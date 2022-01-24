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微信上线付费直播间

2022-01-24 10:50 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 1月24日 消息:今日，腾讯NBA在微信视频号上线首个付费直播间，用户可免费观看 3 分钟， 3 分钟后需支付 90 个微信豆（ 1 元= 10 个微信豆）继续观看。

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早在1月6日的微信公开课上，视频号团队负责人就曾透露，视频将测试付费能力，上线付费直播间或短视频。

此前，微信还在PC端全量上线了视频号功能，包含了直播、知识、体育、音乐、生活、娱乐、影视综艺、旅行风景等分类。

用户可以在PC端微信侧边栏找到视频号图标。

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