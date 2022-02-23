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上海出台扫码点餐指引

2022-02-23 09:06 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 2月23日 消息:上海徐汇公众号消息， 22 日，徐汇区市场监管局发布《徐汇区餐饮行业离店自助取餐柜规范管理指引》《徐汇区餐饮行业扫码点餐规范指引》 2 项指导性规则。

在自助取餐柜方面，《指引》规定离店自助取餐柜一般宜摆放在非露天场所内，摆放的位置要求“地面平坦、通风良好、环境干燥、取电照明方便、电源稳定接地、网络信号良好、利于餐饮食品存取和取餐柜日常清洁维护”等，“最低格口离地 10 厘米以上”。再如，对于取餐柜出现故障时，《指引》要求管理维护人员应于 30 分钟内赶到现场进行维护操作。此外，《指引》在保障食品安全的基础上，也考虑到食品的口感和品质，建议经营者将取餐柜与门店的距离控制在 1 公里之内，配送时间控制在 10 分钟之内。

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扫码点餐方面，此次徐汇区出台的《徐汇区餐饮行业扫码点餐规范指引》集成了《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国个人信息保护法》等相关法律规定，如针对大家关注最多的公众号强制关注、个人信息强制授权有了明确要求：“在提供扫码点餐服务时，应当限于实现处理目的的最小范围，不得强制要求消费者对手机号、微信号等个人信息进行注册或授权，不得过度收集消费者信息。”“未经消费者同意或者请求，或者消费者明确表示拒绝的，不得向其发送商业性信息。”对于经营者违法收集消费者个人信息的，市场监管部门将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规进行查处。.

此外，值得一提的是，这份《指引》还涉及近 10 条行业规范，其中还要求餐饮企业只提供扫码点餐服务而不提供人工点餐服务的，要在经营场所显著位置标注“本店仅提供扫码点餐”，增加消费者的自主选择权；同时《指引》也鼓励保留实体菜单、人工点餐等方式，支持现金、电子支付等多种支付方式，为消费者特别是一些老年人提供便利。

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