PCI-SIG正式发布PCIe 6.0标准规范：传输速度达到64 GT/s

站长之家(ChinaZ.com) 1月12日消息:负责制定广为采用的PCI Express® （PCIe®）标准的组织PCI-SIG®今天宣布正式推出PCIe6.0规范，传输速度达到64GT/s。

近二十年来，PCI Express技术一直是事实上的互连首选。PCIe6.0规范的带宽和功效是PCIe5.0规范（32GT/s）的两倍，同时提供低延迟和更少的带宽开销。

PCIe6.0规范的特点：

64GT/s原始数据速率，通过x16配置可达256GB/s

四电平脉冲幅度调制（PAM4）信号，利用业界现有的PAM4

轻量型前向纠错（FEC）和循环冗余校验(CRC)可以降低与PAM4信号相关的误码率增加

基于Flit（流控制单位）的编码支持PAM4调制，使带宽增益增加一倍以上

更新了在Flit模式中使用的Packet布局，以提供额外的功能，并简化处理

保持与所有前几代PCIe技术的向后兼容性

PCI-SIG主席兼总裁Al Yanes表示:「PCI-SIG很高兴宣布在PCIe5.0规范发布后不到三年就发布PCIe6.0规范。PCIe6.0技术是一种具有成本效益的、可扩展的互连解决方案，将继续对数据中心、人工智能/机器学习、高性能计算、汽车、物联网和军事/航空航天等数据密集型市场产生重大影响，，同时通过保持与前几代PCIe技术的向后兼容性，保护了之前的行业投资。」

PCI-SIG是拥有和管理作为行业开放标准的PCI规范的联盟。组织定义与其成员需求一致的行业标准I/O（输入/输出）规范。目前，PCI-SIG由800多家行业领先的成员公司组成。