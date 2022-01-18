叮咚买菜回应销售不合格鳊鱼被罚超38万：已下架、销毁

站长之家（ChinaZ.com）1月18日 消息:据上海市市场监管局网站披露，近日，叮咚买菜关联公司上海壹佰米网络科技有限公司（以下简称:当事人）新增一则行政处罚。该公司因销售不合格产品被罚38万余元。

对此，叮咚买菜回应称，对于此次平台经销的鳊鱼抽检不合格，我们非常自责并诚恳接受处罚。

关于该问题产品，平台曾采用了企业自检和第三方快检的形式，对相关项目进行了抽检，对未抽检出相应的风险我们深表歉意。平台已经第一时间对该商品进行了下架处理，并以更高的标准和频次对鳊鱼等水产品开展了进货检验查验，对疑似不合格批次商品全部实施了拒收、销毁等措施，对存在重大食品安全风险的供应商实施了暂停合作。

据报道，行政处罚决定书显示，经查，当事人销售的这批检验不合格的鳊鱼，是其于2021年7月27日晚从供货商处购进，总进货数量为1775.52份，7月29日上海市市场监督管理局委托的检验机构对该前置仓的抽样检验结果为恩诺沙星”含量不合格。

《行政处罚书》显示，截止案发，这批鳊鱼已通过当事人运营的叮咚买菜”App销售1713份，销售单价为21.9元/份，因死亡等损耗62.52份，总货值金额为38883.888元。在销售过程中，因为每个用户使用的优惠情况各不相同，导致实际销售额无法计算，因此当事人违法所得无法计算。

公开资料显示，上海壹佰米网络科技有限公司成立于2014年3月，注册资本350000万元。法定代表人梁昌霖。据其官网介绍，叮咚买菜致力于通过产地直采、前置仓配货和最快29分钟配送到家的服务模式，通过技术驱动产业链升级，为用户提供品质确定、时间确定、品类确定的生鲜消费体验。