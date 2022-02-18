法院：自媒体账号使用“一墩一融”作为配图或构成侵权

站长之家(ChinaZ.com) 2月18日 消息:今日，北京互联网法院表示，“冰墩墩”和“雪容融”不可随意使用，未经许可使用“冰墩墩”和“雪容融”很有可能构成侵权。

北京互联网法院称，“冰墩墩”和“雪容融”构成我国著作权法第三条第四项规定的美术作品。其次，北京冬奥组委还就“一墩一融”申请了注册商标以及外观设计专利，从而拥有了“一墩一融”的商标权以及外观设计专利权。此外，依据《奥林匹克标志保护条例》，“冰墩墩”和“雪容融”作为北京冬奥会和冬残奥会的吉祥物，还属于奥林匹克标志，具有奥林匹克专有权。

自媒体为了吸引流量，未经许可将“冰墩墩”和“雪容融”作为文章配图或首图使用并发布在网络中，以增强文章的吸引力及可读性，这一行为就很可能构成对两位“顶流”信息网络传播权的侵权。而如果将“冰墩墩”和“雪容融”与自身logo相结合，作为自媒体账号的头像使用，也有可能构成侵权。

此外，“手动实现‘冰墩墩’自由”虽然不侵权，但如果将“手动实现‘冰墩墩’自由”的过程拍摄成短视频并上传到短视频自媒体账号中，也同样是在用“冰墩墩”和“雪容融”的热度在吸引流量，具有构成侵权的可能性。

从奥林匹克标志保护的角度来看，根据《奥林匹克标志保护条例》第四条的规定，未经权利人许可，任何人不得为商业目的使用奥林匹克标志。前述将“冰墩墩”和“雪容融”作为自媒体创作内容或素材，以吸引流量、增加关注的行为，应当属于“商业目的使用”行为，因而也应当获得奥林匹克标志权利人的许可。