网易申请音乐元宇宙商标被驳回

站长之家(ChinaZ.com) 2月14日 消息:天眼查App显示，近日，杭州网易云音乐科技有限公司申请的“音乐元宇宙”商标流程变更为“驳回通知发文”，该商标申请于 2021 年 11 月，国际分类为教育娱乐。
据悉，网易云音乐于 12 月 2 日在港交所正式挂牌上市，代码为“9899.HK”。
招股书显示，2018- 2020 年，网易云音乐月活跃用户数分别为1. 051 亿、1. 472 亿、1. 805 亿人。 2021 年上半年，网易云音乐日活听歌用户日均听歌时长76. 9 分钟。
站长之家(ChinaZ.com) 2月14日 消息:天眼查App显示，近日，杭州网易云音乐科技有限公司申请的“音乐元宇宙”商标流程变更为“驳回通知发文”，该商标申请于 2021 年 11 月，国际分类为教育娱乐。
据悉，网易云音乐于 12 月 2 日在港交所正式挂牌上市，代码为“9899.HK”。
招股书显示，2018- 2020 年，网易云音乐月活跃用户数分别为1. 051 亿、1. 472 亿、1. 805 亿人。 2021 年上半年，网易云音乐日活听歌用户日均听歌时长76. 9 分钟。
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2月8日，理想汽车关联公司北京车和家信息技术有限公司申请注册的多个“元宇宙”商标状态变更为“等待驳回复审”，国际分类包括燃料油脂、金属材料等...去年9月，理想汽车关联公司北京车和家信息技术有限公司新增多项“元宇宙”、“理想元宇宙”商标申请信息，国际分类涉及机械设备、手工器械、运输工具等...
贪玩蓝月关联公司江西贪玩信息技术有限公司申请注册的多个“渣渣灰元宇宙”商标，状态流程变更为“驳回通知发文”和“驳回复审”...该公司曾申请注册过“渣渣辉”商标以及“渣渣辉”公司...2018 年 4 月，江西贪玩信息技术有限公司申请注册的“渣渣辉”商标遭到了法院的驳回...2020 年 12 月，该公司还成立了杭州渣渣灰网络科技有限公司成立，注册资本 1000 万元，经营范围包含烟草制品零售、食品经营、食品互联网销售等...
去年 9 月，小红书科技有限公司申请注册了“小红书元宇宙”商标，国际分类涉及广告销售、通讯服务、科学仪器等...不过就在据小红书申请注册的“小红书元宇宙”商标流程变更为“驳回通知发文”...
天眼查显示，比亚迪股份有限公司申请注册“比亚迪元宇宙”商标，国际分类为运输工具，目前商标状态为申请中...
企查查APP显示，王老吉关联公司广州白云山医药集团股份有限公司申请注册“王老吉元宇宙”商标，国际分类涉32类 啤酒饮料，当前商标状态为“注册申请中”...
企查查App显示，多家公司申请的元宇宙商标状态发生变更，包括小红书元宇宙、soul元宇宙、社交元宇宙等...企查查数据显示，截至2021年底，已有超1600家公司申请注册元宇宙商标，数量超1.14万个...
大噶好，我系渣渣辉，介系你未有玩过的船新版本，系兄弟就来砍我...贪玩蓝月关联公司江西贪玩信息技术有限公司申请注册的多个渣渣灰元宇宙”商标，状态流程变更为驳回通知发文”和驳回复审”，国际分类包括教育娱乐、广告销售等，以上商标均申请于2021年10月...渣渣辉”商标已由张家辉本人成功注册，贪玩公司则成功注册了渣渣灰”商标...资料显示，贪玩游戏公司主体为江西贪玩信息技术有限公司，成立于2015年，注册资本1000万元，初始注册地在上海嘉定区陈翔路，2016年11月注册地变更为江西上饶...
企查查App显示，近期，比亚迪（002594）申请注册“比亚迪元宇宙”商标，国际分类为运输工具，目前商标状态为申请中...事实上，此前已有多家车企申请注册“元宇宙”商标，包括理想、小鹏、蔚来、长安、上汽均相继注册了元宇宙商标...
企查查APP显示，哈啰出行关联公司上海钧丰网络科技有限公司新增“小哈元宇宙”商标申请信息，国际分类为教育娱乐，目前商标状态为“注册申请中”...
当地时间周三商标律师乔希·格本（Josh Gerben）在推特上表示，麦当劳已提交了10份相关元宇宙的虚拟餐厅商标申请...麦当劳的备案文件于2月4日公布，其中包括“一家以实物和虚拟商品为特色的虚拟餐厅”和“经营一家以送货上门为特色的网上虚拟餐厅”；还计划在其虚拟McCafe中注册“在线真实和虚拟音乐会”及其他娱乐服务的商标...在麦当劳之前，Panera Bread面包公司于2月3日提交了“ paneravers”虚拟餐厅和咖啡馆的申请...
2022年2月15日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于辛弃疾的，问题是“辛弃疾名句东风夜放花千树形容的是哪个节日的热闹场景？”这个其实算是送分..
主要变现方式包括:一是平台和博主合作，平台发布任务，主动提供影视剧，让博主进行剪切、二创，根据发布后的浏览量排名，对排名靠前的作品，平台将..
在这种背景下，如果数字零售依然还在将互联网技术作为自身主导的技术，如果数字零售主流的商业模式依然还是衍生于互联网技术的，那么，必然会导致..
巨量算数联合创业邦发布的《「求知」2. 0 时代—— 2021 中国泛知识付费行业报告》中显示，近年来，中国泛知识付费行业市场规模一直维持在40%以上..
北京至普律师事务所合伙人李圣总结，问题出在，老年人普遍对互联网不熟悉，特别是对一些新鲜事物的认识相对片面，“骗子”常常利用老年人更关注健..
QustMobile曾预测2022年中国互联网广告市场规模将达6363.3亿元，而其中移动互联网广告将占比88.3%，PC广告占比仅约占4.5%，甚至不足OTT及智能硬件..
2021 年，@刘芳形体礼仪 涨粉超 1000 万，直播带货总GMV达到数亿元，无疑创造了短视频和直播领域的暴涨神话...最近 30 天，刘芳大约进行了 47 场..
但小红书的带货，却完全不同，并非是作为一个博主可以挂其他店铺的商品（包含站内和站外），而是仅限于账号开店的店内商品，如果你是博主，那么你..
都 2022 年了，还有人在问我，要不要做抖音...如果 2022 年，你想让自己的生意再上一个台阶，我建议所有做销售的同学都应该好好思考一下抖音，用心..
PCMag测试了三星Galaxy S22+、Galaxy S22 Ultra两款高端旗舰的信号表现，对比机型分别是Galaxy S21 FE和Galaxy S21 Ultra...三星Galaxy S22+、Gal..
之前的消息表明新的iMac可能在春季推出，但Young在1月下旬表示，他预计这款产品将在夏季推出...27英寸iMac将与24英寸iMac一起销售，为了使其与Mac..
全球计算机芯片的短缺已经给汽车行业带来了各种麻烦，并且对某些公司的伤害比其他公司更大...丰田对截至3月31日的本财年的全球销售预测预计将跌至..
SpaceX不只是启动了第一次全民用的太空飞行--它应该很快就会成为一个成熟的私人太空计划的所在地...虽然有充足的测试和大量的进展，但下一代火箭系..
作为所谓的“勒索软件即服务”（RaaS），该团伙于 2021 年 7 月开始冒头，并针对全球企业发起了基于租赁制的勒索软件漏洞攻击...几个月后，网络安..
这正是Speechin项链的设计初衷，因为它能识别无声语言...它建立在Cheng Zhang去年发布的NeckFace项链的基础上，该项链监测佩戴者的面部表情...该系..
特斯拉已正式向其他电动汽车开放其在荷兰的所有超级充电站，这意味着任何制造商的电动汽车都可以使用特斯拉的超级充电基础设施进行充电...该试点计..
......在现实生活中，有人会在约会时搜索小红书的情侣拍照姿势，好让合照里的自己看起来更有趣，也有人会在小红书搜索适合情人节的朋友圈文案，显..
《武林外传》《大宋提刑官》《蜡笔小新》《炊事班的故事》《龙门镖局》等等最常出现在直播间里，也就是剧迷口中的“下饭剧”...“吃饭的时候想看点..
AMD 于官网发布声明称，已完成对赛灵思的全股票交易收购...2020年10月27日，AMD宣布斥资350亿美元收购赛灵思.....
2月14日晚间，申通快递披露第一期员工持股计划，申通表示，此次员工持股计划持有的股票数量合计不超过1955. 99 万股，占公司当前股本总额的1.28%，..