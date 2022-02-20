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冬天比赛滑雪运动员还需要做好防晒吗 2月20日蚂蚁庄园今日答案

2022-02-20 10:00 · 稿源：站长之家

2022年2月20日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于滑雪的，问题是“冬天比赛，滑雪运动员还需要做好防晒吗?”这个算是送分题了，毕竟滑雪是必须做好防晒的，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。

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冬天比赛滑雪运动员还需要做好防晒吗 2月20日蚂蚁庄园今日答案

今天问题:冬天比赛，滑雪运动员还需要做好防晒吗?

A、需要

B、不需要

正确答案:需要

冬天也是需要擦防晒霜的。冬天阳光斜射，UVB在日光中的含量明显下降，然而UVA并不因季节而有太大落差。冬日暖暖的阳光，会让人忘了它同样具有杀伤力，其实冬天阳光中含有大量的长波紫外线UVA，UVA紫外线更容易会穿透皮肤，刺激黑色素产生，破坏胶原蛋白跟弹力纤维，肌肤就会在不知不觉中出现黑斑与老化现象。所以冬天也是需要擦防晒霜的。

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