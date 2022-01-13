苹果iPhone 13供应基本满足需求 MacBook Pro仍受制约

站长之家(ChinaZ.com) 1月13日消息:据Appleinsider报道，高盛称根据对苹果交货期的分析表明，iPhone的供应基本上满足了需求，而MacBook Pro则继续受到限制。

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在AppleInsider看到的一份给投资者的说明中，高盛分析师Rod Hall看了iPhone13和iPhone13Pro上市第七周的交货时间和M1Pro和M1Max MacBook Pro上市第十三周的交货时间。交货期，或者说订单交付所需的时间，可以作为供需平衡的一个指标。

在Rod Hall分析的大多数地区，交货时间已基本收缩到1至2天，只有一个例外。在美国，iPhone13Pro Max的交货时间仍徘徊在四天左右，这可能是因为该机型很受欢迎。Rod Hall说，在全球范围内，所有非Pro版iPhone13机型的交货期现在都是一天。iPhone13Pro的交货时间也是一天，而iPhone13Pro Max的交货时间平均为3天。

新的14英寸MacBook Pro和16英寸MacBook Pro系列的情况则不同。Rod Hall指出，不同地区不同型号的产品出现了「不平衡的变化」。全球平均而言，14英寸机型的交货时间为25天，增加了6天。对于16英寸的MacBook Pro，交货时间延长了一天，达到20天。

在美国，14英寸MacBook Pro的交货时间增加了7天，总共为23天。配备M1Pro的16英寸机型的20天交货时间没有变化，Rod Hall追踪到M1Max版本的交货时间减少了5天，使其降至32天。