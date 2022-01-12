一张图看懂 | 不同年龄段美国人的金融资产组成

站长之家(ChinaZ.com) 1月12日 消息:你的帐户余额有多少呢？又是如何管理这些资产的呢？相信不同年龄段的人都有很大的差异。

金融资产是通常具有流动性的非实物资产，这意味着它们可以很容易地兑换成现金，比如现金、债券、存款、共同基金、股票等等，但并不包括物理属性而具有内在价值的实物资产，例如房地产、车辆或商品。国外数据分析平台visualcapitalist根据个人资本用户的匿名数据计算了金融资产的细分，按年龄划分的每种账类型的中位数余额。

正如预期的那样，20 多岁的人的总余额最低。有趣的是，他们现金和员工股票计划/股票期权的形式持有的金融资产高达30%，是所有年龄阶段中最高的。

拥有金融资产最多的 40 岁到 50 岁，在 50 多岁时，教育储蓄计划的余额最高，原因是准备送孩子上大学。60 多岁年龄段，总金融资产余额通常会达到最大值，略高于 100 万美元。在这一点上，退休投资占他们资产的76%，但在大多数人退休的 70 多岁时开始下降。

在人生的每个阶段，账户余额可能会因个人目标和资金增长时间而异。然而，基于这些数据，有一点是显而易见的：美国人对退休投资的重视。从 20 年代到 70 年代，这些投资在每个年龄段都占金融资产的一半或更多。

站长之家注:文章数据来自visualcapitalist。