网易申请音乐元宇宙商标被驳回

当地时间周三商标律师乔希·格本（Josh Gerben）在推特上表示，麦当劳已提交了10份相关元宇宙的虚拟餐厅商标申请...麦当劳的备案文件于2月4日公布，其中包括“一家以实物和虚拟商品为特色的虚拟餐厅”和“经营一家以送货上门为特色的网上虚拟餐厅”；还计划在其虚拟McCafe中注册“在线真实和虚拟音乐会”及其他娱乐服务的商标...在麦当劳之前，Panera Bread面包公司于2月3日提交了“ paneravers”虚拟餐厅和咖啡馆的申请...