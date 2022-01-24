抖音主播“菩小提”正是其中一员...菩小提虽然主带美妆品类（据飞瓜数据显示，近 30 天，她共带货 238 款商品，其中美妆类的商品有 64 款，服饰内衣类的商品有 56 款），但“酷爱穿搭、护肤和一切小众有效的变美神器”的人设，也让她在带货服装、个护家清品类时，并不显得突兀...据飞瓜数据显示，截至 2022 年 1 月 13 日，菩小提的粉丝中，女性占比为82.43%；其中 31 岁至 40 岁年龄段人群占比最高，达51.31%；从地域分布上来看，来自北上广深四个一线城市的粉丝，占比就已达48.74%......