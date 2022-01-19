快手正式向美国企业开放电商功能 这15类商家可申请开店

快手电商发布公告称，原本地生活业务中涉及到店/到家场景的类目已迁移至快手小店，并在快手小店新增到店美食、酒旅、医疗健康服务等 15 个本地生活行业相关的一级类目，商家可通过快手小店完成入驻，实现线上种草交易...据快手电商本地生活业务负责人朱蕴博介绍，快手小店已于 1 月 15 日对本地生活行业商家开放了入驻...针对新入驻商家，快手电商还设置了多重扶持政策，新商家开店即奖励 5 万次流量曝光，同时参与新商家红利计划最高可获得价值千元的流量激励...