报告:2021年第四季度苹果重夺全球智能手机市场桂冠 占全球总量22%

站长之家(ChinaZ.com) 1月22日 消息:知名市调机构Canalys发布的最新报告显示，由于消费者对iPhone13的强劲需求，苹果在2021年第四季度的智能手机出货量占到了全球总量的22%。，苹果重夺全球智能手机市场桂冠。

三星排名第二，从2021年第三季度的头把交椅上滑落，市场份额为20%。小米仍位列第三，市场份额为12%。OPPO和vivo均进入前五，市场份额分别为9%和8%。

Canalys分析师SanyamChaurasia表示:“在iPhone13的出色表现推动下，苹果在三个季度后重新回到了智能手机市场的第一位。苹果iPhone在中国大陆的表现可谓是前所未有的，其旗舰产品的激进定价使其价值主张保持强劲势头。苹果的供应链正开始复苏，但由于关键零部件的短缺，第四季度仍不得不减产，因此无法生产足够的iPhone手机来满足市场需求。在优先市场中，苹果能够保持适当的交货时间，而在某些市场中，顾客需要等待很长时间才能拿到最新的iPhone。”

据国外媒体报道，有分析师日前预期，苹果2022财年第一财季的营收，有望达到1223亿美元，明显高于上一财年同期的1114亿美元，增加超过100亿美元。分析师也表示这一财季iPhone的表现将超出预期，预计出货8300万部。