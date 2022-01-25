网信办将集中整治网络暴力散播谣言等问题

站长之家（ChinaZ.com）1月25日 消息:近日，中央网信办称为营造文明健康、喜庆祥和的春节网上舆论氛围，中央网信办决定即日起开展为期1个月的“清朗·2022年春节网络环境整治”专项行动。

将对春节期间网民使用频率较高的平台环节和服务类型，聚焦解决影响上网观感、群众反映强烈的网络生态问题，坚决清理一批违法违规信息，处置一批账号和平台，整治网络不良行为乱象，遏制不良文化传播势头，大力净化网络生态，为广大网民尤其是未成年人营造健康、喜庆、祥和的春节网络环境。

此次专项行动开展时间为即日起至2月下旬，重点包括以下五方面整治任务:

1.集中整治网络暴力、散播谣言等问题，切实维护网民利益。一是重点整治借疫情、社会热点事件等挑动网民对立，进行人肉搜索、辱骂攻击等网络暴力行为。二是集中处置公众账号为吸引流量恶意蹭炒春节话题，编造传播谣言、拼接翻炒旧闻、误导公众认知、误导老年人群体等问题。三是严肃查处春节期间以“抢红包”“免费送”等方式，诱导网民点击实施网络诈骗等问题。四是集中查处低俗弹窗广告，清理评论环节不良链接，深入核查问题线索，从严处置一批从事色情、赌博交易的网站平台。

2.持续开展整治，严防“饭圈”乱象反弹反复。一是及时清理借春节相关话题炒作娱乐明星低俗绯闻丑闻等信息，严防违法失德明星艺人利用晚会、直播等转移阵地复出。二是加强春节期间娱乐明星网上信息呈现规范管理，严格对标相关信息呈现标准，防止过度占用公共平台资源。三是重点关注明星、经纪公司（工作室）、粉丝团(后援会)、娱乐类账号，加强正向沟通引导，集中查处挑唆粉丝群体互撕谩骂、诱导应援打榜等信息。

3.加大炫富拜金、封建迷信等问题治理力度，遏制不良网络文化传播扩散。一是严格管控炫富拜金、卖惨审丑等问题，集中清理宣扬拜金主义、攀比享乐信息，打击编造悲惨经历、渲染悲观情绪、故作丑态表演等行为。二是严肃处置猎奇恶搞问题，排查清理涉及暴饮暴食、猎奇伦理剧情信息，关停含有不良PK内容的直播间。三是从严查处宣扬封建迷信等问题，排查清理打着高科技名义宣扬迷信思想的不良信息，严厉打击以自动算命、网络占卜等方式，违规获取个人信息或实施诈骗等行为。

4.从严整治“网红儿童”“软色情”等问题，保障未成年人合法权益。一是严控春节期间借“网红儿童”牟利行为，不得利用未成年人发布低俗不良短视频信息，禁止未成年人出镜直播，防止未成年人以声音、肢体等方式变相出镜。二是聚焦春节期间未成年人使用频率较高的服务应用，大力整治涉未成年人“软色情”、邪典视频、自杀约死、祖安黑界等突出问题。三是进一步完善青少年模式，严格时间限制和功能限制，不得诱导未成年人“氪金”打赏，防止未成年人沉迷网络。

5.加强重点页面版面生态问题治理，营造良好春节氛围。聚焦网站平台首页首屏、热搜榜单、热门话题、PUSH弹窗和重要新闻信息内容页面等重点位置版块，积极呈现正能量信息，及时清理淫秽色情、低俗庸俗、血腥暴力、恐怖惊悚等违法和不良信息，维护良好页面版面生态，营造积极向上的春节网络氛围。

三、工作要求

1.抓好组织实施。各地网信部门要结合本地实际，细化专项行动实施方案，明确目标任务，找准关键环节，配齐工作力量，深入开展清理整治，确保专项行动取得实效。

2.压实平台责任。督促重点网站平台成立工作专班，预先梳理风险点，排查问题漏洞，加强春节期间值班值守，强化技术手段，完善工作机制，切实加强内容审核管理，及时清理违法和不良信息。

3.强化处置曝光。处置一批违法违规网站平台和账号，查办一批典型案例，认真总结专项行动工作成效，组织新闻媒体适时开展宣传曝光，形成震慑效应。