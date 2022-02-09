张一鸣接连卸任字跳公司法人

站长之家（ChinaZ.com）2月9日 消息:企查查APP显示，2月8日，上海字跳网络技术有限公司发生工商变更，张一鸣退出法定代表人，由李英接任。
企查查信息显示，该公司成立于2018年，注册资本100万美元，经营范围包含:商务信息咨询，企业管理咨询，设计、制作、代理、发布各类广告等，由字节跳动（香港）有限公司100%控股。
站长之家（ChinaZ.com）2月9日 消息:企查查APP显示，2月8日，上海字跳网络技术有限公司发生工商变更，张一鸣退出法定代表人，由李英接任。
企查查信息显示，该公司成立于2018年，注册资本100万美元，经营范围包含:商务信息咨询，企业管理咨询，设计、制作、代理、发布各类广告等，由字节跳动（香港）有限公司100%控股。
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信息显示，该公司成立于 2018 年，注册资本 100 万美元，经营范围包含：商务信息咨询，企业管理咨询，设计、制作、代理、发布各类广告等，由字节跳动（香港）有限公司100%控股...近期，张一鸣接连卸任相关公司法人...2021 年 5 月，字节跳动创始人张一鸣发布内部全员信，宣布卸任CEO一职...
1 月 26 日，北京字节跳动网络技术有限公司发生工商变更，张一鸣卸任法定代表人及执行董事，由张利东接任...张一鸣退出字节跳动旗下关联的多家公司高管职务，包括北京石贝科技有限公司法定代表人，以及北京石贝科技有限公司经理、执行董事职务等...其陆续退出多家字节跳动关联公司职务...
企查查App显示，1月26日，北京字节跳动网络技术有限公司发生工商变更，张一鸣卸任法定代表人及执行董事，由张利东接任...信息显示该公司成立于2012年，注册资本3亿美元，由字节跳动（香港）有限公司100%控股，此次变更同时还在公司经营范围新增了摄影扩印服务...去年5月份张一鸣就已经正式宣布将卸任CEO一职，一时之间引起了巨大轰动...另外在去年10月份张一鸣身价达594亿美元（约3795亿人民币），反超腾讯马化腾，当时一举成为中国第二大富豪，也是中国互联网首富......
张一鸣退出北京字跳网络技术有限公司、北京字节跳动网络技术有限公司、北京石贝科技有限公司法定代表人，以及北京石贝科技有限公司经理、执行董事职务...其陆续退出多家字节跳动关联公司职务...
企查查APP显示，1月26日，北京字节跳动网络技术有限公司发生工商变更，张一鸣卸任法定代表人及执行董事，由张利东接任...企查查信息显示，该公司成立于2012年，注册资本3亿美元，由字节跳动（香港）有限公司100%控股...
天眼查App显示，上海功守道体育发展有限公司发生工商变更，法定代表人由LI LIAN JIE变更为杨荇农；同时LI LIAN JIE等人退出董事职位，新增人员为李敏、马宏...上海功守道体育发展有限公司成立于2018年1月，注册资本100万人民币，经营范围包括体育经纪；体育赛事活动策划等...公开资料显示，功守道”为马云和李连杰共同创立的运动项目，该项目由太极推手演变而来...
近日，北京小米电子产品有限公司新增工商变更，雷军卸任该公司董事长职务，该公司成立于 2012 年 1 月。去年12月份，雷军接连退出多家小米关联公司法定代表人、执行董事或董事长职务，就引起热议。随后，小米集团公关部总经理王化于微博回应此事：“就是正常的变更。雷总今年的精力主要放在了造车相关的事务上面，高管们已经可以分担相关的一些工作和职责。” 1 月 27 日，小米股价再次跌破发行价 17 港元，报道称小米市值一年蒸发近 4000 亿。
凤凰网科技讯 1月28日午间消息，北京小米电子产品有限公司发生工商变更，雷军卸任董事长职位。该公司成立于2012年1月，法定代表人为张峰，经营范围含研究、开发计算机软件及信息技术、手机；销售自行开发产品等，由Xiaomi H.K. Limited全资持股。
据北京小米电子产品有限公司发生工商变更，雷军卸任董事长职位...对此，今日下午，雷军通过微博回应称：小米集团旗下有很多家子公司，子公司董事会和法人代表调整非常正常，大家不用误解...王化称，现在的企查查也好，天眼查也好，都能够搜到这个公司主要经营范围是委托生产智能机顶盒、家用空调、智能电视、家用影视设备及电子产品”，也就是说这个子公司主要是大家电产品为主......
针对“雷军卸任小米电子产品公司董事长”的报道，对此，小米集团公关部总经理王化回应称，就是正常的变更...王化还强调，本来不想解释的，但是发现原来不只是网友们不了解，很多媒体在话题上也省略了北京小米电子产品有限公司这个全称，直接成了雷总卸任小米董事长了...据企查查显示，近日小米公司创始人雷军，卸任了北京小米电子产品有限公司董事长职位...
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