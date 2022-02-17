Redmi K50 电竞版发布

站长之家(ChinaZ.com) 2月17日 消息:昨日晚间，小米正式发布了Redmi K50电竞版。在发布会前，小米公布数据称，K40 全系累计销量突破 1000 万，成功焊门一整年。
据介绍，Redmi K50 电竞版采用了跑车的设计语言，背面采用AG工艺玻璃和哑光工艺，摄像头周围配有呼吸灯，机身厚度 8.5mm，配备四单元扬声器，侧边指纹识别，超宽频 X 轴马达，出厂搭载 MIUI 13。
屏幕方面， K50电竞版屏幕采用了6.67 英寸柔性 OLED 直屏，使用了康宁 Victus 玻璃，支持120Hz 刷新率，480Hz 触控采样率，分辨率为2400x1080，拥有DisplayMate A+ 评级。
处理器方面，K50电竞版搭载全新一代骁龙 8 Gen1 芯片，以及 LPDDR5 内存 + UFS 3.1 闪存组合。
摄像方面，K50 电竞版后摄采用索尼IMX686 6400 万像素主摄+200 万像素微距镜头+ 800 万超广镜头组合。前置镜头为 2000 万像素。
续航方面，K50 电竞版内置 4700mAh 双电芯电池，支持 120W 快充。
散热方面，K50 电竞版充电IC 覆盖新一代VC材料，导热能力提升40%、 处理器 覆盖导热铜散热器，导热能力提升3. 5 倍，天线 覆盖二代航天石墨烯，导热能力提升20%，散热面积达 4860 平方毫米。
售价方面，8+128GB 版本 3299 元、12+128GB 版本 3599 元、12+256GB 版本 3899 元，提供暗影、银翼、冰斩三款配色，冠军版12+256GB 版本 4199 元。16日晚 8 点半开启预售， 18 日 10 点全渠道首卖。