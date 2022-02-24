2021年特斯拉在美国以72%的市场份额占据主导地位

站长之家(ChinaZ.com) 2月24日 消息:凯利蓝皮书(Kelley Blue Book)的一份新报告显示， 2021年第四季度，美国电动汽车销量达到顶峰。尽管迄今为止，零部件和芯片短缺仍困扰着整个行业，但 2021 年是美国电动汽车行业最成功的一年，售出了近14.8万辆电动汽车。特斯拉以72%的销量领跑电动汽车领域。

KBB的报告说，去年美国人购买了近 50 万辆全电动汽车。无论是纯电动汽车、混合动力汽车还是插电式混合动力汽车，消费者数据似乎更强调购买可持续发展的汽车。尽管出于环保原因，全电动汽车更受青睐，但KBB称，如果电动车销量估计中也包括插电式和标准混合动力车的销量，总计接近 150 万辆。

KBB在报告中表示:“ 2021 年，电动汽车销量占汽车总销量的9.7%，第四季度，电动汽车销量占总销量的11.8%。”不过，如果库存和供应问题没有那么严重的话，去年的销售增幅可能会更大。例如，电池和生产问题几乎导致了下半年雪佛兰Bolt和Bolt EUV汽车的销量下降，混合动力汽车领头羊丰田在第四季度的大部分时间里都在为库存问题而挣扎。”

值得注意的是，电动汽车包括纯电动、混合动力和插电式混合动力系统。

在全电动汽车领域，特斯拉在 2021 年销售的所有电动汽车中占据了72%的市场占有率，稳居首位。虽然特斯拉在 2020 年的市场占有率为80%，但去年累计交付了93. 4 万辆，比去年增加了71%。此外，考虑到特斯拉的使命，市场份额的损失不应该被认为是负面的。特斯拉继续抵御几乎每天都出现的竞争对手。第四季度的表现尤其强劲，当季共售出 25 款不同的电动汽车，这意味着除了特斯拉产品线中的四款外，还有很多选择。尽管其他制造商提供了大量有吸引力的选择，但特斯拉仍然是市场上被购买最多的全电动汽车制造商。

据KBB的母公司考克斯汽车公司(Cox Automotive)的分析结果显示，Model3 在美国的市场占有率仅次于Model Y(39.1%)，排在第二位。在美国电动汽车市场上排名第三的是福特的野马马赫- e，销量为2. 7140 万辆，市场占有率为5.6%。