逆势上涨！五福期间，新时沏支付宝小程序访问单日上涨38倍

站长之家（ChinaZ.com）1月24日 消息:今年集五福活动开放五福IP，包括新时沏在内的上千家商家机构，为消费者送福。集五福活动开始不到一周，已经有超过4600万人集齐。
新时沏联合支付宝开启“喝奶茶 集五福活动”，为消费者送上福卡和代金券等福利。 活动期间，新时沏支付宝小程序访问量暴涨。数据显示，仅五福活动开启首日，新时沏支付宝小程序访问人数就较前日飙升38倍，交易涨幅近30%。
距离五福开奖仅剩一周时间，上支付宝搜新时沏，更有机会获得稀有福卡，快来参与吧!
站长之家（ChinaZ.com）1月24日 消息:今年集五福活动开放五福IP，包括新时沏在内的上千家商家机构，为消费者送福。集五福活动开始不到一周，已经有超过4600万人集齐。
新时沏联合支付宝开启“喝奶茶 集五福活动”，为消费者送上福卡和代金券等福利。 活动期间，新时沏支付宝小程序访问量暴涨。数据显示，仅五福活动开启首日，新时沏支付宝小程序访问人数就较前日飙升38倍，交易涨幅近30%。
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就在昨天，麦当劳官微宣布，正式加入春节支付宝集五福活动，一起将年味拉满...从1月19日起到1月31日，打开支付宝扫描麦当劳小程序二维码就能获得福卡，另外还有、等麦当劳支付宝权益券可以领取...
年年都在社交网络上刷屏的“集五福活动”来了，你知道今年有多少个地方可以集福卡吗?答案是超1000个。支付宝官微发布，1000多个商家通过自己的支付宝小程序等私域阵地为全国用户发福卡。
一年一度的支付宝集五福活动正式开启，从1月19日00:00-1月31日22:00，集齐五福后就能拼手气分5亿...那么今年的五福活动，在玩法做了哪些升级？支付宝官微称，吃路边摊、逛菜市场也能领福卡，还有1000多个商家在支付宝小程序等私域发福卡...今年在集齐了爱国”富强”和谐”友善”敬业”这五张福卡后，用户不仅可以分到红包，还能用多余的五福福卡兑换福字贴和五福定制款周边，首次上线的支付宝五福福气店”准备了丰富的礼品供用户兑换......
今年春节，奈雪的茶联合支付宝集五福，助力消费者趣味集五福...活动进行到第六天，奈雪已发出超250万张福卡，带动小程序端访问量较日常飙涨38倍，其中新用户占比超一半...
春节将至，赶集、买年货、集五福等活动都逐渐提上了日程。#五福可以提前集了#登上微博热搜。据悉，今年五福增加了新玩法，各大商家也可以给用户送福卡。
一年一度的支付宝集五福又要开始了，中央商场刚刚官宣，从1月19日开始，消费者在线下扫中央商场支付宝小程序码，或上支付宝搜【中央商场】，进到小程序里就能领福卡集五福...值得注意的是，中央商场官微还提前“剧透“了今年的福卡样式...
1月19日起，到店顾客扫码进入新时沏支付宝小程序，每天首次必中福卡!更有机会获得敬业福、万能福、沾沾福等稀有卡...五福活动期间，新时沏还将推出“福气彩蛋”: 浙江区域的顾客，到店扫出敬业福，即可获得五福加料一份，为新的一年增添福气!好运红豆、福气仙草、财沏珍珠、能量芋泥、转运珑珠，任选其一...2022年，新时沏和五福梦幻联动，加点小料加点甜，新的一年福气连连...
今年春节，在支付宝集五福活动中，奈雪的茶支付宝小程序访问量迎来大增长...截至 2021 年 12 月 31 日，奈雪的茶会员数超 4300 万，较上年年末增长44%...
1月19日，一家位于上海的自然堂门店举办了一次特别的单日活动，当日进店的顾客只要在「自然堂」支付宝小程序内扫出福卡，即可获得自然堂特供的一份「护福品」礼包，该礼包内的奖品是一份精致的护肤品礼盒...一名参与活动的顾客表示，自然堂此次的活动非常好玩，把这份「护福品」带回家，今年一定早早集齐五福...
距离春节还有14天，各位小伙伴的年货都备齐了没？每年年底都是促销旺季，各大商家摩拳擦掌，各种促销活动轮番上演，准备抓住这次机会，大卖一场。今年，十足也为用户带来了新年第一份礼物。从十足官微了解到，十足在支付宝小程序上给用户准备了限量1元、5折券。同时，实付满一定额度还可领到对应的大礼包。具体来看，十足品牌食品系列可享满25减5、满49减10、满99减25优惠，并且，消费者在实付满88元后，还可赠送十足年货礼盒一个，实付满49元不足88元，则可获赠十足抱抱你礼袋一个。值得一提的是，除惯常操作外，今年，十足还参与了五福?
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企查查APP显示，顺丰控股（002352）发生工商变更，公司注册资本由45.56亿元人民币增加至49.06亿元人民币，增幅7.68%...企查查信息显示，顺丰控股成..
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现在，将微信升级到最新版本，就可以在微信单聊对话框里体验拜年红包”功能...比如：2.88、1.66、6.66、8.88、0.88、2.33等...好友在领取拜年红包..
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