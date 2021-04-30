苹果iPhone 14 进入代工试产阶段

据中国台湾经济日报报道，苹果iPhone14 近期进入代工试产阶段。业界人士分析，每年 2 月中下旬时，苹果通常会向代工厂发出新手机产品试产订单，也就是苹果会向代工厂介绍今年新产品的计划，然后代工厂要准备物料清单，建立适当的生产与测试机器，也必须建立质量监测过程。
开始进行试产之后，代工厂要搜集数据，修正异常，评估生产过程与产品需要改进的项目，并评估试产的产品是否可以接受，当试产产品需要改进的项目后经过验证，后续可以开始进行量产。
据中国台湾经济日报报道，苹果iPhone14 近期进入代工试产阶段。业界人士分析，每年 2 月中下旬时，苹果通常会向代工厂发出新手机产品试产订单，也就是苹果会向代工厂介绍今年新产品的计划，然后代工厂要准备物料清单，建立适当的生产与测试机器，也必须建立质量监测过程。
开始进行试产之后，代工厂要搜集数据，修正异常，评估生产过程与产品需要改进的项目，并评估试产的产品是否可以接受，当试产产品需要改进的项目后经过验证，后续可以开始进行量产。
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据中国台湾经济日报报道，苹果iPhone14近期进入代工试产阶段...业界人士分析，每年2月中下旬时，苹果通常会向代工厂发出新手机产品试产订单，也就是苹果会向代工厂介绍今年新产品的计划，然后代工厂要准备物料清单（BOM），建立适当的生产与测试机器，也必须建立质量监测过程...鸿海去年握有约75%的iPhone13代工量，且高端6.7英寸iPhone13Pro Max仍由鸿海独拿...
据媒体援引供应链方面的最新消息显示，苹果已向相关代工厂发送新产品试产导入量产服务订单，全新的iPhone 14系列将于近期进入代工试产阶段，而立讯精密据传尚未取得新产品试产导入量产服务订单（NPI），将无缘代工高端iPhone 14（iPhone 14 Pro），预计只能拿到基本款iPhone 14的订单，成为第二供应商，鸿海则将继续获得iPhone 14系列的大量订单，稳坐龙头宝座...正面有望首次采用三星/LG提供的打孔屏，有望搭载120Hz高刷屏以及6GB内存，支持新一代的LTPO技术......
苹果公司的供应链正在为"iPhone14"的生产做准备，该智能手机的新设计方案现在正通过该公司的一些合作伙伴进行生产试运行，在预定的秋季发布之前，有许多步骤和多家公司的时间和资源的重大投资要进行。2022年的机型，即"iPhone14"，现在显然已经达到了一个重要阶段，这涉及到知名的苹果供应链。据UDN报道，新设计已经进入OEM试生产阶段，这是一个小规模生产智能手机的项目点。试生产的目的是证实新iPhone型号设计的生产可行性，以及在开始大规模生产之前尝试并解决任何潜在的问题。苹果通常在2月中下旬进行试生产，装配伙伴立讯精密通常参?
根据最新报道，为了应对预计在2022年发布的iPhone 14 Pro相机升级，索尼将扩大CIS元件委外台积电成熟特殊制程，其中像素层（pixel layer）芯片为首度由台积电代工...索尼计划4800万像素层芯片将采用台积电南科Fab 14B厂的40nm制程，后续会再升级并扩大采用28nm成熟特殊制程，生产据点包括中科Fab 15A厂、即将启动建厂的中国台湾高雄厂，以及日本熊本合资晶圆厂JASM......
供应链消息人士称，台积电赢得了苹果的全部5G基带芯片订单，用于即将推出的iPhone 14系列手机...但台积电不会确认订单的细节...《经济日报》与苹果现在使用的高通基带相比，台积电的6nm 5G调制解调器的功耗应该会显着降低...
虽然目前距离九月份的iPhone 14发布会还有半年多的时间，但是苹果每款产品的研发定型和试产都会非常迅速...苹果iPhone 14近期进入代工试产阶段，立讯精密据传尚未取得新产品试产导入量产服务订单（NPI），将无缘代工高端iPhone 14（iPhone 14 Pro）...立讯强调：公司将以重要合作伙伴角色更深度服务客户，相关商业合作顺利开展，不存在任何未达客户及公司预期的情况......
据MacRumors报道，苹果iPhone14Pro将配备8GB内存，这是目前iPhone中提供的最大内存...分析师 Jeff Pu 去年年底的一份报告同样声称，6.1英寸 iPhone14Pro 和6.7英寸 iPhone14Pro Max 型号将配备8GB 内存，相比目前最新的6GB 内存明显增大...
从第一代iPhone手机开始，苹果就一直向市场提供自家的充电基座，接口随手机的变化而不断迭代，不过近日苹果公司似乎已经停止了闪电基座的售卖...在苹果中国官网上，白色版iPhone闪电基座的售价为291元，金色版售价为418元，但两款出品均显示已售完...有媒体分析称，这或与苹果即将全面倒向Type-C充电口有关，毕竟上一代版本的闪电基座更新时时间已经是2015年，这也不符合苹果公司推陈出新的公司理念...
据MacRumors报道，苹果已经建议美国主要运营商准备在2022年9月前推出仅支持eSIM的智能手机，这表明至少有一款iPhone14型号去掉了物理SIM卡槽...eSIM是一种数字SIM卡，允许用户激活手机计划而无需使用物理的nano-SIM卡......
该账号此前曾表示，苹果计划在 2021 年下半年推出一款配备 8.7 英寸显示屏的新款 iPad mini，其尺寸与第五代iPad mini相比增加了宽度和高度......
这其实主要原因是购买了所谓的网红爆款产品，其震感夸张、磨圆率偏低，为此伤牙率才那么高!那么电动牙刷怎么选?今天李伟就来分享十大电动牙刷品牌..
2月17日，小红书官方账号“薯管家”发布专项治理公告，称此次将取消对私立医美机构的专业认证，专业认证仅对公立三甲医院及三甲医院医美科医生开放..
连续经历了 2 月份的春节、冬奥、情人节和元宵节这四个重要的节点，大家是否痛并快乐着？...3 月份注定是忙碌的一个月份，各大品牌均已经在进行活..
根据其提供的报价表显示，乐高类产品分 1000 粒以内、1001- 2000 粒、2001- 3000 粒、3001- 6000 和 6000 粒以上几种，耗时最短 2 天，最长 12 天..
说到底电视还是观看电影，电视剧的实用性最高，随着越来越多影视平台的加入，想找一款免费看电影的APP也很难，今天就来说说电视上一款可以免费看电..
RPG卡牌手游《哈利波特：魔法觉醒》可谓是近年来国产游戏之光，自上线以来，凭借着出色的玩法，圈粉无数...从目前爆料来看，哈利波特手游将会上线..
一台兰博基尼超跑被炸成碎片，然后每个碎片被拍成独立图像单独售卖，总共要卖超过100万美元（约合人民币632.81万元），这种听起来天方夜谭的事情，..
去年6月份，阿里拍卖网站上架了一张《游戏王》20周年纪念版青眼白龙” 金卡，起拍价80元，结果开拍几分钟后，价格便冲上64万元，经过2104轮的竞买..
特斯拉CEO马斯克今天在推特宣布，公司目前正在努力将Steam上的游戏库引入其车辆...一名游戏记者瑞安·麦卡弗里询问马斯克，Model S和Model X上未来..
12代酷睿的强势也让Intel在各种测试软件中的单核榜单中重回巅峰，日前Passmark公布了CPU单核性能榜单，AMD及Intel的排名如下：...在这个单核测试中..
今天下午，一则#英雄联盟服务器#话题冲上微博热搜，引起网友热议，从该话题的相关微博来看，不少玩家反映《英雄联盟》服务器崩溃，出现登不上游戏..
对此，国宴大师郝保力力荐“礼宾府佛跳墙”...礼宾府，源于中国香港的佛跳墙品牌...郝保力，“礼宾府佛跳墙”创始人，中国著名国宴大师...其中“经..
研究表明肌肤衰老20%来自自然衰老，80%是由光老化产生的，光老化是因为紫外线的直接照射，导致皮肤变黑长斑，产生细纹皱纹，加速皮肤衰老的现象，..
此前发布的《国务院办公厅关于进一步优化地方政务服务便民热线的指导意见》指出，2021年底前，各地区设立的政务服务便民热线以及国务院有关部门设..
据The Elec报道，高通公司已将其明年推出的3纳米（nm）应用处理器的代工订单完全交给台积电。消息人士称，这家美国芯片巨头还将其4纳米应用处理器..
有网友反馈称，在最新版微信中，已支持向好友发送4K原视频，画质帧数等方面不会被压缩...目前微信还不支持发送大于 1GB 的视频.....
据瑞幸2021年12月发布的第三季度财报，2021年三季度瑞幸咖啡总净收入为23.502亿元，同比增长105.6%;净亏损为2350万元，同比减少98.6%;平均每月交易..
冬奥点播间播放量达79. 4 亿，快手自制节目《冰雪英雄》、《冰雪快报》等也带来了42. 5 亿的总播放量，全民冬奥打CALL视频总播放量 708 亿...2021..
微软（MSRC）发布 2021 年度Q4 季度“全球安全研究员榜”， 旨在致谢和表彰全球范围内在网络安全领域做出巨大贡献的安全精英...2021 年，深信服安..
国内知名数字化市场研究咨询机构爱分析发布了《 2022 爱分析·营销科技厂商全景报告》，并遴选出在营销科技市场中具备成熟解决方案和落地能力的代..