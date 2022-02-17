阿里安全上线篡改图像检测大赛 识别网络伪照

站长之家(ChinaZ.com) 2月17日 消息:近年来，大量诈骗违法人员通过伪造各类证件、转账记录等技术手段实施诈骗。这类伪造证照识别难度大幅增加。
为此，阿里安全上线篡改图像检测大赛，邀请各路安全技术人员参与“篡改截图”比赛，考验AI的防守性能。
据阿里安全介绍，目前新一代安全架构核心技术伪造图像检测AI已经应用在聊天信息、资质证明、物流风控、转账记录、媒体内容等领域的真实性检测中。“若篡改检测技术能得到推广普及应用，会很大程度遏制网络诈骗。”
站长之家(ChinaZ.com) 2月17日 消息:近年来，大量诈骗违法人员通过伪造各类证件、转账记录等技术手段实施诈骗。这类伪造证照识别难度大幅增加。
为此，阿里安全上线篡改图像检测大赛，邀请各路安全技术人员参与“篡改截图”比赛，考验AI的防守性能。
据阿里安全介绍，目前新一代安全架构核心技术伪造图像检测AI已经应用在聊天信息、资质证明、物流风控、转账记录、媒体内容等领域的真实性检测中。“若篡改检测技术能得到推广普及应用，会很大程度遏制网络诈骗。”
腾讯云新春采购节,云服务器多种机型限时抢购,2核2G首年40元,4核8G首年211元,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!
奥运转播将不再仅仅依赖卫星传输，而将通过阿里云支持的奥运转播云，走向全球数十亿观众...奥林匹克广播服务公司CEO伊阿尼斯埃克萨科斯在接受媒体采访时介绍，北京冬奥会赛事时长约1000小时，转播内容总生产量将达6000小时，并将首次全程以4K超高清格式转播，部分重要赛事还将以8K格式转播...
信也关键链路监控平台从全局角度出发，通过监控网络流量、服务器负载、和应用服务状态等数据，以网络拓扑、自动巡检、告警分析等功能来实现响应时间的减少、业务稳定性的提高，进而全面释放运维能力...运维环境承载业务运行，运维视角的数据必然具有业务涵义，比如服务请求数对应业务订单数、服务响应时间对应业务用户体验、资源利用率对应业务成本模型，后续信也关键链路监控平台将会基于监控系统的数据能力，深挖监控数据的业务涵义，对外输出监控系统更多的业务价值......
第十一条网络安全审查办公室认为需要开展网络安全审查的，应当自向当事人发出书面通知之日起 30 个工作日内完成初步审查，包括形成审查结论建议和将审查结论建议发送网络安全审查工作机制成员单位、相关部门征求意见；情况复杂的，可以延长 15 个工作日...2020 年 4 月 13 日公布的《网络安全审查办法》（国家互联网信息办公室、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、公安部、国家安全部、财政部、商务部、中国人民银行、国家市场监督管理总局、国家广播电视总局、国家保密局、国家密码管理局令第 6 号）同时废止......
本届中国人工智能大赛以“融新汇智、竞促发展”为主题，核心目的是推进国内人工智能技术创新，加快人工智能赋能网络空间治理，搭建行业协作及人才培养平台，进一步打造人工智能标杆城市，藉此推动中国人工智能产业发展再上新台阶...最终，瑞数信息凭借检出评价0. 489745955 分（满分0.5）、误报评价0.490435097（满分0.5）、总分0.980181049（满分1）的成绩，牢牢占据榜首，勇夺网络安全方向A级冠军......
国家互联网信息办公室发布了关于《互联网信息服务深度合成管理规定（征求意见稿）》公开征求意见的通知，规范互联网信息服务深度合成活动，意见反馈截止日期为 2022 年 2 月 28 日...提供人脸生成、人脸替换、人脸操控、姿态操控等虚拟人物图像、视频生成或者显著改变个人身份特征的编辑服务的，在图像、视频信息内容的明显位置进行显著标识；...深度合成服务提供者提供人脸、人声等生物识别信息的显著编辑功能的，应当提示深度合成服务使用者依法告知并取得被编辑的个人信息主体的单独同意...
今天是一年一度的“国际互联网安全日（Safer Internet Day）”，这一宣传日的设立旨在推动互联网成为一个更安全、更美好的地方...为了让自己的网络安全更有保障，你应该确保应用程序更新至最新版本，可以启用自动更新功能，或者在收到更新推送后尽快完成更新...重视密码，使用独立密码；确保软件更新至最新版本；学会判断信息的真假，在遇到网络钓鱼时采取措施避免威胁；注重保护隐私，不随意提供个人信息；注重保护个人设备的安全......
网络安全公司FireEye在2013年以10亿美元收购了Mandiant，并于去年6月将其安全产品业务以12亿美元的价格出售给了Symphony Technology Group...微软在去年收购了两家规模较小的网络安全公司，并在上个月表示，2021年该公司的安全软件销售额达到了150亿美元，同比增长近45%...
一个由美因茨约翰内斯-古腾堡大学（JGU）的PRISMA+卓越集群和美因茨亥姆霍兹研究所（HIM）主要参与的国际研究小组首次发表了关于使用全球光学磁强计网络寻找暗物质的综合数据...据科学家们说，暗物质场应该产生一种特征性的信号模式，可以通过GNOME网络的多个站点的相关测量来检测...GNOME是用于外来物理搜索的光学磁强计全球网络的缩写...该网络由分布在全球8个国家的14个磁强计组成，其中9个为当前的分析提供了数据...暗物质粒子可以使跳舞的原子失去平衡...磁强计中以前的碱原子将被惰性气体所取代......
Mandiant公司拥有约36亿美元的市值，专注于网络安全事故解决方案和网络安全测试...微软还在2021年收购了两家规模较小的网络安全公司，并承诺将在未来五年在网络安全上投入200亿美元...
周一，美国宇航局（NASA）发布了其新的X射线成像偏振探测器（IXPE）的首批科学图像...IXPE于去年12月初发射，是NASA第一个专门研究X射线偏振的任务，或者说X射线光的振动都集中在一个方向上...研究人员将研究这些数据，以创建仙后座A的首张X射线偏振图，这将提供对仙后座A的X射线产生的深入了解...钱德拉的数据是在该望远镜于1999年首次发射后不久收集的，它揭示了在超新星残余物的中心有一个类似黑洞或中子星的天体的证据...
继OPPO Find X5 Pro天玑版之后，第二款天玑9000旗舰悄然来临...今天，博主@数码闲聊站爆料，已经入网的Redmi K50 Pro系列将会搭载天玑9000旗舰处理..
值得庆幸的是，这种情况终于可以很快改变，据称高通公司正计划在未来的骁龙芯片中增加对AV1的支持...该芯片的内部代号为SM8550，这与其他骁龙8系列..
2月19日，比亚迪e平台3.0首款A级潮跑SUV元PLUS正式上市，新车共5款车型，官方指导价13.18万元15.98万元，并推出五大专享礼遇...动力系统上，元PLU..
在接受媒体NU.nl的采访时，《地平线：西之绝境》的制作人Mathijs de Jonge透露了游戏延期发售的主要原因...但另一方面，该作的延期也确保了员工能..
在本届北京冬奥会上，不少外国运动员吸引了中国网友的关注和喜爱...因其在冬奥赛场上吃豆包而走红，被人称为豆包姐”...豆包姐”就成功开通了微博..
一艘美国补给船准备在星期六上午点火，开始为期一天半的旅程，以补充国际空间站的物资。空间站上，在两名宇航员为其机器人捕获进行训练的同时，远..
近日，中国银联宣布，银联手机闪付正式上线信用卡分期功能，支持华为等5家手机厂商。银联手机闪付是中国银联推出的移动互联网支付产品，包括多品牌..
努比亚官方今天宣布，将在下周发布的努比亚 Z40Pro 首发 MyOS12，支持个性化桌面、攀登者锁屏、灵犀动效引擎、隐私保护等功能...努比亚 Z40Pro 将..
数十年来，在x86处理器的竞争中，AMD一直都是老二，但是他们跟Intel之间的份额差距才更重要，前不久统计机构Mercury Research公布了2021年四季度x..
报告显示公共充电基础设施运行情况：2022年1月比2021年12月公共充电桩增加3.1万台，1月保有量同比增长45.2%...从公共充电基础设施地域来分析，广东..
2月19日下午，比亚迪元PLUS正式上市，新车共推出五款车型，售价区间为13.18-15.98万元。与13.28-15.28万元的预售价相比，新车正式定价降低了1000元..
据媒体报道，美国《消费者报告》综合了性能、安全性、可靠性等方面，评选出2022年轿车、SUV、皮卡、电动汽车等十款不同类型的首选车型...首选的电..
近日在央视面对面节目中，苏翊鸣首次回应被苏炳添称作雪上苏神”时表示，他的精神一直激励着我，我们彼此都称之为神...苏炳添在网上发表视频称赞苏..
对于天津人来说，口音中就透露着一股相声范儿，说以说起来话来也特别有趣。近日，天津爷爷给孙子加菜，6岁小孙子全程站在旁边说相声式”介绍菜品的..
在本届北京冬奥会上，谷爱凌代表中国队收获了2枚金牌和1枚银牌，而且现实中的她还是个学霸，学习成绩也非常好，被人称赞为天才少女...据大众日报报..
在昨天的投资者大会上，Intel宣布了一系列产品及技术路线图，其中GPU也是Intel的重点，ARC游戏卡今年的销量目标就有400万，非常有野心。在Intel的..
今天，根据新华网报道，中山大学的肖志勇博士与其研究团队，在科研杂志《Science Bulletin》2022年第四期上发布了论文，报道了玉兔2号月球车在月球..
根据灯塔专业版提供的数据，截止2月19日12时1分，动画电影《我们的冬奥》票房突破1000万，观影人次达到了26.2万...该片是冬奥顶流”冰墩墩的大荧幕..
Google Project Zero 团队的一项新研究表明，Linux 平台较微软 Windows 和苹果 macOS 要安全得多。当然，这并不意味着 Linux 拥有压倒性的优势，人..
特斯拉在2021年9月正式公布了4680电芯，号称单体能量提高5倍，整车续航里程增加16%，电力相比有极耳电池提升了6倍，功率输出提升了6倍...这款革命..