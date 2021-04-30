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苹果折叠屏 iPhone 或推迟到 2025 年发布

2022-02-22 16:55 · 稿源：站长之家

据MacRumors报道，知名显示屏研究机构DSCC 发布最新报告称，折叠屏iPhone很可能推迟到了2025年，并且苹果还在研究20英寸折叠版MacBook

DSCC分析师Ross Young表示，供应链知情人士透露，苹果已经将折叠屏iPhone的预期较此前报道的2023年推迟了两年。Ross Young称苹果似乎并不急于进入可折叠智能机市场，未来进入的时间甚至可能比这一预期还长。

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