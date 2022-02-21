快手电商：禁止销售塑料镀金、银镀金等仿黄金材质的商品

站长之家(ChinaZ.com) 2月21日 消息:针对近期平台出现的大量外观似黄金、但不是纯黄金材质，以及一些低克重劣质黄金材质商品，快手电商发布《关于平台开展“黄金外观商品”升级管控专项治理公告》，该公告自 2022 年 3 月 1 日开始执行。
公告指出，平台禁止销售如铜合金、塑料镀金、银镀等外观似黄金但基地材质为仿黄金材质的商品，以及材质成分不明的“泰金”、“沙金”、“越南黄金”等非黄金商品；净金属克重＜ 1 克的黄金、K金饰品以及金镶玉等商品也禁止销售。
快手电商表示，如需销售0.5- 1 克黄金、K金饰品，必须同时满足主营类目为珠宝，购物体验星级分数高于4. 5 分，月均订单量＞ 500 单，黄金三级类目品退率＜0.40%、差评率＜1.5%。
如需销售0.3- 1 克黄金、K金饰品，必须同时满足主营类目为珠宝，购物体验星级分数高于4. 5 分，月均订单量＞ 500 单，黄金三级类目品退率＜0.30%、差评率＜1.0%。
此外，平台管控的仿黄金商品、贵金属与普通金属一体商品、“金镶玉（金箔粘贴玉石）”商品，同时不得作为赠品进行销售。商户/带货达人不满足销售净金属克重＜ 1 克的黄金、K金饰品的条件的，亦也不得将其作为赠品进行销售。