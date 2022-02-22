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快手于广州成立弹指宇宙科技公司

2022-02-22 10:44 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 2月22日 消息:企查查APP显示，2月18日，广州弹指宇宙科技有限公司成立，法定代表人为贾弘毅，注册资本1000万元人民币，经营范围包含:物业管理;第二类增值电信业务;基础电信业务;网络文化经营等。

企查查股权穿透显示，该公司由快手关联公司北京慕远科技有限公司100%控股。

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