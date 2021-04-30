苹果iPhone 14 进入代工试产阶段

据中国台湾经济日报报道，苹果iPhone14 近期进入代工试产阶段。业界人士分析，每年 2 月中下旬时，苹果通常会向代工厂发出新手机产品试产订单，也就是苹果会向代工厂介绍今年新产品的计划，然后代工厂要准备物料清单，建立适当的生产与测试机器，也必须建立质量监测过程。

开始进行试产之后，代工厂要搜集数据，修正异常，评估生产过程与产品需要改进的项目，并评估试产的产品是否可以接受，当试产产品需要改进的项目后经过验证，后续可以开始进行量产。