三星Galaxy S22 Ultra在Geekbench上被iPhone 13 Pro Max完爆

站长之家(ChinaZ.com) 2月14日 消息:三星 Galaxy S22系列是目前市场上功能最强大的安卓手机之一，但其搭载的骁龙8 Gen1芯片仍然无法接近iPhone 13 Pro Max上的苹果A15处理器。

在PCMag网站进行的Geekbench 5测试中，搭载高通骁龙 8 Gen 1处理器的Galaxy S22 Ultra在多核测试中得分为3433，而搭载苹果 A15 仿生芯片的iPhone 13 Pro Max得分为 4647。在单核测试中，iPhone 13 Pro Max 达到 1735 分，而 Galaxy S22 Ultra 获得 1232 分。

去年 12 月高通公司的骁龙8 Gen 1参考设备表现出非常相似的分数，与上一代相比仅略有改善。另一方面，苹果的 A15 比 A14 带来了显着的性能提升。

与去年的骁龙 888 相比，骁龙8 Gen 1的 Geekbench单核成绩提高了 13%，多核成绩提高了 9%，属于中等水平。但在 GFXBench 基准测试中，PCMag发现该芯片在某些任务上的性能提高了 20% 左右。

NPU是芯片制造商及其客户的另一种钟情的数据，并且在图像和语音处理等任务中变得越来越有用。高通的神经单元被称为“Hexagon”，帮助S22 Ultra在 Geekbench 的机器学习测试中达到 448 分。iPhone 13 Pro Max 在同一测试中得分为 948，再次有巨大的领先。