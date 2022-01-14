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IndexNow协议：搜索索引从拉到推的演变！

2022-01-14 18:08 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com)消息:为了发现众多网站上新发布的页面，搜索引擎往往需要爬行并渲染上万个页面，可能需要几天到几周的时间才能发现内容发生了变化，不过这一低效索引问题将有望得到解决。

去年 10 月份，微软与俄罗斯搜索引擎Yandex一起推出了IndexNow 的新爬虫协议，目的是提高搜索引擎爬虫和索引的效率。

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IndexNow协议到底是什么呢？

具体来说，IndexNow是由 Microsoft Bing 和 Yandex 创建的新协议，允许网站在创建、更新或删除其网站内容时，通过使用API轻松通知搜索引擎。

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日前，微软再度宣布，它正在通过确保提交的URL在搜索引擎之间共享，使该协议更容易实施。

这意味着网站管理员只需要一个API接口，所有的URL将被共同分享给支持IndexNow协议的所有搜索引擎。除了为内容发布者节省时间和精力外，这还有助于搜索引擎的内容发现工作，这使网络在整体上更有效率。

你或许已经觉得这个协议和百度的链接提交API很相似了。的确也是这样，只不过内容提交后并不保证被爬行或收录，搜索引擎只是会“被通知到”这个变化，并且将这些URL的爬行优先级提升到更高一些。

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图注：站长之家已实现IndexNow接口推送，推送成功后可以通过Bing站长平台入口查看到URL

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IndexNow带来了搜索索引的演变

了解完IndexNow协议，可以发现它非常重要，因为带来了搜索引擎发现更新和新发布网页的方式的重大变化。

我们知道， 搜索引擎获取网页数据有两种方式：拉取和推送。拉取是指搜索引擎爬虫访问网站以请求网页并从服务器“拉取”数据。这就是搜索引擎传统上的工作方式。

IndexNow 所做的是将内容发现更改为推送方法，它使发布者受益于快速索引和更少的服务器负载，因为机器人不需不断地爬取他们的网页。主要搜索引擎的采用将是内容发布者和搜索引擎之间关系的演变，这对双方都有利。

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利好内容发布者

对于内容发布者来说，它可以帮助减少对服务器的爬取需求，搜索引擎不需要进行探索性爬取来检查网页是否已更新，并且减少了发现和索引内容的时间

另外，减少服务器负载有助于服务器以最佳方式运行，而不会增加搜索引擎已经拥有的网页冗余服务的负担。

最终，它也通过减少爬行和索引的能源需求，可以减少全球变暖压力造福世界。

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已有多个搜索引擎参与，谷歌正在测试

最新数据显示，IndexNow协议已经被Bing和Yandex等多个搜索引擎采用，并且超过 8 万个网站开始发布并收获了更快提交索引的好处

目前，已经采用IndexNow协议的公司名单包括：

  • Wix

  • Duda

  • Cloudflare

  • Akamai

  • Botify

  • oncrawl

  • onely

  • Yext

而让更多人关心的是，未来谷歌是否也会采用IndexNow协议。对此，谷歌发言人在去年 11 月份也发表声明，确认谷歌将测试新的IndexNow协议。这意味着IndexNow的效能将大幅上升。

另外，占全球最大市场份额的CMS WordPress也正在考虑支持IndexNow协议。不过，目前他们似乎鼓励插件的开发，而不是急于将其集成到WordPress核心本身。可以说，WordPress仍处于观望状态，等待谷歌以及其它搜索引擎等更广泛的行业认同。

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如何部署IndexNow？

对于网站管理者，只需要在网站页面发生变更时去通过这个协议Ping一下搜索引擎，搜索引擎就会被成功通知到。

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图注：密钥生成过程，页面经过机器翻译

如果你是开发人员，部署 IndexNow具体可以遵循以下步骤：

1）使用在线密钥生成工具生成协议支持的密钥。

2）将密钥托管在网站根目录的密钥值命名的文本文件中。

3）添加、更新或删除 URL 后开始提交 URL。您可以为每个 API 调用提交一个 URL 或一组 URL。

4）提交一个 URL 就像发送一个简单的 HTTP 请求一样简单，其中包含更改的 URL 和您的密钥，就像下面这样：

https://www.bing.com/IndexNow?url=url-changed&key=your-key

有关实施的更多详细信息，可以访问IndexNow了解。

（网址：https://www.bing.com/indexnow）

关于IndexNow常见问题解答

▶搜索引擎提交 URL 的端点是什么？

——启用 IndexNow 的搜索引擎会立即共享提交给所有其他启用 IndexNow 的搜索引擎的所有 URL，因此您只需通知一个端点。

提交了一个 URL会有什么效果？

——如果搜索引擎喜欢您提交的URL内容，搜索引擎将尝试根据其爬取逻辑和网站的配额对其进行爬取，以快速获取最新内容。

一天内提交了一万个URL，会发生什么？

——如果搜索引擎喜欢这些URL内容，并且站点有足够的抓取配额，搜索引擎将尝试抓取部分或所有URL。

已经提交 URL，却没有被编入索引怎么回事？

——使用 IndexNow 可确保搜索引擎了解您的网站更新，但并不保证网页会立即被搜索引擎抓取或编入索引，可能需要过一段时间才能被索引。

刚开始使用IndexNow，应该发布去年更改过的URL吗？

——不需要，只需要发布自您开始使用 IndexNow以来发生变化（添加、更新或删除）的 URL。

提交的 URL 是否计入抓取配额？

——会。每次抓取都计入网站的抓取配额。

为什么没有看到所有提交的url被搜索引擎索引?

——如果内容不符合搜索引擎选择标准，则可以选择不抓取和索引 URL。

网页很少的小站点适合使用IndexNow吗？

——当然。如果您希望内容更改后立即让搜索引擎发现，那么建议使用 IndexNow。

可以每天多次提交同一个 URL 吗？

——建议避免一天多次提交相同的 URL。如果页面经常编辑修改，那么最好在两次编辑之间等待 10 分钟，然后再通知搜索引擎。如果页面不断更新，最好不要每次更改都使用 IndexNow。

可以通过 API 提交 404 网址吗？

——可以。可以提交死链（http 404、http 410）页面来通知搜索引擎有关新的死链接。

可以提交新的重定向吗？

——可以。可通过提交新重定向的 URL（例如 301 重定向、302 重定向等）通知搜索引擎内容已更改。

什么时候需要更换密钥？

——搜索引擎在收到新密钥时只会尝试抓取 {key}.txt 文件一次以验证所有权。此外，不需要经常修改密钥。

▶每个主机可以使用多个密钥吗？

——可以。如果您的网站使用不同的内容管理系统，每个内容管理系统都可以使用自己的密钥；在主机的根目录发布不同的密钥文件。

有sitemap还需要 IndexNow吗？

——是的。搜索引擎访问sitemap频率也可能很低，使用 IndexNow，可以让网站管理员“不必”等待搜索引擎发现和抓取sitemap，直接通知搜索引擎新内容。

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