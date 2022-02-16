B站子公司申请江湖公敌商标

“芭比Q了”“芭比Q啦”被多个公司及自然人申请注册商标，国际分类涉及广告销售、服装鞋帽、方便食品等，当前商标状态均为等待实质审查...芭比Q了出自某博主发布的吃鸡视频，都用自己的电音配BGM，他其中一段电音“完了，完了，芭比Q啦！完了完了，我丢，挖草”就火出了圈...