春节如何防骗？国家反诈中心携多地民警送福，快来领取这些“反诈福”

站长之家(ChinaZ.com) 1月27日 消息:近日，支付宝五福活动正式开启。站长之家发现，大家扫到的一张张福卡中还出现了国家反诈中心以及各地反诈民警的身影，他们在新春期间也成为“送福人”，为老百姓送上新年问候和反诈提醒。

（图:网友扫福时获得一张反诈民警送出的五福彩蛋卡）

“福气到，过新年，重要的事情说三遍，防骗防骗防诈骗”、“投资理财要谨慎，网络贷款套路深”“网络恋情很刺激，温柔陷阱藏杀机……”

据了解，为提高大家在春节期间防骗意识，今年国家反诈中心首次登上五福福卡，由全国各地一线反诈民警组成防骗讲师团，通过福卡短视频、新春直播的形式给大家拜年，并揭露临近年关易高发的“冒充客服退款”、“冒充亲友借钱”等骗局。同时，国家反诈中心还定制了一个“反诈福”字。大家用支付宝AR扫一扫这个“福”，即可收到“国家反诈中心”专属福卡及反诈民警的祝福。

此外，中国铁路上海局集团有限公司杭州客运段、杭州铁路公安处乘警支队共同在杭州东至苍南G7467次、广州至宁波K210次列车上开设了“反诈列车”主题车厢，并准备了防诈新春大礼包给返乡旅客，做好春运期间的反诈防骗宣传。

（图:乘警在春运列车上给旅客科普反诈防骗知识）

“一年辛苦换劳获，反诈知识要牢记……”列车上，乘警们除了向旅客普及常见骗局案例外，还将反诈知识通过改编的快板、歌曲、相声等喜闻乐见的形式传递给旅客，提升群众防骗意识和识骗能力，让大家能够开开心心地回家过个好年。

年底是诈骗高发期，骗子会用各种花言巧语给大家洗脑，有人甚至会在年关时被骗去一年的积蓄。反诈民警赵建华介绍，“我们也想借五福这个活动，把防骗知识告诉更多人，为大家送上祝福、带来福气。”