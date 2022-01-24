逆势上涨！五福期间，新时沏支付宝小程序访问单日上涨38倍

距离春节还有14天，各位小伙伴的年货都备齐了没？每年年底都是促销旺季，各大商家摩拳擦掌，各种促销活动轮番上演，准备抓住这次机会，大卖一场。今年，十足也为用户带来了新年第一份礼物。从十足官微了解到，十足在支付宝小程序上给用户准备了限量1元、5折券。同时，实付满一定额度还可领到对应的大礼包。具体来看，十足品牌食品系列可享满25减5、满49减10、满99减25优惠，并且，消费者在实付满88元后，还可赠送十足年货礼盒一个，实付满49元不足88元，则可获赠十足抱抱你礼袋一个。值得一提的是，除惯常操作外，今年，十足还参与了五福?