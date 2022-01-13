猫的眼睛在夜里闪闪发光主要因为什么 1月13日蚂蚁庄园最新答案

2022年1月13日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于猫的，问题是“猫的眼睛在夜里闪闪发光主要因为什么?”猫的眼睛在夜里是很亮的，那么是为什么呢?下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园最新答案。
猫的眼睛在夜里闪闪发光主要因为什么1月13日蚂蚁庄园最新答案
今天问题：萌宠陪你过年，猫的眼睛在夜里“闪闪发光”，主要因为什么?
A、眼睛里有反光膜
B、眼睛本身能发光
正确答案:眼睛里有反光膜
猫眼，是指猫的眼睛。猫的眼睛和人眼相似，也由角膜、虹膜、晶状体、视网膜等结构组成。
猫属于双眼视野动物，单一猫眼视野为100度，双眼可达到200度的视野广角。猫视觉灵敏度是人的6倍，不但白天视力好，夜间视力也极其敏锐，在光线很弱的环境下甚至夜间也能清晰地分辨事物。
猫眼本身并不发光，但它的眼球后面的视网膜上有一种类似反射器的物质，可以反射收集到的光能。所以我们看到猫的眼睛在晚上是明亮的。
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