快手正式向美国企业开放电商功能 这15类商家可申请开店

站长之家(ChinaZ.com) 1月19日 消息:据technode报道，近日，快手正式向美国当地企业开放电商功能，包括餐饮、酒店、医疗保健、娱乐、电影和车票等 15 类商家均可申请在Kwai Shop平台开店。
通过Kwai Shop平台，商家可以轻松地建立各种在线业务。此外，注册的卖家还将享受最高 1000 元人民币（ 158 美元）的奖励以及 5 万次流量的曝光。
快手负责人朱云波表示，传统的店内团购业务增速正在放缓，商家急需新的服务模式来吸引消费者，提振销售。
站长之家(ChinaZ.com) 1月19日 消息:据technode报道，近日，快手正式向美国当地企业开放电商功能，包括餐饮、酒店、医疗保健、娱乐、电影和车票等 15 类商家均可申请在Kwai Shop平台开店。
通过Kwai Shop平台，商家可以轻松地建立各种在线业务。此外，注册的卖家还将享受最高 1000 元人民币（ 158 美元）的奖励以及 5 万次流量的曝光。
快手负责人朱云波表示，传统的店内团购业务增速正在放缓，商家急需新的服务模式来吸引消费者，提振销售。
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快手电商发布公告称，为了更好地推进平台业务生态发展，快手小店新增到店美食、酒旅、医疗健康服务等15个本地生活行业相关的一级类目，商家可通过快手小店完成入驻，实现线上种草交易...针对新入驻商家，快手电商还设置了多重扶持政策，新商家开店即奖励5万次流量曝光，同时参与新商家红利计划最高可获得价值千元的流量激励...
快手电商发布公告称，原本地生活业务中涉及到店/到家场景的类目已迁移至快手小店，并在快手小店新增到店美食、酒旅、医疗健康服务等 15 个本地生活行业相关的一级类目，商家可通过快手小店完成入驻，实现线上种草交易...据快手电商本地生活业务负责人朱蕴博介绍，快手小店已于 1 月 15 日对本地生活行业商家开放了入驻...针对新入驻商家，快手电商还设置了多重扶持政策，新商家开店即奖励 5 万次流量曝光，同时参与新商家红利计划最高可获得价值千元的流量激励...
今日，快手电商正式发布了《电商短视频创作指南》，该指南对发布违禁信息、不正当营销、发布虚假宣传信、诱导互动、发布低质量短视频等具体行为作出了详细说明。
今日，快手电商发公告称，为帮助带货达人/商户了解平台限制出售的商品范围，避免由于出售或在直播中推官平台限制出售的商品收到平台处置，新增《快手小店限售商品管理规则》...比如平台禁止售卖未经授权内含影音内容、电子书等内容的信息储藏设备等有侵权风险的商品；禁止售卖被媒体、舆论披露有严重违规倾向的商品、品牌、商家等有舆情风险的商品，具体如下：...针对违规发布平台禁止售卖商品的情况，平台有权下架违规商品，并对?
快手电商发布公告称，平台对、、类目进行调整，调整后的规则并于 2022 年 1 月 25 日生效...（1）类目更名，部分二级类目（见下表）自 1 月 25 日起停止招商，存量商品平台将于 1 月 31 日统一下架...（2）类目自 1 月 25 日起停止招商，存量商品平台将于 1 月 31 日统一下架...（3）类目自 1 月 25 日起停止招商，存量商品平台将于 1 月 31 日统一下架...
日前，快手电商发布公告称，为了更好地推进平台业务生态发展，原本地生活业务中的汽车、生活服务、休闲娱乐、健身、房产、丽人、家居家装、电影/演出、出行服务类目将迁移至快手小店...新增准入二级类目及其叶子类目，合计3个：分别为【到店美食、医疗健康服务】下的二级类目【实体卡】；【酒旅】类目下的二级类目【门票】及叶子类目；...原商家运营后台将于3月31日做下线处理，原本地生活全部类目商品同步下架，商户应尽快去快手?
为满足平台专业买家的采购需求，1688发布公告宣布上线二手手机类目...据相关规范显示，1688平台二手手机商品要求必须是大陆行货，且需提供一机一检测报告...包退具体要求为须保证商品与验货结果一致且无质量问题，若买家在签收商品之日起7天内主张退货退款，交易支持无理由退货退款，同时买家需要承担寄回运费；若支持退货退款的订单，卖家未履行退款义务，1688有权直接操作交易退货退款或者扣除账户保证金转移赔付给买家...
近日，快手电商发布公告，宣布快手小店增休闲玩乐、健身、房产、汽车等18个本地生活类目...一级类目有：医疗/生活美容服务、休闲玩乐、房产服务、汽车/摩托车服务、运动健身、宠物店/宠物医院、结婚服务/婚庆、电影院/电影票、交通票、鲜花到店/全城送、商场/超市、到店/到家生活服务；...二级类目有：“到店美食、医疗健康服务”下的二级类目“实体卡”；“酒旅”类目下的二级类目“门票”及叶子类目；...
在快手生态开放大会上，快手和美团达成战略合作，美团将在快手开放平台上线美团小程序，为美团商家提供套餐、代金券、预订等商品展示、线上交易和售后服务等完整服务能力，快手用户将能够通过美团小程序直达。
从株洲服装批发市场就能窥见株洲服装产业的繁华，行走在街上，男女老少摩肩接踵，随处可见全国各地赶来的“进货大军”，从最初的服装马路市场到形成服饰产业，株洲经过几十年的发展沉淀，已成为我国十大服饰市场之一。现如今，快手直播电商的加入，又为株洲带来了服饰产业的“第二春”。据了解，今年 9 月初，快手电商便开始有计划地引入株洲服饰商家，仅三个月就带动株洲商家GMV较去年同期增长近500%，活跃商家较去年同期增长近30
2020年9月份NVIDIA宣布斥资400亿美元收购ARM公司，这是半导体行业金额最高的一笔交易，原定18个月内完成，但是直到现在也没有，距离约定期限只有2..
今天，埃隆马斯克旗下的脑机接口公司Neuralink发布了一则招聘公告，表示需要一位临床试验总监...根据招聘公告的描述，Neuralink将需要这位临床试验..
三六零全资子公司三六零（北京）私募基金管理有限公司作为普通合伙人拟认缴出资2，409，640元，占认缴出资总额的0.20%；公司全资子公司北京奇虎科..
一段疑似圆通快递员暴力摔包裹的视频引起网友热议，视频中，一快递员站在高处将手中的快递摔在地面上...圆通方面称，事发于1月19日，该快递员因有..
骁龙690基于8nm工艺制程打造，大核为Cortex A77，CPU频率为2.0Hz，同时采用了Cortex A55小核，CPU主频为1.7GHz，GPU为Adreno 619L，是一款定位千元..
企查查APP显示，1月19日，北京微竞互娱传媒文化有限公司成立，法定代表人为石光卓，注册资本1000万元人民币，经营范围包含：组织文化艺术交流活动..
网络上曝光了一份比亚迪海洋系列新车规划，从曝光的信息来看，2022年是比亚迪的产品大年，计划推出不少于20款新车...其中海豹定位纯电紧凑型轿车，..
近段时间，各个公司的年终福利、年终奖都已经开始发放了。男性网友一般最羡慕的就是游戏公司了，不仅有二次元福利，最重要的不少公司都会发放PS5等..
据媒体报道，Intel表示将投资200亿美元（约合1268亿元），在美国俄亥俄州405万平米（1000英亩）的土地上兴建半导体工厂...公司CEO帕特基辛格的期待..
企查查APP显示，1月19日，北京一幅商贸有限公司成立，法定代表人为宣毅郎，注册资本100万元人民币，经营范围包含：食品经营（销售散装食品）；出版..
联发科（MediaTek）宣布率先成功完成 Wi-Fi 7 技术的现场演示，即将推出的 MediaTek Filogic Wi-Fi 7 无线连接平台拥有杰出性能...Wi-Fi 7 可通过..
英特尔的ArcAlchemist独立显卡系列计划在本季度推出。现在我们得到了一些DG2-512EU芯片的性能基准测试，它代表了最高端的Xe-HPG配置。由于著名的硬..
苹果公司发布了两个以iPhone 13为主题的新广告，展示了苹果最新智能手机的电池寿命和耐用性...当夜幕降临时，观众可以看到这个孩子已经拍摄了超过..
网络上曝光了一张全新奔驰E级的渲染图，该渲染图基于此前曝光的谍照图绘制，有一定的参考价值...从图片来看，全新E级启用了奔驰新的家族化设计语言..
分析师在报告中预计，苹果2022财年第一财季的营收，有望达到1223亿美元，明显高于上一财年同期的1114亿美元，增加超过100亿美元...分析师也表示这..
从下面的图片中可以看到，微软更新了登录屏幕上的个人资料图片，采用了新的 Fluent 设计默认头像，现在包括一个半透明的背景...Windows 11 的个人..
本周，联发科基于其Filogic无线芯片产品，全球首个演示了Wi-Fi 7的高网速和低延迟...据TNW，Wi-Fi 7的理论峰值网速可达46Gbps，不过考虑到传输、干..
辛选集团创始人辛有志（网名辛巴）发布一封“内部信”，向辛选集团4000多名员工2021年的努力表示感谢...辛有志透露，他在新的一年直播频次将有所增..
《王者荣耀》公布虎年限定皮肤人选，他们分别是：鲁班七号、廉颇、杨玉环、裴擒虎、孙斌...今晚，官方公布限定皮肤虎神纪皮肤爆料第一弹鲁班寅虎瑞..
据国外媒体报道，韩国最大的汽车制造商现代汽车，与韩国最大的电子产品制造商三星电子，正考虑在汽车芯片领域结成联盟...三星电子和现代汽车已有合..