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张一鸣接连卸任字跳公司法人

2022-02-09 09:46 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）2月9日 消息:企查查APP显示，2月8日，上海字跳网络技术有限公司发生工商变更，张一鸣退出法定代表人，由李英接任。

张一鸣，今日头条

企查查信息显示，该公司成立于2018年，注册资本100万美元，经营范围包含:商务信息咨询，企业管理咨询，设计、制作、代理、发布各类广告等，由字节跳动（香港）有限公司100%控股。

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