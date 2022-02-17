Redmi K50 电竞版发布

今天，红米手机官方放出了一系列Redmi K50电竞版的外观细节图，展示了手机后壳与侧边的大量设计细节...K50电竞版采用了全金属边框，并为了实现圆润且充满机械质感的握持手感，进行了40余道金属切割，并运用了3D微收缩技术，实现了与机身的完美过渡...因为金属切割技术的应用，K50电竞版也被王腾调侃为刀法最多”的外观，充分体现了电竞的速度感与科技感...而出音孔的设计则参考了跑车的进气口，以声浪”作为主要的设计元素，双水滴对称开孔在观感上与整体设计保持一致，并独具特色......