将在2023年出货至少2亿部新iPhone，苹果公司已经安排其主要的芯片制造合作伙伴台积电开始生产其大部分新的调制解调器芯片，这些芯片预计将出现在2023年的 iPhone15系列中。

苹果和台积电目前正在使用台积电的5纳米工艺试生产苹果的内部调制解调器设计，但他们将转向更先进的4纳米技术进行大规模生产。