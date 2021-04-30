苹果折叠屏 iPhone 或推迟到 2025 年发布

2021年，苹果公司的智能手机业务在欧洲市场同比增长25%，并在2021年12月前在该地区创下历史最高市场份额。去年这家iPhone制造商的智能手机市场份额在欧洲两次超越了三星。根据Counterpoint Research的一份新报告，苹果都是以该地区最大的智能手机制造商的身份开始和结束这一年。苹果在整个2021年的欧洲总市场份额为26%，高于2020年的22%。2021年，三星的市场份额略高，为32%，不过苹果在年底的总市场份额为33%--这是其迄今为止在欧洲的最高份额。 由于欧洲智能手机市场经历了动荡的一年，市场领导地位在2021年几度易手。整个智能手机行业?