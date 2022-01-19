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快手正式向美国企业开放电商功能 这15类商家可申请开店

2022-01-19 16:12 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 1月19日 消息:据technode报道，近日，快手正式向美国当地企业开放电商功能，包括餐饮、酒店、医疗保健、娱乐、电影和车票等 15 类商家均可申请在Kwai Shop平台开店。

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通过Kwai Shop平台，商家可以轻松地建立各种在线业务。此外，注册的卖家还将享受最高 1000 元人民币（ 158 美元）的奖励以及 5 万次流量的曝光。

快手负责人朱云波表示，传统的店内团购业务增速正在放缓，商家急需新的服务模式来吸引消费者，提振销售。

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