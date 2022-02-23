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艾尔登法环PC配置需求 电脑最低推荐配置要求一览

2022-02-23 14:33 · 稿源：站长之家

艾尔登法环马上就要发售了，很多玩家都在等发售的那一天，一些小伙伴还不清楚艾尔登法环的PC配置需求是什么，下面就来为大家详细的介绍一下。

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最低配置:

操作系统: Windows10

处理器: INTEL CORE I5-8400or AMD RYZEN33300X

内存:12GB RAM

显卡: NVIDIA GEFORCE GTX10603GB or AMD RADEON RX5804GB

DirectX 版本:12

存储空间: 需要60GB 可用空间

声卡: Windows Compatible Audio Device

推荐配置:

操作系统: Windows10/11

处理器: INTEL CORE I7-8700K or AMD RYZEN53600X

内存:16GB RAM

显卡: NVIDIA GEFORCE GTX10708GB or AMD RADEON RX VEGA568GB

DirectX 版本:12

存储空间: 需要60GB 可用空间

声卡: Windows Compatible Audio Device

最低配置都需要1063这样的显卡，不过对于现在大部分玩家来说，这个配置已经是可以达到了，配置不够的玩家其实也是可以进游戏开到最低特效看看卡不卡。

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