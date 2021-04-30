苹果折叠屏 iPhone 或推迟到 2025 年发布

据MacRumors报道，知名显示屏研究机构DSCC 发布最新报告称，折叠屏iPhone很可能推迟到了2025年，并且苹果还在研究20英寸折叠版MacBook。
DSCC分析师Ross Young表示，供应链知情人士透露，苹果已经将折叠屏iPhone的预期较此前报道的2023年推迟了两年。Ross Young称苹果似乎并不急于进入可折叠智能机市场，未来进入的时间甚至可能比这一预期还长。
据MacRumors报道，知名显示屏研究机构DSCC 发布最新报告称，折叠屏iPhone很可能推迟到了2025年，并且苹果还在研究20英寸折叠版MacBook。
DSCC分析师Ross Young表示，供应链知情人士透露，苹果已经将折叠屏iPhone的预期较此前报道的2023年推迟了两年。Ross Young称苹果似乎并不急于进入可折叠智能机市场，未来进入的时间甚至可能比这一预期还长。
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传可折叠版iPhone推迟两年凤凰网科技讯 北京时间2月22日消息，知名显示屏研究机构Display Supply Chain Consultants(DSCC)发布最新报告称，苹果公司的可折叠版iPhone很可能推迟到了2025年，该公司还在研究“可折叠笔记本电脑”的想法。DSCC分析师罗斯杨(Ross Young)表示，根据他们与供应链知情人士的交流，DSCC已经将可折叠版iPhone的预期推迟到了2025年，较此前报道的2023年推迟了两年。“苹果似乎并不急于进入可折叠智能机市场，
延迟的消息是在与供应链消息人士讨论后得出的，表明苹果并不急于进入可折叠市场...尽管推迟了iPhone的可折叠野心，但据称苹果正在探索提供全屏可折叠笔记本的可能性...可折叠笔记本的推出时间可能是在2026年或2027年...
据国外媒体报道，在华为、三星、小米等厂商相继推出折叠屏智能手机之后，也传出了苹果研发折叠屏iPhone的消息，预计2023年就会推出...这一分析师表示，在同供应链交流之后，他们将苹果进入折叠屏智能手机市场的时间，推迟到2025年，较原预计的时间推迟两年...是在2020年年底传出的...他在去年3月份预计，苹果在去年能解决可折叠iPhone在生产方面的技术问题，有望在两年之后推出屏幕为7.5英寸到8英寸的折叠屏iPhone...
凤凰网科技讯 北京时间2月22日消息，昨夜今晨，科技圈都发生了哪些故事，以下是要闻回顾：先关注苹果：传可折叠版iPhone推迟到2025年 MacBook也要折叠？传可折叠版iPhone推迟两年知名显示屏研究机构Display Supply Chain Consultants(DSCC)发布最新报告称，苹果公司的可折叠版iPhone很可能推迟到了2025年，该公司还在研究“可折叠笔记本电脑”的想法。DSCC分析师罗斯杨(Ross Young)表示，根据他们与供应链知情人士的交流，DSCC已经
今天，知名显示屏研究机构Display Supply Chain Consultants发布报告，称苹果将再次延期折叠屏iPhone的发售日期...目前折叠屏iPhone的发售时间被延后至了2025年，相较此前广为流传的2023年再次延期了两年，有分析师认为，这意味着苹果并不急于进入折叠屏手机市场...据爆料，除了再次延期的折叠屏iPhone外，还将研发一款可折叠的笔记本电脑......
据研究显示器行业的分析师称，苹果最早要到2025年才会发布可折叠的iPhone，并且该公司也正在评估未来MacBookPro的可折叠屏幕。在一份详细介绍可折叠智能手机的新报告中，显示器供应链咨询公司DSCC将其对"iPhoneFold"设备的发布预期推迟到2025年，此前他们认为折叠机型可能在2023年到来。DSCC根据与供应链中的消息来源的讨论更新了其发布时间表。据该公司称，苹果"似乎并不急于进入可折叠智能手机市场，甚至可能需要比[2025年]更长?
分析师在报告中表示，苹果在探讨推出折叠屏笔记本电脑的可能性，他们探讨的是推出配备20英寸可折叠屏幕的笔记本电脑，苹果考虑的分辨率至少是4K，也可能会有更高的选择...在像笔记本电脑一样时，屏幕的一部分，将是全尺寸的屏上键盘；在折叠屏完全展开之后，则会是屏幕更大的显示器，可搭配外接键盘使用...在苹果折叠屏笔记本电脑的推出时间方面，分析师预计会晚于折叠屏iPhone，也就是将晚于2025年，2026年或2027年更有可能...
据研究显示器行业的分析师称，苹果最早要到2025年才会发布可折叠的iPhone，并且该公司也正在评估未来MacBook Pro的可折叠屏幕...这种尺寸可以为苹果创造一个新的类别，并将产生一个真正的两用产品，一个在折叠时有全尺寸键盘的笔记本，在不折叠时作为显示器使用，并与外部键盘一起使用，它也可能允许在该尺寸下实现UHD/4K分辨率甚至更高......
苹果在今天发布了2022年虎年十二生肖限定iPhone壁纸，本次壁纸的主题为“新年属你猛”，在每张生肖壁纸上都有这一文案...现在用户只需要进入到“Apple”微信公众号，输入即可领取到虎年的iPhone限定壁纸...
2021年，苹果公司的智能手机业务在欧洲市场同比增长25%，并在2021年12月前在该地区创下历史最高市场份额。去年这家iPhone制造商的智能手机市场份额在欧洲两次超越了三星。根据Counterpoint Research的一份新报告，苹果都是以该地区最大的智能手机制造商的身份开始和结束这一年。苹果在整个2021年的欧洲总市场份额为26%，高于2020年的22%。2021年，三星的市场份额略高，为32%，不过苹果在年底的总市场份额为33%--这是其迄今为止在欧洲的最高份额。 由于欧洲智能手机市场经历了动荡的一年，市场领导地位在2021年几度易手。整个智能手机行业?
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