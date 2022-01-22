首页 > 业界 > 关键词  > 苹果最新资讯  > 正文

报告:2021年第四季度苹果重夺全球智能手机市场桂冠 占全球总量22%

2022-01-22 10:15 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 1月22日 消息:知名市调机构Canalys发布的最新报告显示，由于消费者对iPhone13的强劲需求，苹果在2021年第四季度的智能手机出货量占到了全球总量的22%。，苹果重夺全球智能手机市场桂冠。

三星排名第二，从2021年第三季度的头把交椅上滑落，市场份额为20%。小米仍位列第三，市场份额为12%。OPPO和vivo均进入前五，市场份额分别为9%和8%。

Canalys分析师SanyamChaurasia表示:“在iPhone13的出色表现推动下，苹果在三个季度后重新回到了智能手机市场的第一位。苹果iPhone在中国大陆的表现可谓是前所未有的，其旗舰产品的激进定价使其价值主张保持强劲势头。苹果的供应链正开始复苏，但由于关键零部件的短缺，第四季度仍不得不减产，因此无法生产足够的iPhone手机来满足市场需求。在优先市场中，苹果能够保持适当的交货时间，而在某些市场中，顾客需要等待很长时间才能拿到最新的iPhone。”

据国外媒体报道，有分析师日前预期，苹果2022财年第一财季的营收，有望达到1223亿美元，明显高于上一财年同期的1114亿美元，增加超过100亿美元。分析师也表示这一财季iPhone的表现将超出预期，预计出货8300万部。

image.png

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

这篇文章对你有价值吗？

  • 热门标签
人生重开模拟器 显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 单反相机天梯图 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

Z传媒广告

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM