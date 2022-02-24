新东方申请新东方前途出国商标

站长之家（ChinaZ.com）2月24日 消息:22日晚间，新东方公布了2021-2022财年上半年财报，净亏损超9亿美元（约合人民币57亿）。
俞敏洪发声:不认输!企查查APP显示，近日，新东方教育科技（集团）有限公司申请注册“新东方前途出国”商标，国际分类涉35类广告销售，商标状态为注册申请中。
站长之家（ChinaZ.com）2月24日 消息:22日晚间，新东方公布了2021-2022财年上半年财报，净亏损超9亿美元（约合人民币57亿）。
俞敏洪发声:不认输!企查查APP显示，近日，新东方教育科技（集团）有限公司申请注册“新东方前途出国”商标，国际分类涉35类广告销售，商标状态为注册申请中。
腾讯云新春采购节,云服务器多种机型限时抢购,2核2G首年40元,4核8G首年211元,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!
新抖数据显示，自去年12月28日转型以来，东方甄选共直播26场，累计销售额454.76万，累计带货商品数335件，累计销售额454.76万元，累计销量8.14万件...要知道，12月28日新东方首场直播，俞敏洪在个人直播间亲自坐阵，一场也有481万的销售额...东方甄选百人团队，比不过一个罗永浩?...新东方开播，已经是2021年年末了，这比罗永浩足足晚了一年半时间...可如今几百个新东方老师加起来，也比不上一个罗永浩...俞敏洪还经常通过个人账号开展对谈类直播，帮助专业人士推荐书籍......
2月16日，新东方创始人俞敏洪在个人公众号发文称，今年的寒假，K9 业务响应国家政策全部停止，新东方过了自成立以来最安静的一个寒假。春节期间，由于农产品的供应链和物流跟不上，东方甄选也停止了直播。现在开工了，直播这周会慢慢恢复起来。
去年，整个教培行业遭遇寒冬，其中老牌培训机构新东方受损严重，此前就已经预计将出现巨大亏损。2月22日，新东方正式披露截至2021年11月30日的六个月财务数据。数据显示，报告期内新东方的净营收为19.67亿美元，上年同期为18.74亿美元；净亏损8.76亿美元，上年同期盈利2.29亿美元。新东方表示，其在全国所有学习中心已经停止再向幼儿园至九年级学生提供学科相关培训服务（K-9学科类培训服务）。这对公司截至2021年11月30日止六个月
企查查APP显示，1月26日，北京比邻好物文化传媒有限公司成立，法定代表人为乔蕾，注册资本100万元人民币，经营范围包含：销售玩具、日用品、服装、针纺织品、工艺品；食品经营；互联网信息服务；出版物零售等。企查查股权穿透显示，该公司由北京比邻东方教育科技有限公司100%控股，后者为新东方教育科技集团有限公司全资子公司。
自1月12日起至1月25日春节放假前最后一场直播，东方甄选直播带货销量迎来了第一波高峰...在1月25日、2月10日、2月13日以及2月17日的几场直播中，均出现观看人次高于销售额情况;其中1月25日这场直播观看人次近30万，销售额为20万...老罗直播间发展至今，不仅做到7X24小时开播，还陆续开了数个不同垂直领域的子直播间...俞敏洪若因工作无暇顾及直播带货业务，可能会影响直播间流量......
近日，网上有传闻称新东方网课全部免费捐给了国家数字图书馆，包含留学考试、学历考试、英语等级考试、英语充电、职业教育、多语种等英语类和非英语类课程，共计22398余课时。
截至 2021 年 11 月 30 日的六个月内，净营收19. 67 亿美元，去年同期为18. 74 亿美元；净亏损8. 76 亿美元，去年同期盈利2. 29 亿美元...同一天，新东方创始人俞敏洪在自己的微信公众号发文称，新东方人有着一种不认输、不买账的勇气，有着只争朝夕的精神...虽然新东方发布的业绩亏损，但新东方的股价却涨了...
辞退6万员工、教学点退租、砍掉K9业务新东方近日公布了18年来第一份亏损财报。一个时代的更迭”，还是来了。截至2021年11月30日的六个月财务数据显示，报告期内新东方净亏损8.76亿美元，而去年同期盈利2.29亿美元。新东方的营收方面，较之前有所上涨。财报显示，其半年营收为19.67亿美元，而上年同期营收为18.74亿美元。而其仍处于亏损的原因，据披露可能与裁员、教学点退租产生的费用，以及K-9教学的关停有关。早在今年1月，新东?
新东方教育集团董事长俞敏洪在老俞闲话”公众号发布其在新东方教育科技集团2022年新春联欢会讲话...该给家长学生退的钱我们都退了；员工走的时候该给的N+1”，我们也努力的给了；新东方退了1000多个教学点，很多是刚刚装修好还没有使用，该退的也退了...1月初，新东方辞退6万员工”的话题冲上了微博热搜第一，引起网友热议...公司市值下跌90%，营收减少80%，员工辞退6万人，退学费、员工辞退N+1（赔偿）、教学点退租等现金支出近200亿元...
据新抖数据平台数据显示，新东方的带货整体表现一般般，自12月28日开播以来，东方甄选累计带货商品数335件；累计销售额454.76万元；累计销量8.14万件...自2月10日节后第一场直播至2月17日这几天，东方甄选累计带货商品数159件；累计销售额118.84万元；累计销量2.94万件...截至2月17日，东方甄选共计售出1.5万件单价小于50元的商品；3200余件单价50至100元区间的商品；1500余件单价100至300元区间的商品；而价格超过300元的商品销量几乎可以忽略不计......
在文件管理器只支持固定文件夹...Windows 11 Build 22557 版本中开始引入的一项新功能，是能够看到文件夹中项目的预览...从 Windows 11 Build 225..
Strategy Analytics的最新发布的报告显示，realme是2021年欧洲增长最快的智能手机品牌，其年增长率达到了惊人的548%...Strategy Analytics行业分析..
有关英特尔 12 代 Alder Lake 酷睿 i9-12900KS 处理器的 5.5 GHz 跑分成绩已经曝光，可知与标准的 i9-12900K CPU 相比，其单核 / 多核性能都有不错..
乌克兰网络安全官员警告称，疑似具有白俄罗斯官方背景的黑客，正在瞄准该国军事人员的私人电子邮件地址发起攻击。乌克兰计算机应急响应小组（CERT..
今天将会开始按照订单顺序给预定者确定邮件，即将发货...而在首批用户到手之前，Steam Deck的评测方面也开始解禁，Toms Hardware就同步公布了游戏..
相比此前的交通违法与记分，新规记分的交通违法共50项，不仅对现行记分项目进行了增减，还对部分项目分值进行了调整...新规降低了部分扣分分值.....
拉霍亚免疫学研究所（LJI）的科学家们发现了TET酶的损失如何导致B细胞淋巴瘤。他们的研究发表在《自然-免疫学》上，有可能为设计针对许多癌症中恶..
站长之家（ChinaZ.com）2月26日 消息:据国家邮政局公众号消息，2月24日，2022年寄递渠道安全管理领导小组第一次会议在京召开，会议通报了2021年寄..
去年9月份，原小米CC系列产品经理魏思琪正式发布了小米Civi机型，这是一款中端配置的机型，但是却因为外观设计惊艳了网友，甚至被称为小米史上最好..
招股书显示，Keep2019年、2020年实现营收6.63亿元、11.07亿元，截止到2021年9月30日的9个月内，实现营收11.59亿元人民币，相比2020年9月30日止9个..
最近，大型科技公司一直被反垄断机构给密切关照。比如英国竞争与市场管理局（CMA）负责人 Andrea Coscelli 就在一篇新闻稿中指出 —— 以苹果和谷..
艾尔登法环玩家最近在玩PC版本的时候会遇到插上手柄开始界面人物自动旋转打转或者根本无法识别到ps4、xbox手柄的，下面就来为大家详细的介绍一下解..
Twitter已经暂时暂停了在乌克兰和俄罗斯的广告和内容推荐框，这是该公司为强调安全信息和尽量减少"与乌克兰冲突有关的风险"而采取的几个步骤之一。..
Insider Intelligence预测称，Amazon Music预计将同比增长5.3%，而Pandora自2017年以来持续流失用户--SiriusXM公司旗下的音乐流媒体服务的用户群预..
2022年2月26日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于故宫的，问题是“古人也注重消防安全故宫里第一支专业消防队是谁组建?”这个算是很冷门的知识..
2022年2月26日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于惯用手的，问题是“小朋友习惯用左手写字有必要强行纠正为右手吗？”这个问题其实很好理解了，..
小米创始人雷军早在2019年就喊出了手机高端化的目标，但小米10、小米11两代产品收效甚微，不得不在2021年底直接打出了“小米正式对标苹果”的新口..
2月26日消息，日前，华熙生物对外发布2021年度业绩快报。数据显示，2021年营业收入为49.48亿元，同比增长87.93%；归母净利润7.82亿元，同比增长21..
WCCFTech 援引《每日电讯报》报道称：英伟达似乎遭遇了一次重大的网络攻击，或对其部分业务造成了影响。一位代表称，该公司正在调查此事件。可知网..
”老板告诉刺猬公社...许多文章在讨论到“修勾夜店”时会将之视为“元宇宙的雏形”，老板对这个议题没什么兴趣:“没有人知道‘元宇宙’是个什么样..