首页 > 业界 > 关键词  > 支付宝最新资讯  > 正文

逆势上涨！五福期间，新时沏支付宝小程序访问单日上涨38倍

2022-01-24 16:27 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）1月24日 消息:今年集五福活动开放五福IP，包括新时沏在内的上千家商家机构，为消费者送福。集五福活动开始不到一周，已经有超过4600万人集齐。

新时沏联合支付宝开启“喝奶茶 集五福活动”，为消费者送上福卡和代金券等福利。 活动期间，新时沏支付宝小程序访问量暴涨。数据显示，仅五福活动开启首日，新时沏支付宝小程序访问人数就较前日飙升38倍，交易涨幅近30%。

距离五福开奖仅剩一周时间，上支付宝搜新时沏，更有机会获得稀有福卡，快来参与吧!

image.png

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

这篇文章对你有价值吗？

  • 热门标签
人生重开模拟器 显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 单反相机天梯图 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

Z传媒广告

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM