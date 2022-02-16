B站子公司申请江湖公敌商标

站长之家(ChinaZ.com) 2月16日 消息:企查查APP显示，近日，上海呵呵呵文化传播有限公司申请注册“江湖公敌”商标，国际分类涉 35 类广告销售，目前商标状态为注册申请中。
信息显示，该公司成立于 2014 年，注册资本1. 2 亿元，经营范围包括多媒体制作、品牌推广等，由B站关联公司上海幻电信息科技有限公司全资持股。
站长之家(ChinaZ.com) 2月16日 消息:企查查APP显示，近日，上海呵呵呵文化传播有限公司申请注册“江湖公敌”商标，国际分类涉 35 类广告销售，目前商标状态为注册申请中。
信息显示，该公司成立于 2014 年，注册资本1. 2 亿元，经营范围包括多媒体制作、品牌推广等，由B站关联公司上海幻电信息科技有限公司全资持股。
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贪玩蓝月关联公司江西贪玩信息技术有限公司申请注册的多个“渣渣灰元宇宙”商标，状态流程变更为“驳回通知发文”和“驳回复审”...该公司曾申请注册过“渣渣辉”商标以及“渣渣辉”公司...2018 年 4 月，江西贪玩信息技术有限公司申请注册的“渣渣辉”商标遭到了法院的驳回...2020 年 12 月，该公司还成立了杭州渣渣灰网络科技有限公司成立，注册资本 1000 万元，经营范围包含烟草制品零售、食品经营、食品互联网销售等...
企查查APP显示，B站关联公司上海幻电信息科技有限公司新增“bilipods”商标申请信息，国际分类为科学仪器，当前商标状态为“注册申请中”...
天眼查信息显示，小红书科技有限公司申请注册“小紫书”图文商标，国际分类涉及科学仪器，目前商标状态为申请中...小红书还成功注册了“老红书”商标，商标国际分类涉通讯服务，注册公告日期为 2022 年 1 月 7 日...小红书表示，申请“老红书”的起因是，法务部在日常商标监测过程中发现有第三方试图抢注多个模仿“小红书”的“老红书”商标...
天眼查信息显示，奈雪的茶关联公司深圳市品道餐饮管理有限公司申请注册多项“奈雪生活”商标，国际分类涉及餐饮住宿、酒、服装鞋帽、方便食品等，该商标状态目前为申请中...深圳市品道餐饮管理有限公司成立于 2014 年 5 月，注册资本 2000 万元，经营范围含：住房租赁；社会经济咨询服务；市场营销策划；以自有资金从事投资活动；珠宝首饰零售；服装服饰零售等...奈雪的茶入选天猫 2021 年度最具潜力宝藏新品牌，并于当年双 11 成功跻身天猫美食双 11 英雄榜Top10，位列新式茶饮行业第1...
天眼查显示，比亚迪股份有限公司申请注册“比亚迪元宇宙”商标，国际分类为运输工具，目前商标状态为申请中...
华为技术有限公司多个“超聚变”商标申请进度变更为已注册，这些商标申请于2021年7月，国际分类涉及科学仪器、通讯服务、广告销售等...华为技术有限公司申请注册“超聚变”商标，国际分类为网站服务、教育娱乐...华为申请超聚变商标 此前成立超聚变公司...
天眼查信息显示，拼多多关联公司上海寻梦信息技术有限公司申请注册“井多多”商标，国际分类涉及科学仪器、网站服务，当前商标状态为商标申请中...拼多多还申请注册过“拼更多”、“拼多多进宝”等商标，国际分类涉及广告销售、科学仪器、教育娱乐、社会服务等...
“芭比Q了”“芭比Q啦”被多个公司及自然人申请注册商标，国际分类涉及广告销售、服装鞋帽、方便食品等，当前商标状态均为等待实质审查...芭比Q了出自某博主发布的吃鸡视频，都用自己的电音配BGM，他其中一段电音“完了，完了，芭比Q啦！完了完了，我丢，挖草”就火出了圈...
近段时间，商标恶意抢注事件频发，涉及了各种网络流行词语...资料显示，“芭比q了”是网络流行词，有“完了”的意思...该词出自某博主发布的吃鸡视频，其中一段电音“完了，完了，芭比Q啦！完了完了，我丢，挖草”火出了圈，深入人心...
企查查APP显示，哈啰出行关联公司上海钧丰网络科技有限公司新增“小哈元宇宙”商标申请信息，国际分类为教育娱乐，目前商标状态为“注册申请中”...
除了宣布Arc锐炫显卡路线图，Intel今天还首次展示了配备Arc显卡的NUC迷你机...展示环节跑了《古墓丽影》，并开启了XeSS超分辨率技术...Intel Arc锐..
如今智能手机行业主要是三星、苹果及几家国内品牌还能竞争下去，HTC这样的公司已经被主流用户淡忘，10年前他们不仅是安卓一哥，份额也仅次于苹果，..
在Android 12中，Google新增了Material You动态主题，该功能可根据用户壁纸的颜色为主题进行着色...Googel还在开源文档中详细说明了这套动态主题系..
它搭载了来自三星的2亿像素ISOCELL HP1传感器，其Cmos大小为1/1.5英寸，已经达到超大低的水平，可以兼顾解析度和优秀的画质...两枚副摄分别5000万..
这个洼地被称为Faiyum绿洲，面积超过1200平方公里（450平方英里），是由Moeris湖的古老湖床形成...该地区支持人类生活已超过8000年，并为许多鸟类..
根据目前流行的AR头显的定价方式，Trendforce的分析师预测，即将推出的苹果AR设备将附带每月的订阅。苹果公司的首款AR头显一直被预测为1000美元、..
在今天的投资者会议上，Intel公布了一系列猛料，除了CPU、GPU、工艺路线图之外，还首次公开了自研的超算卡Ponte Vecchio的性能，对比NVIDIA的7nm安..
去年11月底，我们看到了蓝宝石的两款新矿卡，分别叫GPRO X080、GPRO X060，前者一个多月前最贵的时候卖到了1240欧元，约合人民币8900元，相当夸张..
作为众筹起家的消费电子品牌，Eve在每次发售产品前都会在社区征求意见，来打造用户们心目中的完美产品”。此前，他们曾打造过类似Surface Pro”的..
2月18日，北京冬奥会自由式滑雪女子U型场地技巧决赛中，谷爱凌以绝对优势夺冠，至此个人在本届冬奥会上拿下2枚金牌、1枚银牌，表现完美。18日晚，..
根据截图显示，官方在更新介绍列出了一堆新特性，其中也指出了这次升级的主题：开始 连接万物”...而连接万物正是靠的小米妙享功能，这是MIUI 13上..
数据显示，1月份赛那共售出4329台，超过五菱凯捷，仅次于本田奥德赛，位列榜单第六名...据报道，从一开始的加价7万，到销量不济时的加价5万，后来..
米哈游出品的《原神》获得最佳开放世界手游也算是意料之中，这也是目前手机上尾数不多的开放世界游戏，并且制作精良，在画质、玩法、剧情等方面表..
对于苹果来说，曾经表示坚不可摧的T2安全芯片，现在居然被一家公司给攻破了...一家名叫Passware的密码恢复公司，还是成功地利用了芯片中的一个缺陷..
用电子墨水屏玩游戏到底是什么体验？就有Reddit网友Achilleswing分享了自己的经历，它将吃灰的电纸书成功改造成了游戏机，并且运行了多款游戏...改..
根据官方公布的数据，K50电竞版在今天的首销中，仅用时1分钟就达到了2.8亿元的销售额，按照3299元的价格来换算，至少卖出了8万台机型...刚刚，Red..
根据乘联会公布的数据可知，比亚迪秦新能源车型（含EV和DM-i）1月份共卖出26541台，总比去年1月份大增1323.9%，距离位于冠军的宏光MINI EV（26682..
随着第24届北京冬奥会的到来，冰雪运动也成为国人最新关注的焦点。从准时守候各项奥运赛事到线下滑雪装备的购买，用一句“热情满分”来形容一点也..
对于想尝试做短剧的同行，汤明明的建议是，如果不知道如何开始，可以先在快手短剧学习和体会用户需求，再在优酷等长视频平台验证学到的结论...而 ..
那么在国内购买美股的方法有哪些？又如何进行美股开户呢？下面就让FxPro浦汇小编带你来看看吧！...一、在国内购买美股有哪些方法？如何进行美股开..