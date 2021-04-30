iPhone 15系列或将搭载苹果自研5G基带

根据DigiTimes的一份新报告，苹果公司正在与新的供应商进行初步谈判，以获得其用于iPhone手机的首个内部5G调制解调器芯片的后端订单。消息人士称，苹果公司估计将在2023年出货至少2亿部新iPhone，苹果公司已经安排其主要的芯片制造合作伙伴台积电开始生产其大部分新的调制解调器芯片，这些芯片预计将出现在2023年的 iPhone15系列中。
苹果和台积电目前正在使用台积电的5纳米工艺试生产苹果的内部调制解调器设计，但他们将转向更先进的4纳米技术进行大规模生产。
根据DigiTimes的一份新报告，苹果公司正在与新的供应商进行初步谈判，以获得其用于iPhone手机的首个内部5G调制解调器芯片的后端订单。消息人士称，苹果公司估计将在2023年出货至少2亿部新iPhone，苹果公司已经安排其主要的芯片制造合作伙伴台积电开始生产其大部分新的调制解调器芯片，这些芯片预计将出现在2023年的 iPhone15系列中。
苹果和台积电目前正在使用台积电的5纳米工艺试生产苹果的内部调制解调器设计，但他们将转向更先进的4纳米技术进行大规模生产。
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苹果公司已经安排其主要的芯片制造合作伙伴台积电开始生产其大部分新的内部调制解调器芯片，这些芯片预计将出现在2023年的iPhone（或命名为 iPhone15系列）中...苹果和台积电目前正在使用台积电的5纳米工艺试生产苹果的内部调制解调器设计，但他们将转向更先进的4纳米技术进行大规模生产...苹果自研5G调制解调器已经发展了几年，并因苹果在2019年收购了英特尔的大部分调制解调器业务而得到加强，这将使苹果摆脱高通，成为支持蜂窝连接的重要芯片的供应商......
对于苹果来说，把重要芯片都自己来研发，是他们工作的重中之重，而目前正在准备的是A系列处理器的基带问题...产业链消息透露，苹果目前还在跟日月光半导体（ASE）和矽品科技（SPIL）沟通，希望两家公司对自家5G基带进行封装，而相应的芯片会在2023年出炉，届时iPhone 15系列进行首发...苹果其实早在收购Intel基带业务后，就开启了自研基带的开发工作，但消息称苹果希望能推出一款高端基带”，其性能将会远超高通产品，所以研发周期较长，短期内无法应用......
外媒在报道中表示，苹果正与日月光投资控股，就首批自研5G调制解调器芯片的封装事宜进行谈判，苹果希望日月光投资控股旗下的日月光半导体和矽品精密，封装部分自研的5G调制解调器芯片...而在苹果与高通和解，达成多年的专利授权和芯片供应协议之后，能为苹果供应4G调制解调器的英特尔，放弃了5G调制解调器的研发，并在2019年将智能手机调制解调器业务出售给了苹果，苹果也因此获得了大量蜂窝网络调制解调器方面的专利，并获得大量的研发人员，这也有助于他们加速自研5G调制解调器的进程......
供应链消息人士称，台积电赢得了苹果的全部5G基带芯片订单，用于即将推出的iPhone 14系列手机...但台积电不会确认订单的细节...《经济日报》与苹果现在使用的高通基带相比，台积电的6nm 5G调制解调器的功耗应该会显着降低...
苹果春节发布会的脚步越发临近，据91mobiles挖掘，iPhone SE 3、iPad Air 5、iPad 10现身印度进口目录，预示着本地测试工作已开始...iPhone SE 3有A2595、A2783和A2784三款型号，标定货值单价约为300美元（约合1908元），这比现款iPhone SE 2的399美元（国行3299元）便宜了一大截...发布时间方面，最快3月中下旬，最晚4月中下旬，希望能给苹果的2022来个开门红...
不具名消息人士透露，苹果计划在3月8日左右公布一款低价iPhone和一款升级版iPad，拉开今年产品发布大幕...3月份的发布会，以及此后一系列的新产品发布会表明，苹果今年发布的新产品数量将创下纪录...苹果还计划发布新服务，例如让iPhone用户通过划信用卡接收付款...
据 iDROPNEWS 报道，爆料人士表示，与不愿透露姓名的相关人士多次交谈后，现在可以确认苹果工程师不再为 iPhone 开发屏下指纹识别...据多个消息源称，苹果 iPhone15Pro 可能是首款无刘海凹槽的 iPhone 手机...
外媒最新援引消息人士的透露苹果公司考虑在3月8日或3月8日前后举行新品发布会，发布iPhone SE等新品...消息人士也透露，苹果将在3月份举行的这一次发布会，也将以线上的形式举行...虽然目前苹果方面还未公布今年春季芯片发布会的时间，但外媒在报道中表示，今年的3月8日是周二，苹果此前曾多次在周二举行新品发布会...外媒在报道中也提到，目前还不确定苹果今年春季的发布会是否会在3月8日举行，生产推迟和其他方面的原因，可能迫使苹果调整发布会的时间...
据报道，芯片制造商台积电以其先进的制造工艺取代了三星，并将拥有苹果即将推出的iPhone14产品线的所有5G芯片订单...台积电已经更新了去年公司博客上对6纳米射频工艺的描述...
截至收盘，道指跌21.42点，跌幅为0.06%，报收35089.74点；标普500指数涨23.09点，涨幅为0.52%，报收4500.53点；纳指涨219.19点，涨幅为1.58%，报收14098.01点...图森未来计划2月9日美股收盘后发布2021年第四季度财报...与苹果最近的其他发布会相似，这次发布会也将以线上而非线下方式举行...3月份的发布会，以及此后一系列的新产品发布会表明，苹果今年发布的新产品数量将创下纪录...3月份发布会后，苹果将在6月份举办全球开发者大会......
苹果公司首席执行官Tim Cook（Tim Cook）对乌克兰正在发生的危机表示关注，他今天发出推文表态称苹果公司正在"为我们在那里的团队尽一切努力"。随..
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