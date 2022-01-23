汤加火山导致全国断网 马斯克询问：是否需要用“星链”恢复网络连接

站长之家(ChinaZ.com) 1月23日 消息:上周，南太平洋岛国汤遭遇了火山喷发，导致海底光缆受损，汤加全国通讯中断，外界一度无法与该国取得联系。据最新消息，马斯克在网上表示，的星链”卫星互联网系统，可能就派上用场。

1月23日消息，马斯克再度在回复媒体一篇关于“汤加因海啸失去互联网”的文章中询问，该国是否愿意接受星链终端以恢复网络连接。他表示，星链在该地区还没有足够的带有激光链路的卫星，但该地区有地理卫星。

此前，有报道称汤加必须等待整整一个月才能重新接入互联网。1月21日，马斯克通过推特询问称，“汤加人能告诉我们SpaceX发送星链终端是否重要?”

另外，新西兰政客ShaneReti博士在平台上向马斯克发送了一封信，请求星链的帮助。马斯克在回复中写道:“这对我们来说是一件困难的事情，因为我们没有足够配备激光连接功能的卫星，而且已经有为汤加地区服务的地球同步卫星。所以我才要求得到明确的确认。”

SpaceX此前曾向世界各地的受灾地区提供天基Starlink服务，包括2021年德国洪水期间。截至目前，SpaceX已累计发射2040颗星链”卫星。不过，并非所有星链卫星都处于运行状态。