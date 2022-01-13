特斯拉Model3成为是德国2021年最畅销电动汽车 注册35262辆

站长之家(ChinaZ.com) 1月13日 消息:特斯拉Model 3在12月和2021年全年成为德国最畅销电动汽车。强劲的销售也使该车成为今年德国第11位最畅销的汽车。

2021年，电动汽车在德国市场的份额增长至13.6%，较上年增长83.3%。根据KBA data的数据，12月份注册了48436辆全电动汽车，其中12.6%是特斯拉Model 3。

12月，Model 3售出 6096辆，位居畅销电动车排行榜首位。第二名是大众e-up！有5343辆。第三名属于雷诺佐伊，有4571辆。雷诺Twingo Electric 以 1937 辆注册量获得第四和第五名，BMW I3 以 1866 辆获得第六。

2021年全年，特斯拉 Model 3也以 35262 辆的注册量成为德国最畅销的电动汽车。第二名被大众e-up占据！注册量为 30797 辆，比 Model 3 落后 4465 辆。第三名是大众 ID.3，12个月的销量为 26693 辆。雷诺 Zoe 以 24736 辆的注册量位居第四，显着领先于Smart Fortwo，后者以 17409 辆的销量位居第五。

此外，特斯 Model 3成为 2021年德国汽车市场第11位畅销汽车，显示出消费者对电动汽车的兴趣开始显现。特斯拉柏林超级工厂预计将于2022年初开始生产。据德国政界人士称，审批程序已进入最后阶段。一旦工厂投产，德国将是第一个接收备受期待的Model Y的市场，这将对该国的汽车市场产生重大影响。