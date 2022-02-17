阿里安全上线篡改图像检测大赛 识别网络伪照

周一，美国宇航局（NASA）发布了其新的X射线成像偏振探测器（IXPE）的首批科学图像...IXPE于去年12月初发射，是NASA第一个专门研究X射线偏振的任务，或者说X射线光的振动都集中在一个方向上...研究人员将研究这些数据，以创建仙后座A的首张X射线偏振图，这将提供对仙后座A的X射线产生的深入了解...钱德拉的数据是在该望远镜于1999年首次发射后不久收集的，它揭示了在超新星残余物的中心有一个类似黑洞或中子星的天体的证据...