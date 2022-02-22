快手于广州成立弹指宇宙科技公司

站长之家(ChinaZ.com) 2月22日 消息:企查查APP显示，2月18日，广州弹指宇宙科技有限公司成立，法定代表人为贾弘毅，注册资本1000万元人民币，经营范围包含:物业管理;第二类增值电信业务;基础电信业务;网络文化经营等。
企查查股权穿透显示，该公司由快手关联公司北京慕远科技有限公司100%控股。
站长之家(ChinaZ.com) 2月22日 消息:企查查APP显示，2月18日，广州弹指宇宙科技有限公司成立，法定代表人为贾弘毅，注册资本1000万元人民币，经营范围包含:物业管理;第二类增值电信业务;基础电信业务;网络文化经营等。
企查查股权穿透显示，该公司由快手关联公司北京慕远科技有限公司100%控股。
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企查查APP显示，1月25日，上海三快省心购科技有限公司成立，法定代表人为许荣聪，注册资本100万元人民币，经营范围包含：第二类增值电信业务，出版物互联网销售，出版物批发，互联网信息服务，药品零售，食品销售等...企查查股权穿透显示，该公司由美团关联公司上海汉涛信息咨询有限公司100%控股...
企查查App显示，快手关联公司北京达佳互联信息技术有限公司申请注册“快手菜”商标，国际分类为广告销售，当前商标状态为申请中...对于快手申请注册快手菜商标一事，有网友表示快手这是打算入局预制菜市场吗?...
新东方作为老牌龙头之一也受损严重，不仅巨亏还出现了大裁员，此前消息称新东方已辞退6万员工...据企查查数据显示，近日太原布局未来科技有限公司成立，注册资本100万元，经营范围包含：5G通信技术服务；集成电路设计；集成电路销售；集成电路制造等...股权穿透中显示，该公司由北京布局未来教育科技有限公司100%控股，后者为新东方教育科技集团有限公司全资子公司...而北京布局未来教育科技有限公司成立于2016年7月18日，法定代表人为柴明一，注册资本为5.5亿元，由新东方教育科技集团有限公司100%控股......
1月30日，快手正式宣布和央视虎年春晚达成合作，用户上快手搜索「春晚」，即可预约虎年央视春晚直播...2020年，快手“牵手”央视春晚，直播间累计观看人数高达7.8亿，观众通过快手参与春晚红包互动总量超639亿，奠定了春晚特色IP基础...快手在1月22日还宣布与11家省市卫视春晚达成合作，以“短视频+直播”的形式为全球用户奉上广东卫视、山东卫视等11家省市卫视春晚视觉盛宴...
快手正式宣布和央视虎年春晚达成合作，用户上快手搜索「春晚」，即可预约虎年央视春晚直播...用户可以在快手、快手极速版、快手概念版、云试听快TV等快手平台官方矩阵观看2022年央视春晚...快手在1月22日还宣布与11家省市卫视春晚达成合作，以“短视频+直播”的形式为全球用户奉上广东卫视、山东卫视等11家省市卫视春晚视觉盛宴...
从实时观看春晚直播、浏览节目短视频内容到讨论分享、参与抢红包，快手为用户提供了简明多样的互动方式，更借此构建出以春晚内容催生原创产出、并进一步扩大其影响力半径的正向循环——拥抱春晚的快手与春晚一道，迎来了内容势能的大爆发...有关数据表明，受智能手机与平板电脑等移动终端的影响，五年来，电视日均开机率已由70%降至不足30%...2019年，央视春晚首次进行全媒体传播，快手成为其内容分发平台，短视频授权内容包括当年的央视春晚、央视元宵晚会以及历届春晚内容......
企查查APP显示，2月9日，厦门诺惟启丰创业投资合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为厦门诺惟启丰企业管理合伙企业，注册资本1亿元人民币，经营范围包含:创业投资...企查查股权穿透显示，该公司由北京快手科技有限公司、吉比特（603444）等共同持股...
企查查APP显示，1月26日，中电信智能网络科技有限公司成立，法定代表人为张成良，注册资本9亿元人民币，经营范围包含：互联网数据服务；大数据服务；互联网安全服务；物联网应用服务；物联网技术服务等。企查查股权穿透显示，该公司由中国电信（601728）100%控股。
企查查信息显示，星臻科技（上海）有限公司发生工商变更，公司经营范围新增人力资源服务...
截至其账号“希希妈（童装）”已积累了 358 万粉丝，直播间单场GMV实现了从十万到千万的飞跃，日销童装达到 2 万件...2019 年 3 月，希希妈开始了她在快手的首场直播，一个多小时的时间，共卖出 7 件童装，单件利润在5~ 10 元...一是以福利品增加直播间人气...去年 10 月，快手电商正式发布了STAGE商家运营方法论，所提出的“五盘”理论，即通过盘货品、盘直播、盘商业化、盘福利、盘亮点，帮助商家在直播卖货中，尽可能多的打造GMV爆发的“高光时刻”......
快手电商发布“超范围发布/推广实施细则”修订公告，修订后的细则将于 2022 年 3 月 1 日生效...（1）情节轻微的，处强制学习、下架全部商品、禁止..
血糖仪哪个牌子准确？糖尿病管理有 5 招血糖监测最重要 血糖是指人体血液中葡萄糖的浓度，葡萄糖是人体的重要组成成分，也是能量的重要来源...对于..
2 月 18 日，《巴菲特之道》译者杨天南做客微淼大咖直播间，以“ 2022 年的投资策略分享——复杂环境下的长期投资之道”为主题，从投资心态、集中..
业内都知道，天猫自营板块早已有之，只是之前分散在天猫超市、天猫国际板块，以及从网易全资收购来的考拉海购，没有集中起来打过“天猫自营”的牌..
据“亚马逊全球开店”消息，为了帮助卖家挖掘细分市场，捕捉未被满足的买家需求和竞品的信息，亚马逊推出了选品工具——商机探测器...而且这个商机..
搜狐公司公布2021年四季度及2021年度财务报告，第四季度总收入为1.93亿美元，品牌广告收入3400万美元，在线游戏收入1.44亿美元...2021年，搜狐总营..
据艾瑞预测， 2021 年人工智能核心产业规模预计达到 1998 亿元， 2026 年将超过 6000 亿元，2021- 2026 年CAGR将达24.8%......报告认为，决策智能..
业内知名分析机构爱分析发布《 2022 营销科技厂商全景报告》，围绕企业营销数字化，对消费品与零售、工业与能源、医疗与医药等行业和营销科技厂商..
搜狐公司公布2021财年业绩，全年总收入为8.36亿美元，与2020年相比增长11%；归于搜狐公司的非美国通用会计准则持续经营业务净利润为7900万美元，同..
作为向自研 Apple Silicon 芯片转型的两年计划的一部分，传闻称苹果会在 2022 年内发布新款 Mac Pro 和 27 英寸 iMac...毕竟 3 月份的发布会，通常..
过去 10 年公司铜材销量增长了 4 倍，营收和利润CAGR达到20%，是行业内少见的多年保证业绩稳定增长的传统制造业，其母公司海亮集团更是长期位居世..
比如乐播投屏声音如何同步，乐播投屏电视没有声音，乐播投屏有广告等问题，而且很多电视现在都内置了乐播投屏，有时候还搜不到其他的投屏软件，其..
最近，天风证券的研究团队在调研了 100 位首席信息官以后，经过所有科技团队和专家团队计算机团队的团结努力，最终给出了一份重磅的调研报告...该..
从硬件层面来说，高算力SoC芯片将替代多个低算力MCU芯片，"一芯多屏"将成为主流，下面我们就来看看智能座舱领域哪些芯片更具优势...瑞芯微RK3588M..
作为国内进军航空温控物流领域的先锋代表，海尔生物医疗凭借多年技术积累，除自主研发进行产品方案布局、积极寻求生态合作外，还于 2021 年成立青..
冬奥会赛场上的《赤焰之缨》之所以能火起来，游戏和音乐的跨界之所以能成为一个文化热点，是因为互联网时代网民的审美标准和传统文化记忆的结合....
穿梭在这座安静的城市里...容师傅在除夕夜当晚报名成为了一名志愿者，为什么容师傅如此勇敢，第一时间站了出来，其实是因为他身上具有很强的责任感..
如今，整个抖音平台的日活流量已破六亿，多元化的用户类型也让商户可以更灵活地发挥多样化的营销策略...在抖音小店官网，商家们可以清楚的看到"立..
在奇点资本稳扎稳打 3 年后，奇点控股有限公司成立，致力于成为领先的科技产业投资与产业服务集团，公司的业务板块也由传统的PE/VC投资模式，转向..
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