GitHub热榜第一被做菜项目占领！《程序员做饭指南》为什么这么火？

站长之家(ChinaZ.com) 2月22日 消息:最近，GitHub再次被一个奇奇怪怪的开源项目霸榜了，没错，就是一名开发者在GitHub开源的这个纯做菜项目——《程序员做饭指南》。

这份指南上详细介绍了地三鲜、回锅肉、鱼香肉丝等十几道菜品的具体料理方法，并且借鉴程序员在撰写技术文档时的思路，比如项目运行的先决条件、准备工作、环境搭建等说明，并还用 GitHub Page 为菜谱搭建了一个网站页面。

更优秀的是，菜谱里面连菜切的厚度都精确到了毫米级别，用数学公式的方式解决了大家「吃什么」的世纪难题。

据了解，这个项目的发起者Auduin Xue，是一名微软程序员。他称撰写这份指南的初衷主要是因为近期处于居家隔离状态，闲着没事，便开始尝试自己做饭。虽然网上有很多菜谱和做法。但是这些菜谱往往写法千奇百怪，经常中间莫名出来一些材料。对于习惯了形式语言的程序员来说极其不友好。

所以，他就自己搜寻菜谱和并结合实际做菜的经验，用更清晰精准的描述来整理常见菜的做法，以方便程序员在家做饭。

他希望通过开源的方式，让更多人参与到一本菜谱的改进与维护中来。目前，该项目已经吸引到60+贡献者，而Pull request里也已经堆满了新菜谱。感兴趣的程序员们可以点此查看