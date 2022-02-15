配备Mini-LED显示屏的iMac Pro或于6月推出

站长之家(ChinaZ.com) 2月15日 消息:苹果正准备在今年推出几款产品，预计该公司将于3月8日举办今年的首次发布会，届时它可能会推出下一代苹果iPhone SE廉价智能手机。即将推出的 27 英寸iMac Pro几乎没有爆料消息，现在最新的报告表明，苹果可能会在 6 月份的某个时候正式推出这款新 Mac。

国外科技媒体爆料者Ross Young声称 Mini-LED iMac Pro 可能会在 2022 年 6 月推出。这可能意味着新的 iMac Pro 可能会在苹果的全球开发者大会上亮相。

早些时候，有报道称该产品可能会在今年夏天的某个时候正式上市。根据目前的报道，即将推出的 iMac Pro 将采用改进的设计和升级的规格。

27 英寸Mini LED 显示屏可能支持 120Hz 刷新率。据说该设备将采用类似于由M1 芯片组驱动的 24 英寸 iMac 的设计。预计它将由苹果最近发布的 M1 Pro 和 M1 Max 芯片提供支持，这些处理器与去年推出的 14 英寸和 16 英寸MacBook Pro机型相同。

除了iMac Pro，该公司还准备在今年推出几款新产品，包括AirPods Pro 2、M2芯片组、搭载新处理器的新MacBook 机型等等。