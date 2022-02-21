快手电商：禁止销售塑料镀金、银镀金等仿黄金材质的商品

快手电商发布公告称，为提升商家服务水平，给用户提供更好的服务，对《退货补运费功能服务说明》进行修订...退货补运费的补偿金额是根据买家的收货地址和卖家在系统里预留的退货地址进行首公斤价格补偿（具体以服务记录为准），故可能存在与实际支付的退货运费不一致的情况...根据平台政策，粉丝量≥50W的商家，除需开通功能，其所带货“快分销”平台的商品也需已开通退货补运费功能（类目不适用的除外）...