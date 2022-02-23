艾尔登法环PC配置需求 电脑最低推荐配置要求一览

艾尔登法环马上就要发售了，很多玩家都在等发售的那一天，一些小伙伴还不清楚艾尔登法环的PC配置需求是什么，下面就来为大家详细的介绍一下。
最低配置:
操作系统: Windows10
处理器: INTEL CORE I5-8400or AMD RYZEN33300X
内存:12GB RAM
显卡: NVIDIA GEFORCE GTX10603GB or AMD RADEON RX5804GB
DirectX 版本:12
存储空间: 需要60GB 可用空间
声卡: Windows Compatible Audio Device
推荐配置:
操作系统: Windows10/11
处理器: INTEL CORE I7-8700K or AMD RYZEN53600X
内存:16GB RAM
显卡: NVIDIA GEFORCE GTX10708GB or AMD RADEON RX VEGA568GB
DirectX 版本:12
存储空间: 需要60GB 可用空间
声卡: Windows Compatible Audio Device
最低配置都需要1063这样的显卡，不过对于现在大部分玩家来说，这个配置已经是可以达到了，配置不够的玩家其实也是可以进游戏开到最低特效看看卡不卡。