英雄联盟未来更新内容前瞻 2022赛季未来更新内容一览

英雄联盟官方在最近发布了关于未来更新的投票结果，其中斯卡纳和哥特主题在2022赛季投票中获得了胜利，下面就来为大家详细的介绍一下。

投票结果出炉了:斯卡纳和哥特主题在2022赛季投票中获得了胜利!

●水晶先锋 斯卡纳

斯卡纳在此次投票中获得了决定性胜利，成为了下一个获得视觉与玩法更新的英雄!

这次，大家为峡谷中唯一的一只蝎子献上了不少关爱。斯卡纳一马当先（等等，蝎子会骑马吗?），在全球调查的投票结果以极大优势获胜。

主任英雄制作人Ryan “Reav3” Mireles表示:看到斯卡纳在视觉与玩法更新投票中赢得冠军，我们十分高兴。因为我们认为，他真的有很大的潜力，可以成为《英雄联盟》中一位十分特别的英雄。我们曾尝试过对斯卡纳的技能组进行小规模调整，但这些尝试并没有成功提高他的使用率。因此，这次我们打算试着对他的技能组、主题与视觉效果进行大规模的优化（与赛恩和厄加特类似）。我们将以某种形式设法保留他那绑架式的大招，但会对这名英雄的其它方面进行全面优化。

壳人族近期没有太多背景设定推出，因此我们希望能进一步发展他们的世界和背景故事。距离我们正式开展这一计划还有几个月的时间。不过，我们开工后会随时在开发博客中分享进度。届时，希望大家能对这名蝎子英雄多多提供反馈。所以，大家一定要留意今年后半年更新的帖子哦。

另外，我们还要谈谈那位永远的伴娘——希瓦娜。我们知道，我们最爱的龙女总是在夺得王冠的紧要关头功亏一篑，让大家感到十分失望。和你们中的许多人一样，我们也很想看到她获得更新。因为我们相信，这名强悍的巨龙变形者具有很大的优化潜力。不过，相信大家也应该知道，我们不会每次都为视觉与玩法更新进行投票活动，比如蒙多医生。所以虽然我们并不能保证下一个视觉与玩法更新计划的主角就是希瓦娜，但她也确实是我们在视觉与玩法更新投票之外最有可能进行更新试验的英雄。

请大家务必留意今年斯卡纳的视觉与玩法更新消息。除此之外，如果有更新其他英雄的新计划，我们也一定第一时间与大家分享!

●哥特主题大流行

与视觉与玩法更新调查的投票结果相似，哥特主题在各地区的皮肤主题优化投票中获得了压倒性的胜利。以较大差距排在第二位的是“炼狱”;第三名则是“苍穹之光”。

收起你的大衣、手杖和礼帽，接下来，我们要走“哥特”路线了!

我们很高兴看见这种昔日非主流小鬼兴奋程度，也十分期待为大家献上这种充满叛逆感的皮肤主题。

我们之前几乎没有造访过“哥特”主题——幸好，它还没有被淘汰。终于能将自己中学时期的审美放到当前的《英雄联盟》中，我们也感到十分期待。不仅如此，我们为这套造型的推出设计了许多不同的方向。我们已经根据其中一些方向进行了试验，同时也在不断发现新的可能——从可爱怪异到严肃黑暗，能够尝试的色调实在是太多啦!接下来，我们将努力找出哥特皮肤最有感觉、最吸引人的方面，以此确定新皮肤的发展方向!

我们之后还会对这些策略进行进一步修正。不过当下来说，我们准备以一种平衡和理性的态度推出这个主题。

最后，我们希望代表团队的每个成员向大家表示感谢，谢谢大家的投票、反馈，以及对《英雄联盟》持久不衰的热情!我们也会一如既往地鼓足干劲，听取大家的想法，将其融入游戏之中!