网约车将公开计价规则

站长之家(ChinaZ.com) 2月24日 消息:据交通部消息，今日交通运输部举行新闻发布会，交通运输部表示，按照有关文件部署要求，为进一步规范平台企业经营行为，切实保障从业人员合法权益，交通运输部聚焦网约车、道路货运新业态，将“实施交通运输新业态平台企业抽成‘阳光行动’”作为 2022 年更贴近民生实事。

在网约车方面，督促主要网约车平台公司向社会公开计价规则，合理设定本平台抽成比例上限并公开发布，同时在驾驶员端实时显示每单的抽成比例。

在道路货运方面，督促主要道路货运新业态平台公司向社会公开计价规则，合理设定本平台订单收费金额或抽成比例上限、会员费上限等，并向社会公开发布。

下一步，交通运输部将紧紧围绕民生实事确定的目标任务，进一步细化工作部署，确保取得实效。重点开展以下工作：