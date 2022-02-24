新东方申请新东方前途出国商标

新东方教育集团董事长俞敏洪在老俞闲话”公众号发布其在新东方教育科技集团2022年新春联欢会讲话...该给家长学生退的钱我们都退了；员工走的时候该给的N+1”，我们也努力的给了；新东方退了1000多个教学点，很多是刚刚装修好还没有使用，该退的也退了...1月初，新东方辞退6万员工”的话题冲上了微博热搜第一，引起网友热议...公司市值下跌90%，营收减少80%，员工辞退6万人，退学费、员工辞退N+1（赔偿）、教学点退租等现金支出近200亿元...