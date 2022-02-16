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B站子公司申请江湖公敌商标

2022-02-16 17:18 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 2月16日 消息:企查查APP显示，近日，上海呵呵呵文化传播有限公司申请注册“江湖公敌”商标，国际分类涉 35 类广告销售，目前商标状态为注册申请中。

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信息显示，该公司成立于 2014 年，注册资本1. 2 亿元，经营范围包括多媒体制作、品牌推广等，由B站关联公司上海幻电信息科技有限公司全资持股。

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