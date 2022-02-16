Redmi K50冠军版发布 限量1万台

站长之家（ChinaZ.com）2月16日 消息:今天晚上，Redmi K50电竞版新品发布会正式举行。本次发布会除了发布K50电竞版之外，还带来了K50冠军版。

据悉，Redmi K50冠军版是Redmi与梅赛德斯AMG F1联合推出的产品，该机版融入众多F1赛事及AMG F1车队专属元素，如AMG F1专属绿色中腰线、AMG F1专属绿色呼吸灯、F1方格旗图案等，展现出极强的速度感与竞技感，而且K50冠军版采用精致的礼盒包装。

核心配置上，Redmi K50冠军版采用6.67英寸柔性OLED屏，搭载高通骁龙8旗舰处理器，配备侧边指纹识别，首发瑞声科技 CyberEngine 超宽频 X 轴马达 -1016，采用4860mm² 双 VC 散热方案（导热能力提升40%），超大石墨烯 + 高功率石墨 + 第二代航天石墨烯设计(导热能力提升20%)，处理器 覆盖导热铜散热器，导热能力提升3.5倍。

拍照方面，该机前置2000万，后置6400万主摄、800万超广角和200万微距三摄，还搭载旗舰级 Flicker Sensor，拍屏幕无频闪，电池为4700mAh，支持120W秒充，17分钟充至100%。

值得注意的是，K50冠军版升级磁动力肩键2.0，采用弹出式设计，日常使用完全隐藏，在游戏场景下，会给玩家带来游戏手柄般操控，不遮挡屏幕视野。价格上，Redmi K50冠军版（梅赛德斯-AMG F1车队联名）12+256GB售价4199元。