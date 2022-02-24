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网约车将公开计价规则

2022-02-24 10:37 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 2月24日 消息:据交通部消息，今日交通运输部举行新闻发布会，交通运输部表示，按照有关文件部署要求，为进一步规范平台企业经营行为，切实保障从业人员合法权益，交通运输部聚焦网约车、道路货运新业态，将“实施交通运输新业态平台企业抽成‘阳光行动’”作为 2022 年更贴近民生实事。

在网约车方面，督促主要网约车平台公司向社会公开计价规则，合理设定本平台抽成比例上限并公开发布，同时在驾驶员端实时显示每单的抽成比例。

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在道路货运方面，督促主要道路货运新业态平台公司向社会公开计价规则，合理设定本平台订单收费金额或抽成比例上限、会员费上限等，并向社会公开发布。

下一步，交通运输部将紧紧围绕民生实事确定的目标任务，进一步细化工作部署，确保取得实效。重点开展以下工作：

一是制定实施方案。前段时间，我们与各平台企业进行了对接，就落实民生实事工作进行了部署。各平台企业积极响应，正按照要求细化制定具体实施方案。

二是组织有序推进。督促主要平台企业科学合理设定计价规则和抽成比例、会员费上限，加快完善软件功能，实现实时显示抽成比例。

三是加强跟踪督导。持续跟踪掌握目标任务进展情况，定期开展工作调度，确保完成各项目标任务，全力维护从业人员合法权益。

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