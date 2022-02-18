特斯拉中国召回2.6万辆汽车 与热泵电子膨胀阀有关

站长之家(ChinaZ.com) 2月18日 消息:据市场监管总局消息，日前，特斯拉（上海）有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。自即日起，召回 2020 年 12 月 28 日至 2022 年 1 月 15 日期间生产的部分国产Model 3（ 12003 辆）和Model Y（ 14044 辆）电动汽车，共计 26047 辆。

市场监管总局表示，本次召回范围内部分车辆的热泵电子膨胀阀定位时会有微小移动，因软件（2021. 44 至2021.44.30. 6 版本）没有纠正功能，长期可能造成阀门部分开启，热泵压缩机停止工作，车内制热功能失效。在上述状态下，尤其是车外气温低于零下 10 度时，挡风玻璃除霜系统运行达不到国家相关法规规定的除霜效果，除霜功能下降对驾驶员视野造成不良影响，从而增加车辆在寒冷天气行驶时发生碰撞风险的可能，存在安全隐患。

据悉，特斯拉（上海）有限公司将通过汽车远程升级（OTA）技术为召回范围内的车辆进行软件升级，用户无需到店即可完成召回；对于无法通过汽车远程升级（OTA）技术实施召回的车辆，特斯拉（上海）有限公司将通过特斯拉服务中心联系相关用户，为车辆免费升级软件，以消除安全隐患。