站长之家(ChinaZ.com) 1月24日 消息:今日，腾讯NBA在微信视频号上线首个付费直播间，用户可免费观看 3 分钟， 3 分钟后需支付 90 个微信豆（ 1 元= 10 个微信豆）继续观看。
早在1月6日的微信公开课上，视频号团队负责人就曾透露，视频将测试付费能力，上线付费直播间或短视频。
此前，微信还在PC端全量上线了视频号功能，包含了直播、知识、体育、音乐、生活、娱乐、影视综艺、旅行风景等分类。
用户可以在PC端微信侧边栏找到视频号图标。
站长之家(ChinaZ.com) 1月24日 消息:今日，腾讯NBA在微信视频号上线首个付费直播间，用户可免费观看 3 分钟， 3 分钟后需支付 90 个微信豆（ 1 元= 10 个微信豆）继续观看。
早在1月6日的微信公开课上，视频号团队负责人就曾透露，视频将测试付费能力，上线付费直播间或短视频。
此前，微信还在PC端全量上线了视频号功能，包含了直播、知识、体育、音乐、生活、娱乐、影视综艺、旅行风景等分类。
用户可以在PC端微信侧边栏找到视频号图标。
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在今天的2022微信公开课PRO视频号创作者大会上，微信官方表示，微信直播即将上线知识专栏，覆盖多个知识方向。
有媒体发现，微信视频号今天上线首个付费直播间...经实测，进入直播间后，用户可免费观看3分钟，3分钟后需支付90个微信豆（1元=10个微信豆）才能继续观看...如果用手机截屏，页面会弹出当前页面涉及隐私内容，不允许截屏”的信息...
微信的视频号是腾讯的一大重点，只是此前的多次力推并没有起到明显效果，流量主力还是抖音、快手、斗鱼等平台，今天在微信公开课上，腾讯宣布了新一轮视频号的扩张，将投入50亿流量包，开通打赏、付费直播等功能。1月6日，微信公开课上微信团队表示，微信视频号将上线付费直播间，以及对中长视频、短视频的收费或打赏能力。此外，此外，视频号直播今年将投入50亿冷启流量包，搭建新主播成长通道，帮助新主播开播获取流量。在此之前
11月初，罗永浩的直播公司交个朋友科技联合创始人黄贺曾透露，罗永浩在交个朋友整体的直播时间占比已不到7%，近期频率基本是一周一播。
在入驻快手做直播带货前，胡哥已经与羊绒打了十几年交道。18 年前，胡哥来到浙江桐乡的濮院，进入一家羊绒衫加工厂打工。濮院集聚着 5000 多家羊毛羊绒衫企业，是中国最大的羊毛羊绒衫生产基地。在这里，胡哥从一名小学徒做到经验丰富的供货商，开了自己的羊绒衫加工厂，还和妻子经营着一家实体店。
罗永浩很久没直播带货了，但“罗永浩”的直播间依然灯火通明。11 月初，罗永浩的直播公司交个朋友科技联合创始人黄贺曾透露，罗永浩在交个朋友整体的直播时间占比已不到7%，近期频率基本是一周一播。
据新抖数据，“农哥哥农副产品”在 135 天的时间里，共发布 2231 条作品，平均每日更新 16 条视频，近 30 天涨粉8. 6 万，粉丝翻了两倍...在“农哥哥农副产品”的直播间中，由视频主人公的表哥出镜带货，目前只上线了 2 个单品，分别是花牛苹果和富士苹果...点进直播间，川哥哥真人出镜带货，有时在户外果园直播讲解产品，有时在室内和粉丝聊天、唱歌...对于中小商家来说，上述带货模式的人力和物力成本远远低于头部直播间，在各个垂直品类上，还有更多直播带货的新玩法值得探索......
抖音主播“菩小提”正是其中一员...菩小提虽然主带美妆品类（据飞瓜数据显示，近 30 天，她共带货 238 款商品，其中美妆类的商品有 64 款，服饰内衣类的商品有 56 款），但“酷爱穿搭、护肤和一切小众有效的变美神器”的人设，也让她在带货服装、个护家清品类时，并不显得突兀...据飞瓜数据显示，截至 2022 年 1 月 13 日，菩小提的粉丝中，女性占比为82.43%；其中 31 岁至 40 岁年龄段人群占比最高，达51.31%；从地域分布上来看，来自北上广深四个一线城市的粉丝，占比就已达48.74%......
抖音好物年货节已经成功落幕...在本次年货节中，千屿轻奢服饰位列店铺榜第一，小米官方旗舰店排名第四...
微信上线新功能。为了满足用户仅传文件不展示聊天记录这一需求，微信上线了仅文件传输功能。这意味着如果你只是登录别人的电脑传个大文件，无需登录电脑版微信就可以直接传输文件。
厦门轮渡也参与了支付宝小程序发福卡活动，还为游客准备了新春五福礼包，引得不少游客连连点赞...今年春节，有不少旅客选择旅游胜地厦门过年，为了..
又一个独立游戏登上了Steam周销量榜。1月19日，由烂泥工作室研发bilibili发行的独立游戏《暖雪》上线Steam，这是一款暗黑国风Rogue游戏。..
品牌年轻化已经众多品牌的集体共识，如何在品牌年轻化的更能够与年轻消费者产生情绪共鸣，俘获年轻人的心，已经成为品牌之间探讨的重要课题...面对..
根据资料统计，威马用户已经累计行驶里程超21亿公里，减少二氧化碳排放56万吨，相当于21万亩森林1年的二氧化碳吸收量...威马汽车创始人兼CEO沈晖表..
有需求，就有市场，理论上是没错的...星座相关的跨界营销，还有一个案例，在 2018 年搜狗输入法联合星座达人@莫小奇打造了智能分享“星座卡片”....
这句话更深一层的含义是，当一个人站在了大众的视野里被聚焦，他/她的言行举止都会被无限放大，并受到大众关注...有人说，辛巴是一个真实的人，因..
虎年将至，喜迎新春...年味浓浓，暖意融融...本次爱聊新春助农礼盒，是爱聊携手广东省国强公益基金会旗下的社会企业碧乡，精心甄选 4 款助农产品，..
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在行驶过程中这个盘子突然掉了下来，T3 出行司机仔细一看，这个盆里居然全部都是钱...老头看着自己的钱全部都还在，被T3 出行司机的行为感动到了，..
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