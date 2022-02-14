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网易申请音乐元宇宙商标被驳回

2022-02-14 15:22 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 2月14日 消息:天眼查App显示，近日，杭州网易云音乐科技有限公司申请的“音乐元宇宙”商标流程变更为“驳回通知发文”，该商标申请于 2021 年 11 月，国际分类为教育娱乐。

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据悉，网易云音乐于 12 月 2 日在港交所正式挂牌上市，代码为“9899.HK”。

招股书显示，2018- 2020 年，网易云音乐月活跃用户数分别为1. 051 亿、1. 472 亿、1. 805 亿人。 2021 年上半年，网易云音乐日活听歌用户日均听歌时长76. 9 分钟。

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