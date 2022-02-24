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新东方申请新东方前途出国商标

2022-02-24 11:26 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）2月24日 消息:22日晚间，新东方公布了2021-2022财年上半年财报，净亏损超9亿美元（约合人民币57亿）。

俞敏洪发声:不认输!企查查APP显示，近日，新东方教育科技（集团）有限公司申请注册“新东方前途出国”商标，国际分类涉35类广告销售，商标状态为注册申请中。

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