微信可发情人节520红包

当时前前后后花了 1800 元左右，尽管花钱不是最多的，却是最花心思、最有仪式感的一次情人节，达到了我预期80%的效果...我觉得，两个人太累的话，情人节反而失去原有意义了...后来他事业有了起色，有一年情人节，送给我一块手表...其实礼物跟价格高低没关系，主要是心意，即使想要在情人节有仪式感，也不需要用花钱来获得，平时心里都有对方，过不过节也没有那么重要...像去年，我跟他说，情人节不需要准备礼物，但想要单独出去旅游，给一笔旅游资金......