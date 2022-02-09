张一鸣接连卸任字跳公司法人

针对“雷军卸任小米电子产品公司董事长”的报道，对此，小米集团公关部总经理王化回应称，就是正常的变更...王化还强调，本来不想解释的，但是发现原来不只是网友们不了解，很多媒体在话题上也省略了北京小米电子产品有限公司这个全称，直接成了雷总卸任小米董事长了...据企查查显示，近日小米公司创始人雷军，卸任了北京小米电子产品有限公司董事长职位...