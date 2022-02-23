特斯拉Model S Plaid即将交付给中国首批客户

站长之家(ChinaZ.com) 2月23日 消息:根据预订持有人收到的一封电子邮件，特斯拉 Model S Plaid可能很快就会交付给中国的第一批客户。马斯克此前曾透露，首批交付给该国的货物可能会在 2022 年 3 月进行。

目前，已有中国的特斯拉 Model S Plaid客户收到订单更新。微博用户@YFY含笑收到了来自特斯拉的邮件，称他一年前下的Model S Plaid预订订单已经更新。该消息暗示该车型即将交付。客户分享的电子邮件中写道，“要推进交付过程，请访问您的特斯拉账户”。

@YFY含笑选择配备 19" Tempest 车轮的Model S Plaid。他们还选择了增强型自动驾驶 (EAP) 驾驶辅助功能，售价为 32000 元人民币。订单于 2021 年 3 月 7 日下订单，并且客户支付人民币20000 元订车，价格为人民币999990 元，所有设置的汽车总成本为1061990 元人民币。

2021 年 11 月，当被问及 Model S Plaid 何时交付给中国客户时，马斯克回答说可能是在 3月份。在美国，Plaid S 于 2021 年夏季开始交付。

不过Model S Plaid无法开始向中国交付，因为该车辆尚未获准在中国销售。也许这辆车将在不久的将来获得批准，之后将开始向第一批客户交付。