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微信可发情人节520红包

2022-02-14 08:50 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 2月14日 消息:今日是一年一度的情人节。

今日 0 点，微信官方宣布：“今天，微信可以发 520 红包。虎年情人节，就要爱老虎油。”

QQ截图20220214085403.jpg

同时，微信还上线了“撒狗粮”“吃狗粮”以及“疲惫”，三个新的情人节限定状态。

QQ截图20220214083148.jpg

据了解，平时微信红包单个最大限额为 200 元，而在情人节以及七夕等特殊节日，微信红包的单个最大限额将调整至520。

此前，有律师表示，520、1314、 9999 等特殊金额可能被认为具有特殊含义，属于赠予，分手时不能主张返还。

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